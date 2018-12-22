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Московский листок

Демонстративные пуски иранских ракет вблизи американской авианосной группы разозлили дядю Сэма

Опубликовано 22.12.2018 в разделе комментариев 0

иран сша
Демонстративные пуски иранских ракет вблизи американской авианосной группы разозлили дядю Сэма

Корабли ВМС Ирана произвели пуски ракет вблизи авианосной ударной группы ВМС США, которая в пятницу входила в акваторию Персидского залива. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщили американские журналисты, находящиеся на борту атомного авианосца "Джон Стеннис".

Ранее в пятницу авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем "Джон Стеннис", пройдя Ормузский пролив, вошла в акваторию Персидского залива. Это первый за последние восемь месяцев заход американского авианосца в Персидский залив, который происходит на фоне выхода США в мае 2018 года из соглашения по иранской ядерной программе и возобновления санкций против Тегерана.

За прохождением американской авианосной группы в Персидский залив следили корабли Корпуса стражей Исламской революции, их также сопровождали иранские беспилотники.

В пятницу иранские власти предупредили о возможности перекрытия Ормузского пролива, через который транспортируется треть всей мировой добычи нефти, отмечает агентство.

Кроме того, на минувшей неделе заместитель командующего Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хоссейн Салами заявил, что иранские баллистические ракеты лишили авианосцы США каких-либо преимуществ на Ближнем Востоке.

Выступая в Тегеране, бригадный генерал сказал, что "разработка Ираном баллистических ракет положила конец свободе действий авианосцев США в регионе".

В состав авианосной ударной группы "Джона Стенниса" помимо авианосца входят также ракетный крейсер "Мобайл Бэй", ракетные эсминцы "Декатур" и "Митчер", а также ударная атомная подводная лодка.

Отметим, что и в экономической войне Иран не намерен отступать. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что исламская республика «с гордостью обойдет» санкции США, которые вступили в силу 5 ноября. Выступление иранского лидера транслировало местное телевидение. 

«Я объявляю, что мы с гордостью обойдем ваши незаконные, несправедливые санкции, потому что это противоречит международным нормам. Мы находимся в состоянии экономической войны, противостоим власти, пытающейся нас запугать. Не думаю, что в истории Америки в Белом доме (США.— “Ъ”) был еще хоть кто-то, кто настолько против закона и международных конвенций»,— цитирует AFP господина Роухани.

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