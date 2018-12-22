Секторальные санкции Евросоюза продлены на полгода

Европейский союз 21 декабря продлил экономические санкции "в отношении специфических секторов российской экономики" до 31 июля 2019 года, сообщается на сайте ЕС. Решение о продлении еще на полгода санкций, срок действия которых истекает 31 января 2019 года, связано с "полным отсутствием прогресса в имплементации Минских соглашений", поясняется в сообщении.

13 декабря стало известно, что лидеры Евросоюза единодушно договорились о продлении экономических санкций в отношении России, не увидев шагов Москвы в направлении выполнения Минских договоренностей, которые касаются урегулирования политического кризиса на востоке Украины.

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что в связи с территориальным спором Москвы и Киева вокруг Азовского моря и Керченского пролива "ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев".

Туск также отмечал, что в связи с ситуацией вокруг Азовского моря Евросовет потребовал, чтобы Россия освободила всех арестованных украинских моряков с захваченных кораблей и обеспечила свободное судоходство через Керченский пролив.

Экономические санкции ЕС против России были введены в действие 31 июля 2014 года после крушения малайзийского авиалайнера Boeing рейс MH17 над Донбассом - вскоре после присоединения Крыма к России, которое международное сообщество сочло аннексией и актом агрессии, повлекшим за собой целый ряд политических кризисов.

С тех пор европейские санкции продлеваются раз в полгода в неизменном виде, в последний раз - минувшим летом. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации Минских соглашений.

Тем временем имеются в сырьевой империи и "хорошие" новости. Околопутинскому олигарху Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях (часть акций головной En+ придется отдать ВТБ, Glencore и благотворительному фонду), но и отдать почти полный контроль над ними через советы директоров «Русала» и En+ гражданам США и Великобритании. Сам господин Дерипаска остается в черном списке и не сможет получать доход от своих активов.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что через 30 дней снимет санкции с ключевых активов Олега Дерипаски — «Русала», «Евросибэнерго» и группы En+.

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