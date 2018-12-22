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Московский листок

Секторальные санкции Евросоюза продлены на полгода

Опубликовано 22.12.2018 в разделе комментариев 1

санкции евросоюз крымнаш сырьеваяимперия
Секторальные санкции Евросоюза продлены на полгода

Европейский союз 21 декабря продлил экономические санкции "в отношении специфических секторов российской экономики" до 31 июля 2019 года, сообщается на сайте ЕС. Решение о продлении еще на полгода санкций, срок действия которых истекает 31 января 2019 года, связано с "полным отсутствием прогресса в имплементации Минских соглашений", поясняется в сообщении.

13 декабря стало известно, что лидеры Евросоюза единодушно договорились о продлении экономических санкций в отношении России, не увидев шагов Москвы в направлении выполнения Минских договоренностей, которые касаются урегулирования политического кризиса на востоке Украины. 

Ранее председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что в связи с территориальным спором Москвы и Киева вокруг Азовского моря и Керченского пролива "ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев". 

Туск также отмечал, что в связи с ситуацией вокруг Азовского моря Евросовет потребовал, чтобы Россия освободила всех арестованных украинских моряков с захваченных кораблей и обеспечила свободное судоходство через Керченский пролив. 

Экономические санкции ЕС против России были введены в действие 31 июля 2014 года после крушения малайзийского авиалайнера Boeing рейс MH17 над Донбассом - вскоре после присоединения Крыма к России, которое международное сообщество сочло аннексией и актом агрессии, повлекшим за собой целый ряд политических кризисов. 

С тех пор европейские санкции продлеваются раз в полгода в неизменном виде, в последний раз - минувшим летом. В марте 2015 года саммит ЕС принял решение, что санкции могут быть отменены только после реализации Минских соглашений.

Тем временем имеются в сырьевой империи и "хорошие" новости. Околопутинскому олигарху Дерипаске удалось добиться снятия санкций США со своих ключевых активов — En+, «Русала» и «Евросибэнерго». Для этого бизнесмену пришлось не только резко снизить доли в компаниях (часть акций головной En+ придется отдать ВТБ, Glencore и благотворительному фонду), но и отдать почти полный контроль над ними через советы директоров «Русала» и En+ гражданам США и Великобритании. Сам господин Дерипаска остается в черном списке и не сможет получать доход от своих активов.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США сообщило, что через 30 дней снимет санкции с ключевых активов Олега Дерипаски — «Русала», «Евросибэнерго» и группы En+. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Ну, енто же прекрасно,
пусть не смешат наши ескандеры написал 22.12.2018 19:37
с путиным внутри.
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