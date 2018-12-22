Большинство американцев недовольны работой Трампа на президентском посту

Опрос, проведенный в пятницу агентством Associated Press, показал, что 56% американцев недовольны работой американского президента, в то время как 42% одобрили его действия, передает "Интерфакс".

При этом 58 % (почти шесть из десяти) полагают, что президент пытался воспрепятствовать расследованию дела о предполагаемых связях его предвыборного штаба с Россией. При этом среди опрошенных американцев нет консенсуса по поводу того, заслуживает ли Трамп по этой причине импичмента.

51% респондентов считает, что Трамп должен быть смещен с поста президента страны, если спецпрокурор Роберт Мюллер установит, что президент пытался помешать работе ФБР, хотя лично сам не имел порочащих контактов с Россией.

46% опрошенных, напротив, считают, что в таком случае американского лидера не следует подвергать импичменту.

Среди респондентов-республиканцев популярность Трампа высока - восемь из десяти человек его поддерживают. Среди демократов его работой доволен один из десяти опрошенных.

Специальный прокурор США Мюллер проводит в США расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года, а также о возможных связях предвыборного штаба президента США Трампа с Россией.

Напомним, 20 декабря стало известно, что США приступают к полному выводу войск из Сирии. Соответствующий приказ отдал президент страны Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на официального представителя в Вашингтоне. По его словам, решение о выводе войск было принято во вторник. В соответствии с ним эту ближневосточную страну "быстро" и "полностью" покинут более 2 тысяч американских военнослужащих, которые занимаются тренировкой местных формирований для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещено в РФ), передает "Интерфакс".

Ранее в среду Дональд Трамп заявил, что США разгромили силы группировки "Исламское государство" в Сирии, и что американские военные находятся там только ради этой цели.

"Мы победили ИГ* в Сирии, и это единственная причина, почему (США) находятся там во время президентства Трампа", - написал глава государства в Twitter.

Bloomberg полагает, что решение президента о выводе войск застало врасплох даже руководство Пентагона.

Представитель Белого дома Сара Сандерс объяснила вывод войск "переходом к следующей фазе кампании". Сандерс также заверила, что Вашингтон и его союзники будут готовы, в случае необходимости, снова защищать американские интересы в Сирии.

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