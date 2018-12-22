Генассамблея ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенную Россией. В голосовании приняли участие представители 89 стран (43 — за, 46 — против), 78 воздержались.

Против документа проголосовали, в частности, США, страны Евросоюза, Япония, Турция, Израиль и Украина. Поддержали резолюцию Китай, Иран, Сирия и ряд стран Латинской Америки.

Дональд Трамп объявил, что США выйдут из ДРСМД. Вашингтон считает, что Москва нарушает соглашение. При этом Трамп позже сказал, что Китай «должен быть включен» в договор. 24 октября Россия внесла в ООН проект резолюции в поддержку сохранения ДРСМД, но первый комитет Генассамблеи ООН отказался его рассматривать. Позже Москва вновь внесла документ на рассмотрение Генассамблеи.

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ДРСМД был тем немногим, что Горбачев сделал хорошего, поскольку был выгоден прежде всего СССР, а не Америке. СССР просто негде было разместить свои ракеты так, чтобы угрожать территори США, кроме Аляски. США же могли размещать свои ракеты в Германии, Турции, Японии, Южной Корее и Тайване, то есть покрывать территорию СССР почти полностью куда более дешевыми ракетами.

Но с тех пор многое изменилось, в частности, ядерные силы Китая в основном строятся как раз на ракетах средней дальности. Та же история с Индией и Пакистаном.

Трамп уже сейчас предлагает переписать ДРСМД, чтобы там появился и Китай.

То, что Генассамблея не проголосовала резолюцию за сохранение ДРСМД говорит не только о том, что против выступили сателлиты США, но и те страны, которые либо уже обладают ядерным оружием и средствами его доставки в виде ракет средней дальности, а также те, что собираются обзавестись ядерным оружием в ближайшем будущем. И это сделает уязвимыми США и РФ, поскольку при небольшом подлетном времени, ракета средней дальности практически не фиксируется Системой раннего предупреждения (СПРН) и тем более не сбивается ПРО.

А.Б.