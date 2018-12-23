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Московский листок

Порошенко забрал бренд у УПЦ, нехай святится

Опубликовано 23.12.2018 в разделе комментариев 3

украина церковь рпц
Порошенко забрал бренд у УПЦ, нехай святится

Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее сообщалось, что украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна будет указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».

Кажется, это впервые в новейшей истории, когда светское государство предписывает религиозной организации, как ей именоваться. Да и вообще создание государственной церкви и ликвидация "антигосудаственной" - это нечто новое, как минимум, в Европе.

Надеюсь, служба в новой украинской церкви будет вестись на державной мове? Ну чтоб каждому украинцу было понятно, а кто не розумиет, тот москаль... А шо?

"Батько наш, іже єси на небесех, нехай святиться ім'я твоє..."

Я думаю, нехай святится. Пусть хоть причащаются галушками и горилкой, хоть канонизируют Бандеру с Шухевичем.

В принципе, удачный способ перевести межэтнический конфликт в религиозную войну. 

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Re: если б потребитель церковных услуг мог получить
хахаха написал 23.12.2018 12:37
Хотя отношение к церкви как к колбасе - это очень по-украински
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Re: если б потребитель церковных услуг мог получить
хахаха написал 23.12.2018 12:36
Берешь книжку и читаешь, подробно. Но мелко. И без картинок
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(без названия)
. . . . написал 23.12.2018 11:47
на колбасе же пишут, пусть и мельчайшими буквами кто производитель и из чего она состоит - соевый белок, шкурка свиньи, куриные кости механической обвалки и т.п.
было бы справедливо если б потребитель церковных услуг мог получить соответствующую информацию.
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