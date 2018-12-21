Срок Льва Пономарёва закончился раньше по воле полицаев: боялись телекамер

Глава движения "За права человека" Лев Пономарев пожаловался на действия полиции при его освобождении из спецприемника, где он отбыл 16 суток административного ареста, после изучения законодательства в этой сфере. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Пономарева, его должны были выпустить в 10 часов утра, однако около 8 часов утра к нему приехали полицейские, и один из них сообщил, что Пономареву придется немедленно уехать из спецприемника. "Я сказал, что никуда не уеду, к 10:00 сюда приедет мой сын и так далее. В результате этот милейший человек был вынужден взять меня под руку, подтолкнуть меня к дверям. Я сказал им, что они применяют силу, и в связи с этим был вынужден поехать", - сказал Пономарев.

Правозащитник уточнил, что из спецприемника его привезли в ОВД Мещанское, и ровно в 10:00 с сумками "вышвырнули" на улицу, хотя он просил позволить ему дождаться сына в здании. Он намерен обжаловать действия полицейских: официальных комментариев полиции по этому поводу пока нет.

Между тем член Совета по правам человека при президенте РФ Андрей Бабушкин считает, что действия сотрудников правоохранительных органов, доставивших Пономарева в ОВД перед освобождением после отбытия административного ареста, противоречат закону "О полиции". По его словам, такие действия могли быть законными только в случае, если бы Пономарев сам согласился проехать в ОВД, например, для того, чтобы ответить на вопросы, связанные с другим делом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле проверят информацию, касающуюся освобождения Пономарева из-под ареста: сам он не располагает информацией по этому поводу. "При всем уважении ко Льву Пономареву, мы не можем полностью полагаться на его информацию (об освобождении). Поэтому мы проверим, как это было, и имели ли место какие-то нарушения закона", - заявил Песков.

Напомним, 5 декабря Тверской районный суд Москвы признал 77-летнего Льва Пономарева виновным в повторном нарушении порядка проведения акции и назначил ему 25 суток ареста за призывы к участию в акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов дела "Нового величия" и "Сети" у здания ФСБ на Лубянке.

7 декабря Мосгорсуд снизил срок ареста до 16 суток. Пономарева также не отпустили на прощание с главой Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой, которая была его давней соратницей. За правозащитника вступились многие общественные деятели и политики, его адвокаты обратились в Европейский суд по правам человека.

11 декабря вопрос о судьбе Пономарева был поднят на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, в котором участвовал Владимир Путин. Комментируя арест правозащитника, президент отметил, что "речь шла о призывах к несанкционированным митингам, шествиям", и привел аналогию с массовыми беспорядками во Франции.

"Мы же с вами не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд. Страна потом погружается в условия чрезвычайного положения", - сказал Путин. Объясняя арест пожилого человека, он также сослался на равенство всех перед законом. Генпрокуратура также признала Пономарева нарушителем после повторного рассмотрения дела.

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