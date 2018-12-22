Трудовая Херсонщина успешно даёт отпор солдатне

В Голопристанском районе Херсонщины ширятся толки об очередном побоище между военнослужащими ВСУ и молодежью из села Новая Збурьевка с кровопролитными последствиями. По самым скромным прикидкам, в нем участвовало не менее десятка человек!

Как установило следствие, двое контрактников отделения десантной бригады, охранявшего полевой склад боеприпасов и стрелкового оружия, в период военного положения и без разрешения начальника склада ночью отправились в село «веселиться». Там они напились, отправились на дискотеку в частном клубе, и повздорили со здешними парнями.

Десантников(!) те по очереди выводили из клуба, и жестоко избивали толпой. Один из военнослужащих в ответ складным ножом ранил обидчика в легкое, после чего большинство участников драки разбежалось, а десантники, с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами, да раненый ножом юноша остались лежать на земле. Всех троих забрали в больницу, где сельчанина уже прооперировали – его жизнь вне опасности.

Полиция Голопристанского района внесла в Единый реестр досудебных расследований материалы по факту покушения на умышленное убийство. Военная прокуратура Херсонского гарнизона, в свою очередь, составила административные протоколы на контрактников за самовольное оставление места службы. Сейчас правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают личности сбежавших участников избиения. Те, по понятным причинам, объявляться не спешат.

Несколько месяцев назад в той же Новой Збурьевке после конфликта в кафе целая группа контрактников с того же склада устроила избиение сельчан. Тогда установить всех причастных к расправе тоже было нелегко: на контакт не шли ни военнослужащие, ни гражданские.

Автор ФОРУМа.мск Андрей Манчук вспоминает:

- Я когда-то провел в Збурьевке незабываемые майские дни - это рыбацкое село в дельте Днепра, и мы ездили туда в гости к местным комсомольцам, рыбачить и есть икряные блины размером со сковородку. Збурьевцы объеденены в артели, которые складывались поколениями, спайка у них сильна - так что беспредел не проходит.

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