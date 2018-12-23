"Права человека" в КНДР - худший союзник США в деле денуклеаризации

Начальник отдела по исследованию политики Института по делам США при МИД КНДР 16 декабря опубликовал заявление для печати:

В июле на историческом Сингапурском саммите лидеры КНДР и США подписали заявление об улучшении корейско-американских отношений. Это совместное заявление является значимым событием в деле обеспечения мира и безопасности нашего региона и всего мира. Нынешние корейско-американские отношения идут в русле твердых намерений двух лидеров – верно выполнить Сингапурское совместное заявление.

Однако, вразрез с этими намерениями, беспрестанно предпринимаются злобные и враждебные действия США против КНДР, что не может не вызывать нашего возмущения.

За полгода, прошедшие после Сингапурского саммита глав КНДР и США, высокопоставленные политики США, в том числе госсекретарь, почти каждый день злобно клеветали на нашу Республику. А Госдепартамент и Министерство финансов США под различными надуманными предлогами, включая "отмывание денег", "незаконную перевалку в торговом флоте", "кибератаки", восемь раз применяли санкционные ограничения в отношении компаний, лиц и судов не только нашей страны, но и третьих стран, в том числе - России и Китая.

И на днях, привычно придираясь к несуществующему «вопросу прав человека», США позволили себе уже откровенно провокационные безобразия: внесли наши ответственные руководящие кадры в список односторонних санкций.

Таким образом США пытаются раздуть интриганский скандал на проверенную в Холодной войне против СССР тему - устроить шумиху вокруг «прав человека» в КНДР.

Сейчас международное сообщество активно приветствует нашу мирную инициативу, наши меры по денуклеаризации, и единодушно требует от США откликнуться на это начинание. И сам президент Трамп на словах и уже при личных встречах демонстрирует волю к улучшению корейско-американских отношений.

И вот в такое-то важнейшее время Госдепартамент США наперекор словам президента изо всех сил пытается вернуть корейско-американские отношения к прошлогодней начальной, отрицательной точке, когда с обеих сторон был лишь обмен дерзостями. Это вызывает у нас подозрения и сомнения в намерениях США, заставляет размышлять о том, в чем же заключается их скрытая затея.

Если они формально дипломаты «сверхдержавы», то должны хорошо знать историю корейско-американских отношений, обязаны понимать, что в наших отношениях в принципе не работают ни санкции, ни экономический нажим.

В условиях сложившегося противостояния, недоверия и враждебных отношений между КНДР и США угроза, шантаж и нажим на противную сторону не могут решать вопрос – это неоспоримая истина. И ухудшение ситуации, к которому приведут такие враждебные действия, явно не послужат установлению мира и безопасности не только в рамках Корейского полуострова, но и региона и всего мира, - об этом и США, наверняка, хорошо знают.

Мы прекрасно понимаем, что застарелая вражда в отношениях КНДР и США не может исчезнуть мгновенно, вот поэтому-то мы и выступаем за поэтапное, постепенное улучшение корейско-американских отношений, для нас приоритетно установление взаимного доверия в решении, по мере имеющихся возможностей, одного за другим вопросов разрядки и денуклеаризации.

Если высокопоставленные политики американской администрации, в том числе Госдепартамента, рассчитывали, что сумеют заставить нас оказаться от ядерного щита посредством повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, не имеющих никакой связи с установлением взаимного доверия, - то нет большей ошибки, совершённой с их стороны. И это, наоборот, вызовет никому из нас нежелательный результат – закрытие пути к денуклеаризации на Корейском полуострове.

Советую США хотя бы на этот раз понять, что «максимальный нажим» на нас не пройдет, и с максимальной внимательностью и вдумчивостью относиться к выполнению Сингапурского совместного заявления.

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