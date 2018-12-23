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Московский листок

Киевская хунта попытается проследовать в Азов британским фарватером

Опубликовано 23.12.2018 в разделе комментариев 0

украина крымнаш англия всу азов
Киевская хунта попытается проследовать в Азов британским фарватером

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил направить через Керченский пролив разведывательный корабль ВМС Великобритании, чтобы проверить реакцию России. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

По его словам, у британского корабля HMS Echo отсутствует вооружение и на него не распространяется конвенция Монтре, согласно которой срок пребывания в Черном море военных кораблей не должен превышать 21 день.

«И любопытно, если этот корабль пойдет в караване, как дальше они [РФ] будут реагировать», — отметил заместитель министра.

Ранее, 19 декабря, разведывательный корабль ВМС Великобритании HMS Echo прибыл в Одессу, сообщал телеканал «112 Украина». Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что этот корабль является сигналом для России, который свидетельствует о британской поддержке Украины перед угрозой агрессии.

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне прокомментировал слова министра обороны, сказав, что Великобритания занимается «подстрекательством Украины к новым военным провокациям».

Напомним, в сентябре стало известно, что Королевская морская пехота и патрули Королевского флота прибудут на Украину до конца года, а в следующем – существенно расширят присутствие в постсоветской стране. Граждане Великобритании будут нести службу на Черном море. Такую информацию опубликовал The Daily Telegraph. 

Издание ссылается на министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который после своего визита в Украину заявил, что его военные будут обучать украинских и они будут следить, чтобы, «украинский флот и украинские вооруженные силы обладали навыками и техническими возможностями, для того чтобы противостоять растущим угрозам». По его словам, это поддержка будет длиться ровно столько, сколько существует угроза территориальной целостности Украины.

«Чем безопаснее вам здесь, тем безопаснее нам в Великобритании», – заявил он, отметив общность ценностей двух стран и готовность за них бороться.

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