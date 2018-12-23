Тела соликамских шахтёров, положивших жизни ради прибылей Керимова, достанут лишь к вечеру

Тела погибших на шахте в Соликамске будут подняты не раньше вечера воскресенья после завершения проливки всей площади пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления СКР по Пермскому краю.

"В связи с тем, что тела находятся на глубине более 360 м, подъем каждого тела займет не менее двух часов", - сказал собеседник агентства, отметив, что, таким образом, подъем тел завершится не раньше вечера.

"Производится дополнительный пролив всей площади, - добавил он. - После этого начнется операция по подъему тел".

В пресс-службе отметили, что следователи пока не приступали к осмотру места происшествия и в этой связи предварительные версии случившегося пока назвать нельзя.

В субботу утром на строящемся четвертом стволе рудника "Соликамск-3" "Уралкалия" произошло задымление. По данным пресс-службы компании, в зоне задымления оказались девять человек. На данный момент обнаружены тела восьми из них, однако сомнений в гибели всех девяти шахтеров уже не осталось. Пятеро из них были жителями Пермского края, трое - Башкирии и один - Краснодарского края.

По данным МЧС, речь не идет о вспышке метана в руднике. Возгорание вызвано строительными работами.

СКР по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности горных работ, повлекших смерть трех и более человек".

На руднике работает следственно-оперативная группа.

От редакции: Печальнее всего в этой истории предсказуемость финала: одни шахтёры работали непосредственно на сказочные прибыли Керимова сотоварищи, другие в это время проводили ремонтные работы, ну - что-то там загорелось... И никто не выражает классового гнева в адрес хозяев шахты - тех самых эффективных манагеров, без которых согласно государственному мифу, не могла успешно развиваться ни одна отрасль (с тех пор многие из отраслей и вовсе перестали существовать). Ну, привычное дело для шахтёров - помирать вот так. Знали, на что шли, на кого и за сколько работали... В таких местах эксплуатация человека человеком - очевидна.

Костюмно лоснящийся от невидимо покрывающих его миллиардов нетрудовых доходов (в смысле - что не своим трудом добытых) Керимов, каким-то чудом спасшийся из французского плена за отмывание вот этих, пропитанных потом и копотью, рублей, - и напротив него им эксплуатируемые, морщинистые, с несмываемой копотью лица шахтёров, идущих в забой всякий раз как в последний. Ведь на их безопасность сметливый Керимов копейки лишней не потратит! Вот такая чёрно-белая картина "невозможности социализма" в нынешней Путинской России. Тут и Ленский расстрел не требуется - предсказуемая убыль рабочего класса, сопровождающаяся деиндустриализацией, переходит в качественную стадию - по стране колесят бригады вахтовиков, по определению не имеющих ни профсоюзов, ни каких-либо прав за пределами вслепую подписываемых ими договоров. "Договорняк" (словцо из словаря класса, к которому принадлежит Керимов) - вот и все права рабочих в РФ.

Соликамск - это ещё и точка на карте ГУЛАГа. В комфортном Музее истории ГУЛАГа в Москве имеется такая карта - рассказывая о прошлых ужосах там господа антисоветчики стяжают немало многомиллионных грантов, причём не только президентских (медведевских, путинских), но и иностранных. Казалось бы, какая связь? Тут Керимов - там ГУЛАГ... А очень красноречивая: при диктатуре пролетариата здесь, в Соликамске трудом перевоспитывались те, кто мечтал свергнуть большевиков и из социализма откатиться в капитализм, ещё в 1930-х. Их безжалостно отлавливали и перевоспитывали - да-да, вот чтобы не было такого ужаса, как сейчас, "лечили" по-советски, как умели. И откроется ли рот либерала теперь, когда права пролетариата попраны везде, причём по высочайшему повелению, - проклинать ГУЛАГ, Сталина, Ягоду, Ежова, тов. Берия? Вот перед вами сейчас, в 21-м веке - как раз те ужасы капитализма, от которых весь СССР надёжно отгораживал "заградотряд" ОГПУ-НКВД! Что вы имеете теперь возразить диктатуре пролетариата, вы - невольные от переизбытков свобод союзники и нахлебники эксплуататоров?

Дмитрий Чёрный, гражданин СССР

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