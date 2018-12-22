Цитадель-отель и экономия на студенчестве во Львове

Студентов крупнейшего львовского университета НУ "Львовская политехника" на два месяца отправят на вынужденные зимние каникулы ради экономии на отоплении в ВУЗе. Для того, чтобы догнать учебную программу в университете сократят период каникул летом, сообщил 18 декабря Zaxid.net. Проректор по научно-педагогической работе "Львовской политехники" Олег Давидчак рассказал, что зимние каникулы у студентов начнутся с 1 января и продлятся до 25 февраля. При этом на время каникул закроют все 23 корпуса университета.

"Мы составили такой график, которым запланировали длиннее каникулы зимой, зато мы уменьшили летние каникулы. 25 февраля наши студенты выходят на обучение и учатся до 10 июня, затем до конца июня - сессия, а семестр завершается 30 июня", - уточнил он.

По словам Давидчака, продолжить зимние каникулы решили, в частности, из-за подорожания коммунальных услуг.

"При планировании каникул учитывались возможности оплаты коммунальных услуг, поскольку у нас есть недостаток этих средств. И если бы не было такой ситуации, то мы могли бы начать летние каникулы с 1 июня, а так начинаем с 1 июля", - пояснил он.

В свою очередь представитель НУ "Львовская политехника" Ярослав Мельник рассказал, что зимой стоимость коммунальных услуг в университете за один день составляет около 350 тыс. грн, что в полтора раза выше, чем в теплый период года.

"Это неподъемная для нас цифра", - констатировал он.

Ранее стало известно, что Одесский национальный университет имени Ильи Мечникова с Нового года и до конца февраля будет работать в ограниченном режиме: студентов отпустят на каникулы, а научным сотрудникам запретят долго оставаться на рабочих местах.

Между тем, пока нация экономит на студенчестве, есть во Львове такие места, где всегда не только тепло, но и вполне по-европейски комфортно.

Пишет военный эксперт Влад Шурыгин:

- Еду в метро, читаю новости. Какой-то агрегатор забрасывает меня в ЖЖ некого Александра Беленького (Alexander Belenkiy) - по его словам, путешественника и фотографа. Смотрю его фоторепортаж из Львова, которым "путешественник и фотограф" просто очарован. Ок! Я его понимаю. Львов прекрасен. Проведя там четыре года юности, я на всю жизнь остался им очарован. Но по ходу чтения неожиданно натыкаюсь вот на этот пассаж: "Когда-то военный форт, теперь - пятизвёздочная гостиница “Цитадель” с самыми дорогими номерами в городе. С холма возле “Цитадели” отрывается отличный вид, советую заглянуть!"

И вот, блять, тут я реально охренел!!! ЦИТАДЕЛЬ ОТЕЛЬ!!!!??? Та самая Цитадель?! Которую даже в восьмидесятые годы народ обходил стороной?

Цитадель - «Шталаг 328». Лагерь смерти для военнопленных: «Konzentrationslager der Standarte 328». Где с 1941-го по 1944 год было уничтожено более СТА СОРОКА ТЫСЯЧ заключённых. Тот лагерь, который сам Черчиль по британскому радио назвал лагерем "капли воды и медленной смерти". Тот самый, где комендант лагеря организовал "оркестр смерти", под музыку которого проходили расстрелы прямо в лагере, в стенах нынешнего отеля.

Лагерь, в котором уничтожили не только сотню тысяч советских граждан, но и тысячи поляков, итальянцев, бельгийцев, англичан, которых отправляли сюда на мученическую смерть!

И вот теперь эти бандеровские мрази устроили тут пятизвездочный отель, в котором потомки умореных здесь поляков, французов, итальянцев почивают между прогулками по бандеровским ресторанчикам и старинным польскими костелам. А "путешественник и фотограф" Саша Беленький умиляется уютом и красотой города, где его предков в июне 1941-го безжалостно уничтожали дедушки нынешних хозяев города даже без вмешательства гитлеровцев (своих антисемитов хватало, они-то, недобитые в подвалах НКВД бойцы ОУН-УАП и устроили первый еврейский погром, едва вошёл вермахт, - прим. ред).

140 000 расстрелянных, повешенных, забитых до смерти - а теперь там расписной мраморный пол, прекрасный ландшафтный дизайн и отличный источник "грошей" для "оуновской" сволочи.

Как это по-бандеровски! Жаль только эксклюзивное мыло для ВИП-номеров из убитых уже не выплавить. Истлели. Французам французское, итальянцам итальянское, Саше Беленькому из заключенных гетто. Обидно! Прибыль теряется....

Мрази они есть мрази!

Недобитые, циничные, жадные мрази!

И днища у этой выгребной ямы нет...

Так выглядела дорога мучительной смерти для сотни тысяч наших советских братьев...

Так выглядит теперь этот европейский комфорт, путь к которому идёт прямиком из Киева, от Евромайдана

От редакции: Мы подробно писали про Львовский еврейский погром не так давно - и Шталаг является его продолжением, ведь и гетто, и Цитадель здесь просуществовали до входа Красной Армии, до 1944-го года. Однако важно всё же уточнить - кому отель принадлежит, кому приносит прибыль - вполне возможно, что это транснациональная структура, сеть отелей и т.д. Москву вот всю оккупировал "Марриотт" и прочие ТНК... В шокирующей это истории интересно даже не то, кто богатеет на такой экстравагантной гостиничной недвижимости, а то, что городские власти ведь через какой-то тендер отдали столь мрачно памятное место "девелоперам" - и этого проекта есть фамилии, имена, есть чиновники, которые нажились...

Невозможно как-то вырезать (что ощутимо за праведным гневом Влада Шурыгина) эту действительность из всеобщей нашей постсоветской похабности. В Москве открыт памятник Солженицыну, которого открытым текстом проклинали и советские военачальники и советские писатели - однако, Путин это не помешало положить свой букетик и сказать своё слово благодарности "великому писателю". Да, город-герой Москва осквернён не хуже Львова этим памятником - но сколько ещё подобных случаев. "Литературный власовец" - не лучше коммерчески сметливых бандеровцев, особенно если это вовсе не бандеровцы, а иностранные буржуи, инвестировавшие в проект. Вряд ли именно этот отель есть источник финансирования нынешних укронацистов. Тут надо в этой "Цитадели" (привет путриоту Никите Михалкову, кстати!) видеть ОБЩУЮ постсоветскую трагедию забытья - своеобразную гонку цинизма и беспамятства...

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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