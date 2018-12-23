Современный рабочий класс класс добывает себе средства существования исключительно путём продажи своей рабочей силы

Существенно то, что основные классовые интересы всех, кто продаёт свою рабочую силу, однородны и что сплочение вместе всех, кто извлекает хоть часть средств к жизни от работы по найму в «чужих людях», безусловно, необходимо.

Владимир Ленин

Прежде чем говорить о перспективе классовой борьбы рабочего класса, здесь надо уяснить смысл самого понятия «рабочий класс». Это тем более необходимо, что в самых широких слоях трудящихся есть тьма недоразумений в отношении этого понятия.

Рабочим классом называется общественный класс, который непосредственно производит материальные блага, т.е. создаёт общественное богатство. Однако в зависимости от того, в чьих руках находятся средства производства – в собственности отдельных лиц или в общественной собственности, положение рабочего класса в обществе будет, конечно, различным.

Если средства производства находятся в общественной собственности, то рабочий класс осуществляет своё собственное производство как общественное, как принадлежащее обществу, работает на себя, на всех членов общества. Если же средства производства находятся в частной собственности, то рабочий класс лишается средств производства, попадает в экономическую зависимость от частных собственников средств производства, и, в силу этого, оказывается, вынужденным работать на них, эксплуатируется ими.

В условиях частной собственности, название, социальное положение рабочего класса изменяется: при рабстве – это раб, при феодализме – это крепостной, при капитализме, т.е. в современном обществе, это – наёмный рабочий. Но какие бы изменения не происходили в социальной структуре частнособственнического общества, рабочий класс всегда будет обречён на добывание себе скудных средств существования и, кроме того, на постоянное увеличение богатства частных собственников средств производства – рабовладельцев, феодалов, и наконец, капиталистов.

При рабстве и феодализме (когда рабочий: раб или крепостной, находились в личной зависимости от рабовладельца или феодала) рабочий принуждался к труду насильственно. А между тем при капитализме рабочий лично свободен. Поэтому собственник средств производства – капиталист не может силой заставить его работать. Но так как рабочий лишён средств производства, то он под угрозой голодной смерти вынужден наниматься на работу к капиталисту; отсюда название рабочего класса при капитализме – наёмный рабочий. Наём же рабочего капиталистом есть не что иное, как покупка-продажа рабочей силы: рабочий продаёт свою рабочую силу, капиталист её покупает. Следовательно, при капитализме рабочая сила является товаром.

Товар рабочая сила, как и всякий другой товар, продаётся по определённой цене, в основе которой лежит стоимость этого товара. Но рабочая сила существует в живой личности рабочего и неотделима от него. Поэтому стоимость рабочей силы равняется стоимости того количества продуктов, которое необходимо для поддержания существования самого рабочего.

Здесь, однако, необходимо обратить внимание на один решающий момент.

Всякий ребёнок знает, что для поддержания существования рабочего достаточно половины рабочего дня, между тем как рабочий может работать целый день; продолжительность рабочего дня ограничена лишь способностью и физической силой рабочего. Поэтому стоимость рабочей силы, т.е. стоимость продуктов, которые необходимы для поддержания жизни самого рабочего, и стоимость продуктов, которые производит рабочий в течение полного рабочего дня, суть две различные величины. Дневная стоимость рабочей силы есть нечто отличное от ежедневной затраты этой силы, так же, как корм, необходимый для лошади, и то время, в течение которого она может нести на себе всадника, представляют собой совсем не одно и то же. То обстоятельство, что дневное содержание рабочей силы стоит меньше рабочего дня, между тем как рабочая сила может действовать, работать целый день, что поэтому стоимость, создаваемая рабочей силой в течение одного дня, больше, чем её собственная стоимость, здесь не имеет никакого значения.

Короче говоря, рабочая сила хотя и является товаром, но в отличие от всех других товаров обладает особенным свойством – быть источником стоимости, притом большей стоимости, чем имеет она сама. Эта способность рабочей силы создавать стоимость больше, чем имеет она сама, имеет решающее значение для капиталиста. И он действуют при этом соответственно законам простого товарного обмена, т.е. эквивалентного (равноценного) обмена. А именно: во-первых, капиталист уплачивает рабочему эквивалент стоимости его рабочей силы деньгами (зарплата); во-вторых, так как рабочий продал свою рабочую силу капиталисту, то его рабочая сила принадлежит капиталисту; следовательно, и изготовленные рабочим продукты, или стоимость изготовленных продуктов, также принадлежат капиталисту.

Итак, рабочий продаёт капиталисту свою рабочую силу по её стоимости, т.е. по стоимости продуктов, которые необходимы для поддержания жизни рабочего в течение дня. Предположим, для производства этих продуктов требуется 4 рабочих часов; в таком случае стоимость рабочей силы в продолжение одного дня будет выражаться в сумме денег, воплощающих в себе 4 рабочих часов. Предположим далее, что капиталист, предоставивший работу рабочему, платит ему эту сумму, т.е. полную стоимость его рабочей силы. Если бы, таким образом, рабочий трудился на капиталиста по 4 часа в день, то он целиком возмещал бы капиталисту понесённые тем издержки, т.е. 4 часов труда за 4 часов труда. В этом случае ничего, конечно, не доставалось капиталисту. Поэтому капиталист представляет дело совсем иначе: я, – говорит он, – купил силу этого рабочего не на 4 часа, а на целый день, и потому он заставляет рабочего трудиться, смотря по обстоятельствам, 6, 8, 10 и больше часов, так что продукт пятого, шестого и последующих часов является продуктом неоплаченного труда и прямо попадает в карман капиталиста. Таким образом, на службе у капиталиста рабочий не только воспроизводит стоимость своей оплаченной рабочей силы, но сверх того производит и прибавочную стоимость – прибыль, которая даром присваивается капиталистом.

Понятно само собой, что в условиях постоянного роста производительных сил сокращается численность людей, занятых в материальном производстве. Отсюда буржуазные социологи делают вывод, что при капитализме рабочий класс якобы исчезает. Это не так. Болтовня об исчезновении рабочего класс при капитализме покоится на полном невежестве как в отношении капитализма, так и в отношении рабочего класса в условиях капитализма. Капитализм – это общество, где все производственные и общественные функции выполняются наёмными рабочими. И хотя с развитием производительных сил происходит сокращение работающих в сфере материального производства, но, с другой стороны, расширяется так называемая сфера услуг (торговля, банковское дело, образование, здравоохранение, наука, средства массовой информации, полиция, армия, управление и т.д.), в которой все производственные и общественные функции выполняются наёмными рабочими. При этом неважно, кто является собственником средств производства – государство или частник; главное то, что здесь все виды деятельности осуществляются на основе найма (контракта), с вытекающим отсюда дармовым присвоением собственником средств производства части продуктов труда рабочего. В этом смысле рабочий класс является самым многочисленным классом при капитализме.

Короче говоря, современный рабочий класс – это класс, который добывает себе средства существования исключительно путём продажи своей рабочей силы, а не живёт за счёт эксплуатации чужого труда. Конечно, среди наёмных рабочих есть служащие – организаторы производства, так называемые, топ менеджеры, зарплата которых порой в десятки раз превышает зарплату простых рабочих. Но зарплата топ менеджеров не имеет под собой никакой научной основы (то есть не является ценой товара рабочей силы). Топ менеджеры, как правило, владеют крупными пакетами акций своих компаний, спекулируют ими на бирже, входят в совет директоров своих и других крупных компания, что даёт им возможность начислять себе астрономическую «зарплату», которая в действительности представляет собой часть прибыли, выжимаемой из рабочих. Топ менеджеры хотя и являются наёмными рабочими, но по своему фактическому положению в производстве они являются эксплуататорами, как и капиталисты.

Стремясь оправдать, защитить капитализм, буржуазия лицемерно твердит, что рабочий добровольно продаёт свою рабочую силу капиталисту. Это утверждение основано на том, что в процессе купли продажи товара рабочая сила создаётся видимость, что капиталист и рабочий вступают в договор как совершенно свободные, юридически равноправные лица. На самом деле за формальным и видимым «равенством» капиталиста и рабочего скрывается их действительное неравенство. Здесь противостоят друг другу не простой покупатель и не простой продавец, а выступают, с одной стороны, капиталист – владелец денег, средств производства и средств существования и, с другой – рабочий, лишённый денег, средств производства и средств существования. Иллюзия добровольной продажи рабочим своей рабочей силы капиталисту поддерживается тем, что капиталисты-наниматели постоянно меняются, а также тем, что существует юридическая фикция договора купли продажи рабочей силы.

Отдельные капиталисты эксплуатируют отдельных рабочих посредством присвоения прибыли; класс капиталистов, в лице капиталистического государства, эксплуатирует рабочий класс посредством налогов.

Теперь, после того, как мы выяснили, что представляет собой современный рабочий класс и каким способом он эксплуатируется, мы можем перейти к рассмотрению перспективы классовой борьбы рабочего класса.

Классовая борьба рабочего класса против класса капиталистов – буржуазии, разумеется, имеет своей конечной целью ликвидацию эксплуатации человека человеком, а для этого необходимо ликвидировать частную и утвердить общественную собственность на средства производства. Но буржуазия, как известно из исторического опыта, никогда добровольно не отказывается от частной собственности на средства производства, а, наоборот, охраняет её силой государственной власти. Поэтому для ликвидации частной и утверждения общественной собственности на средства производства рабочий класс должен завоевать государственную власть.

А между тем завоеванию рабочим классом государственной власти препятствует одна огромная трудность.

Дело в том, что для того, чтобы рабочий класс смог завоевать государственную власть, он должен осознать свои классовые интересы. А для этого ему необходима революционная социалистическая теория. Однако сам рабочий класс из-за отсутствия времени, средств и достаточного образования не в состоянии создать эту теорию. Она была выработана прогрессивными буржуазными мыслителями, перешедшими на сторону рабочего класса, а также сознательными (т.е. осознавшими классовые интересы рабочего класса) рабочими-идеологами рабочего класса. Эту новую теорию социализма – марксизм-ленинизм – создали великие вожди рабочего класса Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин.

Вместе с тем опыт классовой борьбы рабочего класса в Англии, Франции, США и других развитых капиталистических стран, где рабочий класс находится под влиянием профсоюзной, реформаторской идеологии, показывает, что рабочий класс, не осознавший свои классовые интересы, обречён на капиталистическую эксплуатацию.

Поэтому буржуазия крайне заинтересована в том, чтобы затемнить классовое сознание рабочего класса, отравить его сознание религией и т.д., и, таким образом, отвлечь его от борьбы за государственную власть. В этом смысле идеологи буржуазии стремятся сделать всё возможное, чтобы рядовой человек замкнулся в скорлупу своих повседневных домашних забот, предоставив буржуазии полное право заниматься вопросами государственного управления, вопросами «большой политики». Для этого она использует громадный аппарат идеологической обработки масс, прежде всего, средства массовой информации (радио, телевидение, интернет, печатные издания). Все эти средства служат формированию определённого общественного сознания, ориентации масс людей на те стандартные образцы поведения, мнений и суждений, которые выгодны буржуазии, созданию такого типа человека, которым легко манипулировать.

Впрочем, российская буржуазия практикует новые, специфические для современных российских условий, способы одурачения рабочего класса. С одной стороны, буржуазия спекулирует на великих социальных достижениях и военных победах Советского народа в эпоху Сталина, затушёвывает существующие капиталистические порядки социалистическими лозунгами, плакатами, советскими кинофильмами, портретами выдающихся советских людей и т.д.; всё это, конечно, отвлекает рабочий класс от борьбы против буржуазии на ностальгию по советскому прошлому. С другой стороны, буржуазия устраивает, так называемые, прямые линии и пресс конференции с главой государства. Прямое общение с первым лицом государства (в виде вопросов и ответов) создаёт у простых людей иллюзию, будто они влияют на внутреннюю и внешнюю политику государства.

При таком положении дел в общественном сознании, т.е. когда в обществе безраздельно господствует буржуазная идеология, рабочий класс, конечно, не способен подняться на борьбу за государственную власть. Поэтому, чтобы поднять его на борьбу за государственную власть, необходимо помочь ему осознать свои классовые интересы. Это осознание, как уже было сказано, даётся рабочему классу социалистической революционной теорией, которую надо распространять в рабочем классе.

Но, чтобы успешно распространять социалистическую теорию на практике, надо чтобы активисты рабочего класса не просто зазубривали какие-нибудь положения с «натягиванием» их на каждую конкретную ситуацию. Социалистическая теория – это, прежде всего, метод решения вопросов научного познания и социальных проблем. А овладеть методом – это значит, изучив общие положения, научиться их применять, разбираться с их помощью в новых фактах и, если нужно, творчески развивать их, – а это не так просто в условиях капитализма.

Дело в том, что буржуазия прекрасно понимает, что революционная социалистическая теория, не признавая вечных устоев частной собственности, убедительно доказывает неизбежность гибели капитализма и победы нового, социалистического общества. Более того, она смертельно напугана тем, что всё больше людей, особенно новое поколение, интересуется этой теорией. А так как замолчать эту теорию нельзя, то она делает всё возможное, чтобы извратить её, превратить её изучение в бесконечные дискуссии о Великой Октябрьской социалистической революции, об экономике первого в мире социалистического государства СССР и т.д. Радио, телевидение, интернет, печатные издания кишмя кишит «марксистскими» историками, которые концентрируют внимание активистов рабочего класса на обсуждение дел давно минувших дней (была ли Октябрьская революция марксистской, нужен ли был Брест-Литовский мирный договор, нужно ли было сворачивать нэп, нужна ли была коллективизация, демократизация, репрессии против классовых врагов и т.д.), и, таким образом, отвлекают их от изучения и решения вопросов сегодняшнего дня на бесконечные, плодные дискуссии, споры, перебранки.

С другой стороны, «марксистские» экономисты подменяют экономическое учение К. Маркса «распределительной» теорией, согласной которой распределение предметов потребления не зависит от того, в какой форме собственности находятся средства производства – в частной или общественной собственности? В результате этого классовая борьба рабочего класса за уничтожение капитализма подменяется борьбой за распределение предметов потребления. Эту «распределительную» теорию усердно пытается применить на практике так называемая «думская оппозиция», якобы защищающая интересы трудящихся. Вот уже более четверти века она пытается перераспределить государственный бюджет в пользу трудящихся в рамках капитализма, т.е. не затрагивая основу капитализма – частную собственность на средства производства. Хотя очевидно, что распределение предметов потребления есть лишь следствие распределения средства производства; как распределены средства производства, так распределяются и предметы потребления. До тех пор, пока сохраняется частная собственность на средства производства, предметы потребления всегда будут распределяться так, что рабочий класс будет ели-ели сводить концы с концами, в то время как капиталисты будут купаться в роскоши и богатстве, как свинья в грязи.

Но довольно и больше чем довольно. Выше сказанного достаточно, чтобы понять, что для того, чтобы поднять рабочий класс на борьбу за государственную власть, надо внедрить в его сознание революционную социалистическую теорию. А чтобы внедрить эту теорию в сознание рабочего класса, надо вникнуть в её суть, осмыслить, усвоить. А для этого необходимо её изучать по первоисточникам, по трудам К. Маркса, Ф. Энгельса, В. Ленина и И. Сталина (а также по советским учебникам по марксистско-ленинской философии и политической экономии), но никак не по «трудам» так называемых «марксистских» историков и экономистов, этих пройдох и шарлатанов, спекулирующих на социалистической идее.

И в этом залог победы рабочего класса в борьбе за государственную власть, за восстановление социализма на более высокой ступени общественного развития.