В Одессе обнаружена возле частного дома цистерна-зиндан с двумя жертвами

Цистерну с человеческими останками откопали в Одессе. Она была закопана в землю возле частного дома, сообщает УНН со ссылкой на местную полицию.
В цистерне находились скелеты двух взрослых человек. По данным судмедэкспертизы, смерть людей могла наступить 15-20 лет назад. Переломов или признаков насильственной смерти на останках не обнаружено, передает телеканал 360. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.
Собственно, не надо было причинять каких-либо увечий людям, и без того погруженным в цистерну, откуда вряд ли доносились их крики о помощи и не было никаких шансов выбраться... Подобные зинданы, но более канонического вида имеются поныне в Чечне, а вот в Одессе 20 лет назад было то же самое, что и на всём постсоветском пространстве - делёж всенародной собственности, которому сопутствовало создание таких вот механизмов капиталистической необходимости...
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