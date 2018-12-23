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Московский листок

Анатолий Баранов об альтернативном пути развития Украины и России

Опубликовано 23.12.2018 в разделе комментариев 0

Российский журналист Анатолий Баранов, главный редактор открытой международной газеты «Форум» в эфире программы «На Самом Деле» агентства News Front; ведущий программы — Сергей Веселовский.



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