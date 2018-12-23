В седьмую статью конституции вкралась досадная неточность

Статьёй о том, что Россия является социальным государством, кто только не тряс. Лучшие риторы и трибуны, профессора и философы заходились в пламенных речах, строчили гневные послания, корчили ужасные гримасы, заламывали руки и закатывали глаза - всё для того, чтобы доказать нам, что им здесь и не пахнет. И никому не пришла в голову простая мысль. Когда секретарша набирала на машинке текст, диктуемый Шахраем, она выпустила букву "А". "Российская Федерация - асоциальное государство", - так должна была начинаться фраза, и не пришлось бы сейчас копья ломать. Потому что это словосочетание всё расставляет на свои места.

Там, конечно, ещё говорится об условиях для достойной жизни людей. Правда, сами эти люди не поименованы. Но это не поздно сделать. Авторы конституции всегда подчёркивали, что документ имеет рамочный характер, на вырост, саморазвивающийся. Потребовалось - добавили президентский срок. О повышении пенсионного возраста вовсе упоминать не пришлось, так как в асоциальном государстве это естественный и само собой разумеющийся процесс. Аналогично только в таком, асоциальном, государстве могут радовать новости, свидетельствующие о непомерном социальном разрыве между основной массой граждан и кучкой его бенефициаров.

Реальные доходы россиян грозят продолжить падение пятый год подряд. В 2017 году падение составило 1,2%, в 2016-м — 5,8%, в 2015 году — 3,2%, в 2014-м — 0,7%. Несмотря на безудержный оптимизм Путина и Медведева, которые отчитались перед населением, что им удалось поймать судьбу за хвост и переломить тренд, экономические эксперты бьют тревогу. РБК сообщает, что реальные располагаемые доходы граждан в ноябре 2018г. сократились на 2,9% в годовом выражении, тенденция вполне может сохраниться в декабре. За 11 месяцев Росстат оценивает снижение реальных доходов населения на 0,1%.

Причём, к данным Росстата нужно относиться сквозь призму известного афоризма М.Твена: "Есть три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика". Тем более что накануне и без того невысокая репутация ведомства существенно пострадала из-за выявленных Всероссийской сельскохозяйственной переписью масштабных фальсификаций. Бурный рост сельского хозяйства в России оказался на 30% приписками. Эта "ошибка" - 10 млн.тонн сельхозпродукции, существовавшей исключительно в чиновничьих отчётах "единороссов", которыми они кормили свой электорат. Темпы роста оказались более чем вдвое медленнее заявленных - 8,7% вместо 20,4% (за 2012-17 гг).

Однако у асоциального государства есть категории людей, для которых статья 7 обязывает создавать условия достойной жизни, и разделять тяготы с простыми россиянами они не собираются. В первую очередь, это сенаторы, депутаты парламента и высшие чиновники. В апреле текущего года на сайтах Госдумы, Совета Федерации, администрации президента России и федерального правительства были обнародованы сведения об их декларациях. Согласно им, средний доход членов Совфеда за 2017 год составил 44 млн руб. (рост к прошлому году — 47%), депутатов Госдумы — 23,5 млн руб. (рост на 25,6%), сотрудников Кремля — 13,1 млн руб. (рост на 25,4%). Кто-то сомневается, что в апреле грядущего года мы будем наблюдать похожую динамику? К тому же президент на пресс-конференции клятвенно заверял, что доходы растут - прекрасно видит по своему окружению.

И, безусловно, те, чьи интересы обслуживают депутаты, сенаторы, правительство. Топ-менеджеры "Сбербанка", "Газпрома" и "Роснефти" выписали к Новому году себе премий на сумму 11 млрд 152 млн рублей на 36 человек. Особенно расщедрился "Сбербанк", чью политику в отношении клиентов при Грефе можно характеризовать как грабительскую, — 5 млрд 108 млн рублей на 9 человек. По поллярда на брата. В это время власть повышает МРОТ на 117 рублей - 11 миллиардов хватило бы на 94 миллиона таких выплат. Более 80 тысяч человек, работающие за "минималку", должны трудиться год, чтобы получить сопоставимую сумму. 36 человек и 80 тысяч человек. Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет в РФ составляет умопомрачительные 50 руб. Одиннадцать миллиардов позволили бы более чем 18 миллионам семей год выплачивать такие пособия. 36 человек и 18 миллионов семей.

Какие ещё нужны иллюстрации, чтобы понять опечатку шахраевской машинистки?