Росгвардия будет судиться со всеми, кто неуважительно ухватился за её сосиски, носки и трусы

Росгвардия приняла решение обратиться в суд в связи с "недостоверными" данными о поставках в ведомство, которые были опубликованы РБК. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что 10 декабря РБК опубликовал материал под заголовком "Контракт по "Дружбе": почему поставщик Росгвардии заинтересовал ФСБ", а 13 декабря - "Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов". По мнению пресс-службы, в публикациях "был допущен целый ряд грубых неточностей, из-за чего ситуация с государственными закупками в Росгвардии была представлена общественности в абсолютно искажённом виде". Кроме того, СМИ опубликовали эту информацию "накануне резонансного судебного процесса", что можно расценить как давление на суд.

"Эта информация разошлась по десяткам изданий, создавая информационный фон, грубо искажающий реальность", - заявили в пресс-службе. Напомним, материал РБК был посвящен проверкам мясокомбината "Дружба народов", которые проводят Главная военная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ноябре ФАС возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии "Дружбой народов".

По данным главы отдела управления ФСБ по Росгвардии полковника В.А. Вертея, только по закупке сарделек и сосисок по госконтракту цена была завышена на 3,4 миллиона рублей. Она выросла после того, как единым поставщиком продовольствия для Росгвардии в начале 2018 года стала компания "Дружба народов". Ранее, в 2017 году, сосиски и сардельки поставлял мясокомбинат "Гатчинский".

"Гатчинский" поставлял килограмм сосисок по цене 215,9 рублей, а сарделек - 197,73 рублей. Однако после выхода постановления правительства о назначении единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии "Дружбы народов" колбасные изделия резко подорожали - до 350 рублей за килограмм. Цена госконтракта, который заключила "Дружба народов" с Росгвардией в начале 2018 года, составляла около 446 миллионов рублей.

Как выяснилось, "Дружба народов" заключила контракт на закупку сосисок и сарделек с Мелеузовским мясокомбинатом - он поставлял их по 260 рублей за килограмм, а сардельки - по 270 рублей (включая затраты на грузоперевозку). Мелеузовский же покупал колбасные изделия у мясокомбината "Гатчинский". Следовательно, только он является фактическим производителем поставляемой продукции.

Общий объем контрактов между Росгвардией и "Дружбой народов" составляет восемь миллиардов рублей, из них пока оплачено только 4,7 миллиарда. Проверка Главной военной прокуратуры продлится до конца года.

Материал от 13 декабря был посвящен внутреннему расследованию Росгвардии по данному факту. В пресс-службе Росгвардии заявили, что упоминаемая в ряде публикаций дешевая продукция, которую поставляли в Росгвардию по контрактам до 2018 года, в принципе не могла соответствовать ГОСТам, так как поставлялась по заведомо более низким ценам, чем стоимость сырья. Само же ведомство борется с коррупцией "самым беспощадным образом".

Что же до так называемого "резонансного судебного процесса", то речь, судя по всему, идет об иске о защите чести, достоинства и деловой репутации, который подал глава Росгвардии Виктор Золотов, потребовавший взыскать один миллион рублей с оппозиционера Алексея Навального: именно его публикации о поставках и привлекли внимание СМИ. Тогда же с иском к Навальному в Арбитражный суд Москвы обратился и мясокомбинат "Дружба народов", тоже требующий опровержения. Впоследствии стало известно, что иск Золотова оставлен без движения из-за несоблюдения процессуальных требований при подаче иска.

Напомним, 17 декабря Люблинский суд Москвы до января оставил без движения иск о защите чести и достоинства директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-секретарь суда Людмила Морозова.

"Исковое заявление Золотова к Навальному оставлено без движения, в связи с его несоответствием требованиям ст.ст. 131, 132 ГПК РФ. Истцу предоставлен срок для устранения недостатков, послуживших основанием для оставления искового заявления без движения, до 09 января 2019 года" , - сообщила Смирнова. Если недостатки, касающиеся формы и содержания, а также комплекта прилагающихся документов, не будут устранены истцом в срок, то заявление будет ему возвращено.

Напомним, скандал вокруг Росгвардии разразился с подачи оппозиционного политика Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который в августе опубликовал результаты антикоррупционного расследования о закупках еды для сотрудников ведомства. В материале говорилось о том, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат "Дружба народов", после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза, а качество ухудшилось.

Комбинат ранее принадлежал украинскому олигарху Юрию Косюку, а теперь - бывшему подчиненному Золотова, начальнику Центрального архива внутренних войск МВД, на базе которых была создана Росгвардия, Борису Кантемирову.

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