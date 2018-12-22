Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Менеджеребцы госкорпораций выписали себе премий больше, чем заработали шесть регионов России

Опубликовано 22.12.2018 в разделе комментариев 0

газпром силовигархия роснефть классоваяненависть сырьеваяимперия спёрбанк
Менеджеребцы госкорпораций выписали себе премий больше, чем заработали шесть регионов России

ТОП-менеджеребцы "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти" выписали к Новому году себе премий на сумму 11 млрд и 152 млн рублей на 36 человек.

Данная цифра равна сумме всех пенсий 2,638 млн военных пенсионеров.

Сумма премий по компаниям:

"Роснефть" — 2 млрд 776 млн рублей на 11 человек;

"Газпром" — 3 млрд 268 млн рублей на 16 человек;

"Сбербанк" — 5 млрд 108 млн рублей на 9 человек.

Напомню, что при этом "Газпром", например, сейчас имеет самый большой долг в истории компании. И рядовым сотрудникам урезали бонусы.

Для сравнения, объем доходов регионов России: Карачаево-Черкесская Республика - 9,4 млрд рублей, Еврейский автономный округ - 7,9 млрд рублей, республика Тува - 7,2 млрд рублей, Калмыкия - 7,1 млрд рублей, Алтай - 6,1 млрд рублей и Ингушетия - 5,6 млрд рублей.

От редакции: Вот и вспоминаются все "накрутки" за операции в Сбербанк-онлайне тут... Куда все эти поборы собираются? В какие копилки? Вот перевожу я в Сибирь рубли на жизнь семьи - почему я обязан платить, как в "Вестерн Юнионе" процент? Что - Сибирь это уже не Россия и тут какой-то особый Сбербанк? Что же касается сырьевых госкорпораций (которые таковыми скоро перестанут быть - та же Роснефть планомерно уменьшает пакет акций, принадлежащий государству) - то тут рецепт счастья менеджеребцов ещё проще. Не своими, рабочими руками добывают они нефть и газ, а на выходе решают: вот это всё государству, на экспорт и в казну, а вот эта монетизированная нефть и газ - в наши личные карманы. Просто потому что именно нам благодаря царю-Путину, по дружбе досталось это советское наследство, хоть мы ничего к нему и не пристроили, только берём нефть и газ, монетизируем (продаём Китаю, Турции, Германии, российским потребителям) их и присваиваем.

А вы, дорогие россияне, спрашивайте-спрашивайте Путина про социализм - он вам и объяснит, почему социализм в Путинской сырьевой империи невозможен. Потому что социалистическую собственность уже поделили и отступать со "своих" кусочков никто не собирается - они, вот эти самые менеджеребцы, выставят Росгвардию и армию, чтобы защитить украденное у советского народа. И вы ничего не сможете возразить - так уж тут законами положено. Одним нищать и вымирать, другим богатеть - что в кризис, что без кризиса... Нефти, газа и клиентов Спёрбанка тут ещё навалом. Пока всё не выкачают, пока капитализм не свергнут - так и будет. Одни, то есть большинство на Новый год сокращают расходы, получают, как на Черкизовском хлебозаводе целых 6 тысяч рублей и ни в чём себе и детям не отказывают, а другие - жрут как целые регионы. Вот так, дорогие россияне, - потому что "социализм тут невозможен"!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП  

Материалы по теме:

А доходы-то наши неуклонно растут, утверждает Национальный Лидер!

Дорогие россияне экономят на всём, включая новогодние подарки-радости

Московские учителя меньше ста тысяч-то уже и не получают - зажрались...

Национальный Лидер соврал двадцать три раза на последней пресс-конференции

Что Путинская Россия вымирает - бесспорно, чинуши лишь мухлюют с причинами вымирания



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
О пресс-конференции Путина : ни вам Курил, ни протекционизма&#8230;
О пресс-конференции Путина : ни вам Курил, ни прот...
22.12.2018
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
Про "Фитиль" и соросовских грантососов
20.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Менеджеребцы госкорпораций выписали себе премий больше, чем заработали шесть регионов России (0)
Трудовая Херсонщина успешно даёт отпор солдатне (0)
"За книжками". Война войной, а дети должны читать (0)
Торт и розги (2)
Росгвардия будет судиться со всеми, кто неуважительно ухватился за её сосиски, носки и трусы (4)
Большинство американцев недовольны работой Трампа на президентском посту (1)
Демонстративные пуски иранских ракет вблизи американской авианосной группы разозлили дядю Сэма (1)
Десять миллионов долларов даруют США киевской хунте, лишь бы конфронтация нарастала (1)
ООН не приняла резолюцию в поддержку Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (5)
Какое государство мы строим? (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Дети не должны расти индейцами
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Найти и обезвредить
Максим Калашников Максим Калашников: Курильский вопрос был лишь началом. Пришло рейдерство и поглощение (дерибан) на уровне регионов!
Дарья Митина Дарья Митина: Странные люди
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss