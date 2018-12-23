Кремль озабочен: может ли Путин жениться с… кашлем?

Раз у редакции в выходные игривое настроение, давайте попробуем соответствовать.

Всем бросились в глаза постоянные подкашливания Владимира Путина на большой пресс-конференции 20 декабря, которые продолжаются уже давно. Не год и не два, а больше.

Но хихиканья вызвали, конечно, не они, а вопрос: «Когда и на ком вы женитесь»?

Любопытство проявил молодой человек из светского интернет-журнала «Life» . Сам, как признался, женатый. Но, если и хотел, то совсем не вогнал героя дня в смущение.

Вообще ведущий шоу Песков мог вопрос снять как вмешательство в охраняемую законом личную жизнь.

Однако, судя по всему, неженатый Владимир Владимирович ждет таких подначек с самого развода в июне 2013 г. Четыре года назад на апрельской «прямой линии» с народом на такую же подковырку ответил весьма игриво:

«Мне сначала свою бывшую жену Людмилу Александровну замуж надо выдать, а потом уже и о себе подумаю» (https://ria.ru/20140417/1004313930.html).

Такой вот заботливый экс-муж. Догулялся до того, что после почти 30-летнего брака супруга потребовала развода. А потом, стало быть, сразу принялся искать ей жениха. Пошлость и убогость мысли.

На этот раз на встречу правящего холостяка со СМИ аккредитовали рекордное число журналистов: свыше 1700. Зачем столько, если вероятность задать вопрос 1:30?

Понятно, что редакции посылают сюда лучших спецкоров, чтобы донести до руководства страны боли и нужды своего региона, города, села, беду конкретного человека. Надеются на него как на последнюю инстанцию. Такова сверхзадача у этого театра одного актера: только добрый царь может вам помочь.

В глубинке, к примеру, совсем не строят детсадов, места за взятки. В тысячах школ «коммунальные удобства типа сортир» во дворе. Особенно «удобно» зимой девочкам. А местные власти отмахиваются: денег нет. Не их же детки там учатся.

Звучали на таких «посиделках» и просьбы выпустить из неволи незаконно осужденных женщин.

Как раскопала «Новая», курганская воспитательница Евг.Чудновец не ответила на приставания местного дельца. У него же здесь все схвачено. И он добился, чтобы гордячку посадили, да еще по дикой статье - «Распространение порнографии среди несовершеннолетних». Отомстил.

На повторном суде узницу оправдали. Прокурор перед ней даже извинился. Но мы теперь легко можем представить всю продажность нашего платно-заказного кривосудия.

Но из-за вопроса о женитьбе кто-то из местных журналистов слова не получил. Зато страна услышала ответ с улыбочкой: «Как порядочный человек когда-то должен буду это сделать, наверное».

Последним порядочным, а точнее - честным человеком, обязанным жениться, был, насколько помнится, Остап Бендер. И слово сдержал. Да и был вдвое моложе. Мадам Грицацуева в нем души не чаяла.

Правда, в соцсетях тут же пошли ухмылки. Дескать, этим инспирированным вопросом кремлевские режиссеры хотели дать понять недругам за рубежом, что наш 66-летний дедушка вполне способен стать мужем и отцом. Несмотря на подкашливания, каковые будут неизбежны и в брачную ночь. Так что лучше бы эту старческую похоть не выпячивать…

Страна вымирает, и это вынужден уже признать Росстат. Почему же не повысил рождаемость так называемый материнский (семейный) капитал, про который десять назад «тандем» прожужжал нам все уши?

Ведь тот же мальчик Дима Медведева тогда уверял, что маткапитал может «мотивировать семью к рождению второго, третьего и даже четвертого ребенка»

Почему же не мотивировал? Да потому что задача у него была изначально иная: при отсутствии бесплатного жилья втащить молодую семью в грабительскую ипотеку.

Пишут же, что за 13-15% ипотечного кредита где-нибудь в Саудовской Аравии власти могут запросто отрезать банкиру голову, поскольку ислам запрещает брать с граждан проценты. В мире ипотечный кредит - 1,5-2%. А РПЦ грабить мирян не запрещает.

Ну и какие у нашего гаранта способы повышения рождаемости? Не личной, а общероссийской? Будут ли, к примеру, повышены декретные детские пособия? Они у нас просто нищенские. Неизвестно.

Когда он увеличит ежемесячное детское пособие на ребенка до 16 лет? Как установил его в 76 руб. в 2006 г., с тех пор ни разу о нем не заикался.

Или куда запропастился указ о «Десятилетии детства», который героически обнародовал 29 мая 2007-го. Я о нем здесь писала. Предписал правительству Димона разработать в трёхмесячный срок план соответствующих мероприятий и… тут же о нем забыл.

Рассеянный склероз.

P.S. Анекдот в тему.

- Поручик Ржевский, вы любите детей?

- Ненавижу. Но сам процесс…