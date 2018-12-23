Порошенко забрал бренд у УПЦ, нехай святится

Порошенко подписал закон о переименовании канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее сообщалось, что украинский парламент принял законопроект, согласно которому УПЦ должна будет указать в своём названии принадлежность к «государству-агрессору».

Кажется, это впервые в новейшей истории, когда светское государство предписывает религиозной организации, как ей именоваться. Да и вообще создание государственной церкви и ликвидация "антигосудаственной" - это нечто новое, как минимум, в Европе.

Надеюсь, служба в новой украинской церкви будет вестись на державной мове? Ну чтоб каждому украинцу было понятно, а кто не розумиет, тот москаль... А шо?

"Батько наш, іже єси на небесех, нехай святиться ім'я твоє..."

Я думаю, нехай святится. Пусть хоть причащаются галушками и горилкой, хоть канонизируют Бандеру с Шухевичем.

В принципе, удачный способ перевести межэтнический конфликт в религиозную войну.

А.Б.