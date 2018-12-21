В Раде уговаривают Порошенко объявить войну России

Депутат из блока украинского президента вынес на рассмотрение парламента страны проект обращения к главе государства с просьбой объявить войну соседней стране. Виталий Куприй подготовил документ «Об обращении Верховной рады к президенту Украины относительно объявления войны, разрыва дипломатических отношений и прекращении транспортного сообщения с Российской Федерацией», который 21 декабря был зарегистрирован на сайте Рады.

Текст документа пока не опубликован, а сам автор не стал комментировать его содержимое.

Депутат Куприй и ранее выступал против отношений с Россией, например, указывая президенту на недопустимость инвестиций в соседнюю страну. Несмотря на критику Порошенко, он все-таки вошел в его блок. На Украине Куприй известен матом в здании парламента и перебиванием президента во время его речи.

Напомним, что дипломатические отношения между Россией и Украиной установлены в 1992 году, но украинские политики неоднократно указывали на необходимость их разрыва. Так, представитель Порошенко в Раде Ирина Луценко заявила о такой возможности, а министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступал против дипотношений, однако признал, что это невозможно.

Тем временем отношения у экс-советской республики портятся со всеми соседями. Польский посол на Украине Ян Пекло покинет свой пост с 1 февраля 2019 года. Такое решение было принято президентом страны Анджеем Дудой и опубликовано в "Официальном вестнике", на данные которого ссылается ТАСС. Официальные причины такого решения не сообщаются. Кто заменит отозванного дипломата, пока не ясно.

Как информируют польские СМИ, назначение Пекло послом Польши на Украине в 2016 году вызвало споры среди политиков правящей в стране партии "Закон и справедливость". Проблема заключалась в позиции, которую Пекло высказывал по теме Украинской повстанческой армии (признана террористической в СССР и РФ) и Волынской трагедии 1943 года.

"Я не вижу ничего плохого в том, что Украина хочет почтить людей, сражавшихся с коммунистическим режимом. Тогда случился эпизод братоубийственной борьбы между украинцами и поляками, дошло до волынского преступления. Но это только часть истории УПА (запрещена в РФ), у которой есть и другие страницы, которые мы не хотим замечать", - отмечал Пекло.

Накануне Верховная Рада (парламент) Украины приняла постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2019 году, среди которых - 110 лет со дня рождения лидера украинского националистического движения Степана Бандеры. Годовщина дня рождения Бандеры приходится на 1 января 2019 года, также на Украине отпразднуют дни рождения "выдающихся украинских деятелей" - художника-авангардиста Казимира Малевича, работавшего в Российской империи и США авиаконструктора Игоря Сикорского и председателя директории Украинской народной республики Симона Петлюры.

Материалы по теме:

Польский президент принял решение отозвать посла с Украины

Путин славит Солженицына, Порошенко же - Бандеру "освятил"

Порошенко порвал Большой Договор о дружбе, которой не было

Порошенко продолжает свою военизированную предвыборную кампанию

Киевскую хунту наградили за подорожание бытового газа новым траншем МВФ