Шансов обнаружить заблокированных горняков живыми очень мало

Пожар произошёл в субботу утром в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске. Под землёй остаются 9 работников подрядной организации, связи с ними нет. Спасатели не могут добраться до людей из-за высокой температуры и сильного задымления.

Последний спуск прерван из-за высокой температуры.

Ранее сообщалось, что предпринимается уже шестая попытка добраться до девятерых заблокированных рабочих.

В СКР и в пресс-службе губернатора Пермской области заявили, что обнаружить людей живыми шансов мало.

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По состоянию на 7 марта 2018 года структура акционеров ПАО «Уралкалий» следующая: 5,23 % — акции, находящиеся в свободном обращении, 20 % — Rinsoco Trading Co. Limited (компания зарегистрирована на Кипре[40], контролируется Дмитрием Лобяком), 20,1 % — «Уралхим» (контролируется Дмитрием Мазепиным), 54,77 % — квазиказначейские акции (находятся на балансе дочернего предприятия «Уралкалий - технология»).

«Уралкалий» выпускает около 20 % мирового объёма калийных удобрений, 80 % всей продукции идет на экспорт. Выручка компании по МСФО в 2016 году составила 151,7 млрд рублей, чистая прибыль — 94,95 млрд рублей. И что такое на этом фоне какие-то 9 горняков? В компании работает 11 тысяч человек, и всегда найдется, кому лезть под землю.

А.Б.