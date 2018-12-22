Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Большинство американцев недовольны работой Трампа на президентском посту

Опубликовано 22.12.2018 в разделе комментариев 0

сша кризис трампнаш
Большинство американцев недовольны работой Трампа на президентском посту

Опрос, проведенный в пятницу агентством Associated Press, показал, что 56% американцев недовольны работой американского президента, в то время как 42% одобрили его действия, передает "Интерфакс".

При этом 58 % (почти шесть из десяти) полагают, что президент пытался воспрепятствовать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией. При этом среди опрошенных американцев нет консенсуса по поводу того, заслуживает ли Трамп по этой причине импичмента.

51% респондентов считает, что Трамп должен быть смещен с поста президента страны, если спецпрокурор Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Россией.

46% опрошенных, напротив, считают, что в таком случае американского лидера не следует подвергать импичменту.

Среди респондентов-республиканцев популярность Трампа высока - восемь из десяти человек его поддерживают. Среди демократов его работой доволен один из десяти опрошенных.

Специальный прокурор США Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Россией.

Напомним, 20 декабря стало известно, что США приступают к полному выводу войск из Сирии. Соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне. По его словам, решение о выводе войск было принято во вторник. В соответствии с ним эту ближневосточную страну "быстро" и "полностью" покинут более 2 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ), передает "Интерфакс".

Ранее в среду Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии, и что американские военные находятся там только ради этой цели.

"Мы победили ИГ* в Сирии, и это единственная причина, почему (США) находятся там во время президентства Трампа", - написал глава государства в Twitter.

Bloomberg полагает, что решение президента о выводе войск застало врасплох даже руководство Пентагона.

Представитель Белого дома Сара Сандерс объяснила вывод войск "переходом к следующей фазе кампании". Сандерс также заверила, что Вашингтон и его союзники будут готовы, в случае необходимости, снова защищать американские интересы в Сирии.

Новости по теме:

Трамп-миротворец выводит американские войска из Сирии

США ввели санкции против героев Путинской РФ Чепиги и Мишкина

Трамповская война с мигрантами будет теперь проходить на территории Мексики



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
О пресс-конференции Путина : ни вам Курил, ни протекционизма&#8230;
О пресс-конференции Путина : ни вам Курил, ни прот...
22.12.2018
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
20.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Большинство американцев недовольны работой Трампа на президентском посту (0)
Демонстративные пуски иранских ракет вблизи американской авианосной группы разозлили дядю Сэма (0)
Десять миллионов долларов даруют США киевской хунте, лишь бы конфронтация нарастала (1)
ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (5)
Какое государство мы строим? (20)
Цитадель-отель и экономия на студенчестве во Львове (4)
Срок Льва Пономарёва закончился раньше по воле полицаев: боялись телекамер (2)
В Раде уговаривают Порошенко объявить войну России (16)
Дорожающий в Москве проезд напомнит дорогим россиянам, как они богатеют (4)
Что Путинская Россия вымирает - бесспорно, чинуши лишь мухлюют с причинами вымирания (43)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Найти и обезвредить
Максим Калашников Максим Калашников: Курильский вопрос был лишь началом. Пришло рейдерство и поглощение (дерибан) на уровне регионов!
Дарья Митина Дарья Митина: Странные люди
Дарья Митина Дарья Митина: Cталина из-пoд цветoв не виднo...
Максим Калашников Максим Калашников: Курилы, киргизы и страхи на Сахалине
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss