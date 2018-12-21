В Раде уговаривают Порошенко объявить войну России

Депутат из блока украинского президента вынес на рассмотрение парламента страны проект обращения к главе государства с просьбой объявить войну соседней стране. Виталий Куприй подготовил документ «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией», который 21 декабря был зарегистрирован на сайте Рады.
Текст документа пока не опубликован, а сам автор не стал комментировать его содержимое.
Депутат Куприй и ранее выступал против отношений с Россией, например, указывая президенту на недопустимость инвестиций в соседнюю страну. Несмотря на критику Порошенко, он все-таки вошел в его блок. На Украине Куприй известен матом в здании парламента и перебиванием президента во время его речи.
Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Украиной установлены в 1992 году, но украинские политики неоднократно указывали на необходимость их разрыва. Так, представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила о такой возможности, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступал против дипотношений, однако признал, что это невозможно.
Тем временем отношения у экс-советской республики портятся со всеми соседями. Польский посол на Украине Ян Пекло покинет свой пост с 1 февраля 2019 года. Такое решение было принято президентом страны Анджеем Дудой и опубликовано в "Официальном вестнике", на данные которого ссылается ТАСС. Официальные причины такого решения не сообщаются. Кто заменит отозванного дипломата, пока не ясно.
Как информируют польские СМИ, назначение Пекло послом Польши на Украине в 2016 году вызвало споры среди политиков правящей в стране партии "Закон и справедливость". Проблема заключалась в позиции, которую Пекло высказывал по теме Украинской повстанческой армии (признана террористической в СССР и РФ) и Волынской трагедии 1943 года.
"Я не вижу ничего плохого в том, что Украина хочет почтить людей, сражавшихся с коммунистическим режимом. Тогда случился эпизод братоубийственной борьбы между украинцами и поляками, дошло до волынского преступления. Но это только часть истории УПА (запрещена в РФ), у которой есть и другие страницы, которые мы не хотим замечать", - отмечал Пекло.
Накануне Верховная Рада (парламент) Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых - 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019 года, также на Украине отпразднуют дни рождения "выдающихся украинских деятелей" - художника-авангардиста Казимира Малевича, работавшего в Российской империи и США авиаконструктора Игоря Сикорского и председателя директории Украинской народной республики Симона Петлюры.
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Уже даже не жаль ничего написал 21.12.2018 19:10
"рывок" в 21 век! написал 21.12.2018 19:03
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Совершенно верно. Если к войне с РФ примкнет НАТО, то РФ будет такой песец, что позорное поражение великой россиянской империи с Японией в 1905 покажется просто "победой". Ну скажи мне, путиноид, тупо бряцающий БЫЛОЙ славой наших Отцов, чего путинская Рассеюшка имеет против блока НАТО? Может остатки великой советской военной техники? Да, ты прав - ОСТАНКИ (О-С-Т-А-Н-К-И) советской техники, и единственный ржавый "авианосец" Кузнецов, с единственным уже навеки вечные утопленным ремонтным плавдоком тому пример. Скажи, тупень, сколько распилили на ракете "Булава", за, лять аж 20 лет? Это просто песец - 20 лет не может путинская Рассея сделать ракету для подводных лодок! Это просто лютый абздец!
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Скажи мне, путинист, а если завтра ВОЙНА, то КТО, какое государство вступит в союз с пЛутинской Расеей? НИ ОДНО В МИРЕ! За исключением, может быть, Зимбабве. А-ха-ха-ха. У СССР был блок Варшавского договора + куча стран по всему миру, которые зависели от СССР. Тогда был паритет. А сейчас ЧТО, кроме мультиков про атомные "вандерваФли" от Вовки и первого ...анала? НИ ЧЕ ГО! Ноль! Да и эта "вафля" - один сплошной фейк, пшик, утонувший в океане.
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Я не могу понять только одного - ОТКУДА ЭТОТ ДИКИЙ, ПЕЩЕРНЫЙ ТУПИЗМ? Типа: "МЫ ВСЕХ ШАПКАМИ ЗАКИДАЕМ"? Да путинская Рассея один американский авианосец не сможет потопить в принципе.
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Откуда вы, тролли, тупни, дешевки, с промытыми мозгами? Вы как иуды, готовы продать Родину за несколько сребренников от диктатора. Неужели вам не ясно, что ваш фюрер НИКОГДА не рискнет начать войну с США и НАТО? Он фсе просто сдаст. Да он уже все сдает, начиная с Курил. У него доча живет в стране НАТО, у его премьера виноградники в стране НАТО, у его министров у всех недвижимость и счета в странах НАТО. И вот эти "путриоты" начнут воевать против США? А-ха-ха-ха!
С,П,Вдиван написал 21.12.2018 17:58
Так война может закончится резко и не с тем финалом.
А за продление военного положения стабильно будет каждый месяц получать привес к зарплате народного избранника.