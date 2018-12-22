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Московский листок

Десять миллионов долларов даруют США киевской хунте, лишь бы конфронтация нарастала

Опубликовано 22.12.2018 в разделе комментариев 0

украина сша сырьеваяимперия конфронтация
Десять миллионов долларов даруют США киевской хунте, лишь бы конфронтация нарастала

США выделят $10 млн на дополнительную помощь ВМС Украины после инцидента в Керченском проливе, говорится в сообщении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино. Транш сначала должен одобрить Конгресс США. «Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности»,— говорится в сообщении Госдепа.

В сообщении говорится, что это ответ на «опасную эскалацию со стороны России» в Керченском проливе. Деньги пойдут на увеличение военно-морского потенциала Украины. Госдеп США снова призвал Россию освободить задержанных моряков и судна и «уважать суверенитет и территориальную целостность Украины».

Напомним, 25 ноября три украинских корабля были задержаны в Керченском проливе за незаконное пересечение границы РФ. При задержании российские погранични октрыли огонь, пострадали трое украинских моряков. Позже все задержанные украинские военные были арестованы. В ответ Киев ввел в 10 регионах страны военное положение и запретил въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

20 декабря более 40 сенаторов США представили резолюцию, призывающую к многонациональной операции «Свободная навигация» в Черном море в ответ на действия России. Вашингтон также не исключает новых санкций против РФ из-за инцидента в Керченском проливе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что из-за провокации, устроенной властями Украины в Керченском проливе, пострадали отношения России и США.

Напомним, вчера стало известно, что Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщается на сайте главы государства.

По его словам, с момента введения военного положения оборона страны была «максимально укреплена». Порошенко указал, что бригады встали на защиту «наиболее опасного направления».

«Боевые части и подразделения Вооруженных сил Украины сейчас резко увеличили боевую готовность», — отметил он.

В начале декабря президент Украины сообщил о передислокации подразделений войск на границу с Россией, а также усилении противовоздушной обороны. Корабли и катера Госпогранслужбы были приведены в полную боевую готовность. Кроме того, в стране начались военные сборы резервистов, в рамках которых проводятся бригадные тактические учения.

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