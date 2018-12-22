Торт и розги

Недавно в Харькове случился громкий школьный скандал. Девочку-шестиклассницу заставили смотреть, как другие дети едят вкусный торт - потому что ее родители отказались платить неофициальные школьные поборы.

В Харьковской общеобразовательной школе № 151 придумали специфическое наказание для несовершеннолетней девочки, родители которой систематически отказывались платить обычные для Украины школьные поборы – вполне справедливо называя их незаконными и обременительными для эпохи системного социального кризиса.

После того, как родители шестиклассницы Дианы в очередной раз проявили принципиальность, не сдав взносы на посвященный окончанию четверти сладкий стол, классная руководительница заставила ее смотреть, как другие дети едят вкусный торт и пьют сок. Плачущей от унижения девочке не дали уйти домой, а одна из родительниц объясняла – это кара за то, что ее папа не хочет платить деньги на школьные нужды.

Происшествие переросло в резонансный скандал – причем, большинство учителей и родителей поддержали подобные методы педагогического процесса эпохи торжествующего достоинства.

«Если вы боретесь с Системой, то должны понимать, что когда-то последует ответ, не очень приятный, прежде всего для вашего ребенка», – злорадно написала маме Дианы одна из членов родительского комитета, не особо скрывая в этих словах угрозу. А когда руководство школы все-таки принесло пострадавшей свои извинения, отстранив нарезавшую торт учительницу от обязанностей классного руководителя, девочку стали травить ее одноклассники, которые пишут ей теперь оскорбления в интернете...

А на днях в седьмом классе харьковской гимназии №45 решили возродить давние обычаи нашего народа, которые так долго искореняли большевики. По случаю праздника Святого Николая непослушным ученикам вручили розги. С тонким намеком на толстые обстоятельства.

"Один из мальчиков возмутился: "Что вы меня здесь унижаете?", - на что завуч театральным голосом, растягивая слова, ответила: "А я не унижаю. Это традиции праздника. Непослушные дети получают в этот день розги". Второй мальчик разозлился, поломал прутики, что было прокомментировано: "Вот видишь, ты и сейчас ведёшь себя плохо!". А третий просто расстроился. Класс при этом смеялся".

Хочется верить, что когда дети вырастут, они поломают эти розги на ж*пах любителей старинных традиций.

Случай с тортом и розгами не только выказывает, насколько антигуманным стало в последние годы озлобившееся и зачерствевшее украинское общество. Помимо этого, он в очередной раз показал, что в условиях постоянного сокращения бюджетных расходов в образовательной сфере, финансирование украинских школ по факту перекладывается на плечи обедневших родителей.

Согласно информации правозащитников, в 2016 году родительские комитеты несли на себе около 60 процентов расходов на ремонт класса в столичных киевских школах – а текущие школьные расходы почти полностью оплачиваются за счет семей самих школьников. «Украинские родители массово жалуются на поборы в школах накануне 1 сентября. Сдавать приходится буквально на все: туалетную бумагу, мыло, учебники, дневники, парты, ремонт», – пишет об этом журналистка «Обозревателя» Марина Петик. Масштабы проблемы постоянно растут, и после множества возмущенных отзывов на нее наконец-то обратила внимание министр образования Лилия Гриневич. В прошлом месяце она разослала директорам школ и начальникам местных управлений образования специальное письмо, призывая их знать меру, взымая «благотворительную» дань с родителей школьников.

«В последнее время в Министерство образования все чаще поступает информация о нарушении прав детей на бесплатное получение полного среднего образования», – отметила глава украинского МОН, по словам которой родителей заставляют покупать в школы даже телевизоры. По сути, она признала, что это право давно стало для Украины фикцией – как, впрочем, и все остальные пункты систематически нарушаемой Конституции.

Однако, директора и учителя школ справедливо указывают на то, что эта порочная практика является прямым следствием политики экономии, которую систематически проводит в отношении образования украинский Кабмин – урезая его финансирование в пользу расходов на патриотический пиар, войну и другие, не менее важные для страны сферы, удобные для коррупционного распила бюджетных средств, которым привыкли заниматься наши чиновники. Так что школьному руководству волей-неволей приходится решать финансовые проблемы за счет родственников детей.

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