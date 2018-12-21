Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Раде уговаривают Порошенко объявить войну России

Опубликовано 21.12.2018 в разделе комментариев 3

украина кризис рада укронацизм
В Раде уговаривают Порошенко объявить войну России

Депутат из блока украинского президента вынес на рассмотрение парламента страны проект обращения к главе государства с просьбой объявить войну соседней стране. Виталий Куприй подготовил документ «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией», который 21 декабря был зарегистрирован на сайте Рады.

Текст документа пока не опубликован, а сам автор не стал комментировать его содержимое.

Депутат Куприй и ранее выступал против отношений с Россией, например, указывая президенту на недопустимость инвестиций в соседнюю страну. Несмотря на критику Порошенко, он все-таки вошел в его блок. На Украине Куприй известен матом в здании парламента и перебиванием президента во время его речи.

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Украиной установлены в 1992 году, но украинские политики неоднократно указывали на необходимость их разрыва. Так, представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила о такой возможности, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступал против дипотношений, однако признал, что это невозможно.

Тем временем отношения у экс-советской республики портятся со всеми соседями. Польский посол на Украине Ян Пекло покинет свой пост с 1 февраля 2019 года. Такое решение было принято президентом страны Анджеем Дудой и опубликовано в "Официальном вестнике", на данные которого ссылается ТАСС. Официальные причины такого решения не сообщаются. Кто заменит отозванного дипломата, пока не ясно.

Как информируют польские СМИ, назначение Пекло послом Польши на Украине в 2016 году вызвало споры среди политиков правящей в стране партии "Закон и справедливость". Проблема заключалась в позиции, которую Пекло высказывал по теме Украинской повстанческой армии (признана террористической в СССР и РФ) и Волынской трагедии 1943 года.

"Я не вижу ничего плохого в том, что Украина хочет почтить людей, сражавшихся с коммунистическим режимом. Тогда случился эпизод братоубийственной борьбы между украинцами и поляками, дошло до волынского преступления. Но это только часть истории УПА (запрещена в РФ), у которой есть и другие страницы, которые мы не хотим замечать", - отмечал Пекло.

Накануне Верховная Рада (парламент) Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых - 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019 года, также на Украине отпразднуют дни рождения "выдающихся украинских деятелей" - художника-авангардиста Казимира Малевича, работавшего в Российской империи и США авиаконструктора Игоря Сикорского и председателя директории Украинской народной республики Симона Петлюры.

Материалы по теме:

Польский президент принял решение отозвать посла с Украины

Путин славит Солженицына, Порошенко же - Бандеру "освятил"

Порошенко порвал Большой Договор о дружбе, которой не было

Порошенко продолжает свою военизированную предвыборную кампанию

Киевскую хунту наградили за подорожание бытового газа новым траншем МВФ



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Кора дуба, бояра и бесплатный валежник - это и есть
Уже даже не жаль ничего написал 21.12.2018 19:10
Сам заголовок не требует уже разъяснений: "Кора дуба, бояра и бесплатный валежник - это и есть "рывок в 21 век!" Потому что, лучше чем Путин, для США и НАТО никто не сможет так опустить Рассею! Думаю, для ЦРУ и госдепа Путин - самый уникальный в истории помощник. Ну может Лжедмитрии рядом могут постоять.
Ответить
Кора дуба, бояра и бесплатный валежник - это и есть
"рывок" в 21 век! написал 21.12.2018 19:03
"Так война может закончится резко и не с тем финалом."
///
Совершенно верно. Если к войне с РФ примкнет НАТО, то РФ будет такой песец, что позорное поражение великой россиянской империи с Японией в 1905 покажется просто "победой". Ну скажи мне, путиноид, тупо бряцающий БЫЛОЙ славой наших Отцов, чего путинская Рассеюшка имеет против блока НАТО? Может остатки великой советской военной техники? Да, ты прав - ОСТАНКИ (О-С-Т-А-Н-К-И) советской техники, и единственный ржавый "авианосец" Кузнецов, с единственным уже навеки вечные утопленным ремонтным плавдоком тому пример. Скажи, тупень, сколько распилили на ракете "Булава", за, лять аж 20 лет? Это просто песец - 20 лет не может путинская Рассея сделать ракету для подводных лодок! Это просто лютый абздец!
.
Скажи мне, путинист, а если завтра ВОЙНА, то КТО, какое государство вступит в союз с пЛутинской Расеей? НИ ОДНО В МИРЕ! За исключением, может быть, Зимбабве. А-ха-ха-ха. У СССР был блок Варшавского договора + куча стран по всему миру, которые зависели от СССР. Тогда был паритет. А сейчас ЧТО, кроме мультиков про атомные "вандерваФли" от Вовки и первого ...анала? НИ ЧЕ ГО! Ноль! Да и эта "вафля" - один сплошной фейк, пшик, утонувший в океане.
.
Я не могу понять только одного - ОТКУДА ЭТОТ ДИКИЙ, ПЕЩЕРНЫЙ ТУПИЗМ? Типа: "МЫ ВСЕХ ШАПКАМИ ЗАКИДАЕМ"? Да путинская Рассея один американский авианосец не сможет потопить в принципе.
.
Откуда вы, тролли, тупни, дешевки, с промытыми мозгами? Вы как иуды, готовы продать Родину за несколько сребренников от диктатора. Неужели вам не ясно, что ваш фюрер НИКОГДА не рискнет начать войну с США и НАТО? Он фсе просто сдаст. Да он уже все сдает, начиная с Курил. У него доча живет в стране НАТО, у его премьера виноградники в стране НАТО, у его министров у всех недвижимость и счета в странах НАТО. И вот эти "путриоты" начнут воевать против США? А-ха-ха-ха!
Ответить
Парламентарию забыли дать за одобрение военного положения
С,П,Вдиван написал 21.12.2018 17:58
Или считает, что за его голосок при объявлении войны могут дать гораздо больше ?
Так война может закончится резко и не с тем финалом.
А за продление военного положения стабильно будет каждый месяц получать привес к зарплате народного избранника.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
"В царство Свободы дорогу грудью проложим себе"
18.12.2018
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
20.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Срок Льва Пономарёва закончился раньше по воле полицаев: боялись телекамер (0)
В Раде уговаривают Порошенко объявить войну России (3)
Дорожающий в Москве проезд напомнит дорогим россиянам, как они богатеют (1)
Что Путинская Россия вымирает - бесспорно, чинуши лишь мухлюют с причинами вымирания (6)
Порошенко продолжает свою военизированную предвыборную кампанию (4)
Центробанк планомерно банкротит мелких хищников-кредиторов (1)
Трамповская война с мигрантами будет теперь проходить на территории Мексики (4)
Похоже, в ближайшие полвека ждать нового бомбардировщика не стоит... (24)
И все-таки есть этот проект - Крым в обмен на Курилы (18)
Анатолий Баранов: дайте нам денег из бюджета, мы их на что-нибудь тут потратим… (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Евгений Сахонько Евгений Сахонько: Максима современности
Максим Калашников Максим Калашников: О пресс-конференции Путина 20.12: ни вам Курил, ни протекционизма
Дарья Митина Дарья Митина: Басманный райoн - бандерoвский схрoн??...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Cтанет ли вероятный противник терпеливо ждать, пока мы поставим вопросы
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Политэкономия
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss