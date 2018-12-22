"За книжками". Война войной, а дети должны читать

Вообще-то вечер пятницы, да еще в сильный снегопад, еще и в канун Нового года - не самое лучшее время для поездок в Подмосковье.

Хотя как сказать. Водители меня, понятно, поймут - ездить в снегопад тяжело. Но для того, кто сидит в кресле пассажира это, конечно, счастье - ничего красивей подмосковного снегопада, когда вдоль дороги стоят подсвеченные ночными огнями лохматые ели, может, и не бывает.

Снег шел пушистый и ложился вокруг жуть как живописно. Жалко, смотреть в окошко у меня было некому, а перед моим носом маячили главным образом огни впереди ползущего автомобиля. Ну и так иногда покачивало, сцепления с дорогой маловато было.

Но никто не обязан помнить, с какой стати меня понесло в столь прекрасный и малопригодный для поездок вечер в Троицк.

***

Несколько дней назад ко мне и другим товарищам обратился Вадим Клименко, мой старинный приятель и коллега еще по работе в команде Ю.Д.Маслюкова. Он, как и многие в этом возрасте и при таком роде занятий, остался в Москве не при делах, и решил вернуться на малую родину - город Алчевск (в девичестве Коммунарск), ранее Луганской (Ворошиловградской) области, а теперь ЛНР.

Пытался подвизаться в войсках, но все же возраст и здоровье, оказывается, иногда имеют более убедительное значение, нежели полученные в иное время военные навыки. В итоге наш специалист экстра-класса в тех сферах, о которых в Алчевске, возможно, и не слыхивали, оказался системным администратором в детской библиотеке.

Но, как выяснилось, администрировать тоже нечего - системные блоки минувшим летом системно же сгорели от прямого попадания молнии. А заменить в городе, где живут чем бог пошлет, естественно, нечем. Ну и с книжками в библиотеке не то, чтобы очень здорово. То есть неплохо бы несколько расширить аасортимент.

Надо сказать, жизнь в Алчевске, как, видимо, и в других городах Донбасса, стала еще тяжелей, чем в первые год-два после памятных событий 2014 года. Новых перспектив не появилось, зато появились уже новые цены, никак не связанные с доходами местных жителей. Если поначалу цены были еще "украинские", то есть на смешные по российским понятиям деньги можно было как-то прокормиться, то теперь доходы остались прежними, то есть никакими, зато цены приблизили донбасских жителей к России самым убедительным способом - фраза "денег нет, но вы держитесь" стала не просто забавным мемом, а повседневой реальностью.

В общем, любое дело стало возможно решить только в жанре "Подайте, кто сколько может!"

Но надо сказать, простые люди что в Алчевске, что в Москве понимают друг друга много лучше, чем на каких-то более высоких уровнях.

Кто-то скажет, мол, война и полуголодная жизнь, какие еще детские книжки? Так отвечу - там, в Алчевске есть замечательный монумент, "Солдат со скрипкой". Так что очень символично, и война не помеха.

После небольшого сообщения в ФБ и ЖЖ книги стали предлагать. Но, как правило, самовывозом.

К примеру, Эдуарду Николаевичу из Троицка исполнилось 80 лет, перечитывать русскую и советскую классику он не собирается - почему бы не передать книги детям? Тем более, что корни у него и у жены оттуда, с Донбасса. Но сам он эти книги погрузить и вывезти не может, не то состояние здоровья уже.

Вот и поехал забирать книжки сам. Мне же надо...

Кстати, таким макаром набирается уже приличное количество томов и томиков, и я начинаю задумываться, так ли просто будет доставить все это в Алчевск?

Вот не знаю пока. Надеюсь, хоть снег прекратится...