Порошенко забрал бренд у УПЦ, нехай святится

Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее сообщалось, что украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна будет указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».
Кажется, это впервые в новейшей истории, когда светское государство предписывает религиозной организации, как ей именоваться. Да и вообще создание государственной церкви и ликвидация "антигосудаственной" - это нечто новое, как минимум, в Европе.
Надеюсь, служба в новой украинской церкви будет вестись на державной мове? Ну чтоб каждому украинцу было понятно, а кто не розумиет, тот москаль... А шо?
"Батько наш, іже єси на небесех, нехай святиться ім'я твоє..."
Я думаю, нехай святится. Пусть хоть причащаются галушками и горилкой, хоть канонизируют Бандеру с Шухевичем.
В принципе, удачный способ перевести межэтнический конфликт в религиозную войну.
А.Б.
хахаха написал 23.12.2018 12:37
хахаха написал 23.12.2018 12:36
. . . . написал 23.12.2018 11:47
было бы справедливо если б потребитель церковных услуг мог получить соответствующую информацию.