Дорожающий в Москве проезд напомнит дорогим россиянам, как они богатеют

Очередное подорожание проезда на городском транспорте в Москве намечено на 2 января 2019 года, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта Москвы. Всего в 2019 году тарифы на проезд в столичном транспорте вырастут на 5%. Цена разовой поездки со 2 января не изменится. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. "Некоторые непопулярные у пассажиров билеты будут упразднены", - заявили в пресс-службе.

Так, со 2 января 2019 года проезд по карте "Тройка" в метро и на наземном транспорте будет стоить 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году.

Стоимость билета "Единый" на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, "так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее".

Проезд по тарифу "90 минут" на карте "Тройка" составит 59 рублей - на 3 рубля больше, чем в 2018 году.

В 2019 году также незначительно изменится стоимость безлимитных билетов. "Единый" на 30 суток будет стоить 2170 рублей вместо 2075, на 90 дней - 5430 рублей вместо 5190.

Цена льготного билета для учащихся - школьников, студентов, ординаторов и аспирантов - на месяц в метро составит 395 рублей вместо 380, на наземный транспорт - 260 рублей вместо 250 рублей.

Кроме того, в 2019 году будут отменены несколько билетов, которые в департаменте транспорта Москвы назвали "непопулярными". Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней. Его стоимость в 2019 году - 1140 рублей, что ниже, чем стоимость ТАТ на 60 поездок в 2018 году. Упразднят также билеты "Единый" на 20 и 40 поездок и 7 суток - пассажиры смогут заменить их билетом "Кошелек" карты "Тройка", а также "Единым" на 60 поездок.

В департаменте напомнили, что вопрос о необходимости увеличения тарифов подняли крупнейшие перевозчики Москвы, это связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо и запчасти.

"Рост расходов только на дизельное топливо за 2018 год составил 26,7%, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть. Кроме того, расходы увеличились в связи с активным расширением метрополитена - в 2018 году открыто 15 станций, а также постоянным развитием маршрутной сети города, добавлением новых маршрутов и остановок. Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1%, что примерно соответствует среднегодовому уровню инфляции", - сказали в департаменте транспорта.

От редакции: Видите, как не отстают от слов президента господа подручные миллиардера Ликсутова? Сказал Путин, что мы богатеем - и особенно к новому году разбогатеем, вот вам и повышение стоимости проезда сразу на 2 рубля. В прошлом году - ещё церемонились, на рубль повышали, а теперь пошли нахрапистее в атаку на хилый, неспособный протестовать, народец трудовой. Свежий срок Путина ознаменован подорожанием ВСЕГО - и это должно, по идее, стать главным новогодним подарком благодарного своим избирателям президента.

Главное - "гарант" у власти, миллиардеры могут спокойно и долго отдыхать в своих куршевелях, этот народец буде и дальше пахать на их состояния, а если они пожелаютсменить гражданство, никаких препятствий со стороны государства не будет. Оно и само давно состоит из таких двусмысленных господ. Как там ругался-то Сурков в былые времена на "ЕдРо"? "Приезжать лишь чтобы снимать прибыль"? Вот именно так Усманов, Абрамович, Тимченко и прочие герои олигархического отечества и живут - ну, а вы продолжайте затягивать пояса, срок-то Путина только начался, а реформ, недоведённых Ельциным до полной победы над рудиментами социализма, ещё полно!

Д.Ч.

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