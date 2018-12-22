Менеджеребцы госкорпораций выписали себе премий больше, чем заработали шесть регионов России

ТОП-менеджеребцы "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти" выписали к Новому году себе премий на сумму 11 млрд и 152 млн рублей на 36 человек.

Данная цифра равна сумме всех пенсий 2,638 млн военных пенсионеров.

Сумма премий по компаниям:

"Роснефть" — 2 млрд 776 млн рублей на 11 человек;

"Газпром" — 3 млрд 268 млн рублей на 16 человек;

"Сбербанк" — 5 млрд 108 млн рублей на 9 человек.

Напомню, что при этом "Газпром", например, сейчас имеет самый большой долг в истории компании. И рядовым сотрудникам урезали бонусы.

Для сравнения, объем доходов регионов России: Карачаево-Черкесская Республика - 9,4 млрд рублей, Еврейский автономный округ - 7,9 млрд рублей, республика Тува - 7,2 млрд рублей, Калмыкия - 7,1 млрд рублей, Алтай - 6,1 млрд рублей и Ингушетия - 5,6 млрд рублей.

От редакции: Вот и вспоминаются все "накрутки" за операции в Сбербанк-онлайне тут... Куда все эти поборы собираются? В какие копилки? Вот перевожу я в Сибирь рубли на жизнь семьи - почему я обязан платить, как в "Вестерн Юнионе" процент? Что - Сибирь это уже не Россия и тут какой-то особый Сбербанк? Что же касается сырьевых госкорпораций (которые таковыми скоро перестанут быть - та же Роснефть планомерно уменьшает пакет акций, принадлежащий государству) - то тут рецепт счастья менеджеребцов ещё проще. Не своими, рабочими руками добывают они нефть и газ, а на выходе решают: вот это всё государству, на экспорт и в казну, а вот эта монетизированная нефть и газ - в наши личные карманы. Просто потому что именно нам благодаря царю-Путину, по дружбе досталось это советское наследство, хоть мы ничего к нему и не пристроили, только берём нефть и газ, монетизируем (продаём Китаю, Турции, Германии, российским потребителям) их и присваиваем.

А вы, дорогие россияне, спрашивайте-спрашивайте Путина про социализм - он вам и объяснит, почему социализм в Путинской сырьевой империи невозможен. Потому что социалистическую собственность уже поделили и отступать со "своих" кусочков никто не собирается - они, вот эти самые менеджеребцы, выставят Росгвардию и армию, чтобы защитить украденное у советского народа. И вы ничего не сможете возразить - так уж тут законами положено. Одним нищать и вымирать, другим богатеть - что в кризис, что без кризиса... Нефти, газа и клиентов Спёрбанка тут ещё навалом. Пока всё не выкачают, пока капитализм не свергнут - так и будет. Одни, то есть большинство на Новый год сокращают расходы, получают, как на Черкизовском хлебозаводе целых 6 тысяч рублей и ни в чём себе и детям не отказывают, а другие - жрут как целые регионы. Вот так, дорогие россияне, - потому что "социализм тут невозможен"!

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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