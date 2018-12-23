"Права человека" в КНДР - худший союзник США в деле денуклеаризации

Начальник отдела по исследованию политики Института по делам США при МИД КНДР 16 декабря опубликовал заявление для печати:
В июле на историческом Сингапурском саммите лидеры КНДР и США подписали заявление об улучшении корейско-американских отношений. Это совместное заявление является значимым событием в деле обеспечения мира и безопасности нашего региона и всего мира. Нынешние корейско-американские отношения идут в русле твердых намерений двух лидеров – верно выполнить Сингапурское совместное заявление.
Однако, вразрез с этими намерениями, беспрестанно предпринимаются злобные и враждебные действия США против КНДР, что не может не вызывать нашего возмущения.
За полгода, прошедшие после Сингапурского саммита глав КНДР и США, высокопоставленные политики США, в том числе госсекретарь, почти каждый день злобно клеветали на нашу Республику. А Госдепартамент и Министерство финансов США под различными надуманными предлогами, включая "отмывание денег", "незаконную перевалку в торговом флоте", "кибератаки", восемь раз применяли санкционные ограничения в отношении компаний, лиц и судов не только нашей страны, но и третьих стран, в том числе - России и Китая.
И на днях, привычно придираясь к несуществующему «вопросу прав человека», США позволили себе уже откровенно провокационные безобразия: внесли наши ответственные руководящие кадры в список односторонних санкций.
Таким образом США пытаются раздуть интриганский скандал на проверенную в Холодной войне против СССР тему - устроить шумиху вокруг «прав человека» в КНДР.
Сейчас международное сообщество активно приветствует нашу мирную инициативу, наши меры по денуклеаризации, и единодушно требует от США откликнуться на это начинание. И сам президент Трамп на словах и уже при личных встречах демонстрирует волю к улучшению корейско-американских отношений.
И вот в такое-то важнейшее время Госдепартамент США наперекор словам президента изо всех сил пытается вернуть корейско-американские отношения к прошлогодней начальной, отрицательной точке, когда с обеих сторон был лишь обмен дерзостями. Это вызывает у нас подозрения и сомнения в намерениях США, заставляет размышлять о том, в чем же заключается их скрытая затея.
Если они формально дипломаты «сверхдержавы», то должны хорошо знать историю корейско-американских отношений, обязаны понимать, что в наших отношениях в принципе не работают ни санкции, ни экономический нажим.
В условиях сложившегося противостояния, недоверия и враждебных отношений между КНДР и США угроза, шантаж и нажим на противную сторону не могут решать вопрос – это неоспоримая истина. И ухудшение ситуации, к которому приведут такие враждебные действия, явно не послужат установлению мира и безопасности не только в рамках Корейского полуострова, но и региона и всего мира, - об этом и США, наверняка, хорошо знают.
Мы прекрасно понимаем, что застарелая вражда в отношениях КНДР и США не может исчезнуть мгновенно, вот поэтому-то мы и выступаем за поэтапное, постепенное улучшение корейско-американских отношений, для нас приоритетно установление взаимного доверия в решении, по мере имеющихся возможностей, одного за другим вопросов разрядки и денуклеаризации.
Если высокопоставленные политики американской администрации, в том числе Госдепартамента, рассчитывали, что сумеют заставить нас оказаться от ядерного щита посредством повышения интенсивности санкций, нажима и шумихи вокруг прав человека, не имеющих никакой связи с установлением взаимного доверия, - то нет большей ошибки, совершённой с их стороны. И это, наоборот, вызовет никому из нас нежелательный результат – закрытие пути к денуклеаризации на Корейском полуострове.
Советую США хотя бы на этот раз понять, что «максимальный нажим» на нас не пройдет, и с максимальной внимательностью и вдумчивостью относиться к выполнению Сингапурского совместного заявления.
Материалы по теме:
Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами рыбпромхозов Восточного моря
"Американские друзья" ввели санкции против трех членов ЦК Трудовой партии Кореи
Знакомый с Ким Чен Ыном канадец задержан за вмешательство во внутренние дела КНР
Сократ мне брат написал 23.12.2018 09:17
Давайте посчитаем, сколько налогов платят граждане в карман ОПГ ЭФСБ. 13% подоходный налог + 30% в социальный и пенсионный фонд + 5% на медицину, +6% с 2014 года . это уже 54% с зарплаты. Далее отнимаем из своей зарплаты 18% НДС за продукты питания (БАЛАНДУ, которую на западе не жрут даже бездомные и животные), здесь же 60% акцизы на этиловый спирт, табак, КОЛБАСУ, бензин, солярку, + 10% из платы за ЖКХ. Сюда присовокупляем налоги на недвижимость... + пошлины - судебные, таможенные....Все возможные сборы-поборы за выдачу справок и документов т.е. непомерная плата за бумагу и краску. В ИТОГЕ ОПГ ЭФСБ ЗАРАБАТЫВАЕТ 100-200% ОТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАЖДОГО СВОЕГО РАБА. А злые языки, говорят, что в Роиссии рабство отменили! В следующем году уркам-силовекам насчитали 56% бюджета, за счет ГРАБЕЖА ПЕНСИЙ. Недавно путен заявил, что доходы от реализации углеводородов никому не видать. Предприятия банкротятся и встают конвееры, зарплаты в конвертах... От куда налоги на ЗП ряженным в пагоны ГОПНИКАМ и СЕТЕВЫМ ТРОЛЛЯМ? Получая белую зарплату вы кормите ОХРАННИКОВ ПУТЕНА которые вас пугают, калечат, отбирают бизнес, работу, пенсию, свободу, жизнь и НЕ СЧИТАЮТ ВАС за ЛЮДЕЙ !!! Гражданские для них СКОТ, РАБЫ, расходный материал, объект забавы и источник дохода. Никакой защиты от них ждать не приходится. Задумайтесь!
Пушка инфразвуковая
Почувствуй разницу. Сегодня во Франции а так же в другом развитом мире, митингующих разгоняют слезоточивым газом. Который вызывает раздражение и воспаление слизистой носоглотки и глаз. А Путен и ОПГ ЭФСБ РФ убивают тысячи мирных граждан Сирии химическим оружием. Несогласных быть ограбленными и истерзанными россиян обстреливают лазером, инфразвуком, электромагнитом... Все это вооружение наносит не поправимый вред человеческому организму. Делает людей ИНВАЛИДАМИ или УБИВАЕТ. Кровь закипает в жилах, лопаются сосуды, вены, артерии... От интенсивного воздействия инфразвуком происходят разрывы легких и сердца, в том числе не совместимые с жизнью. Судя по всему ОПГ ЭФСБ РФ и перзиденту Путену необходима http://kremacija.ru/auxpage_kremaciya-zhivotnyh/ Благо за последние 30 лет питерская мэрия нажила себе не мало друзей и доброжелателей, которые помогут им с данной процедурой.
С ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
Голодомор - это далеко не первая попытка покорить Украину. Так в 1986 году, стало ясно, что длительная и изнуряющая холодная война с западом проиграна и СОЮЗУ грозит распад на независимые республики и всем быть колонией запада и США. Тогда в ЦК и КГБ СССР было принято решение, провести диверсию на чернобыльской атомной станции с целью ликвидации АЭС. Основная цель диверсии - это повод, для того, что бы в недалеком будущем. Лишить Украину ядерного оружия. А так же оставить без колоссального источника энергии. Для того, что бы втюхивать ей углеводороды. По сути - это теракт и акт геноцида. Последующий акт геноцида южных славян, мы все наблюдаем с 2014 года на Донбассе и в Крыму. Татаро монголы, как захватили Москву, 800 лет назад. Так и стали долбить славян. Начали с западных, на 300 лет поляков стерли с карты мира. И до сих пор Польшу не оставляют в покое. Все помнят Катынскую тишину и самолет Качинского. Причем это лишь то, что лежит на поверхности ГЕНОЦИДА славян. Не забываем и Советские танки в Праге. 1968 г. Этот список можно продолжать без конца. Факт остается фактом, КРЕМЛЯДИ ведут методичный геноцид СЛАВЯН, причем с 1993 года, ведется истребление славян и на территории самой России. Путлер продолжает дело Гитлера и попутно преследует свои коммерческие интересы.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ БАНДИТОМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://varfolomejj.livejournal.com/369.html