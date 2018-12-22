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Московский листок

В Одессе обнаружена возле частного дома цистерна-зиндан с двумя жертвами

Опубликовано 22.12.2018 в разделе комментариев 0

украина криминал капитализм одесса
В Одессе обнаружена возле частного дома цистерна-зиндан с двумя жертвами

Цистерну с человеческими останками откопали в Одессе. Она была закопана в землю возле частного дома, сообщает УНН со ссылкой на местную полицию. 

В цистерне находились скелеты двух взрослых человек. По данным судмедэкспертизы, смерть людей могла наступить 15-20 лет назад. Переломов или признаков насильственной смерти на останках не обнаружено, передает телеканал 360. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по факту умышленного убийства.

Собственно, не надо было причинять каких-либо увечий людям, и без того погруженным в цистерну, откуда вряд ли доносились их крики о помощи и не было никаких шансов выбраться... Подобные зинданы, но более канонического вида имеются поныне в Чечне, а вот в Одессе 20 лет назад было то же самое, что и на всём постсоветском пространстве - делёж всенародной собственности, которому сопутствовало создание таких вот механизмов капиталистической необходимости...

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