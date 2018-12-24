О пресс-конференции Путина без лишних эмоций

Вся «левая» рать от «ученого» Кагарлицкого до «практика» Удальцова обрушилась с критикой на пресс-конференцию Путина. Но позвольте спросить – какого черта именно последний сидит за главным столом страны уже второй десяток лет, а не персоналии выше?!.. Практика, знаете ли, критерий истины. Выходит, с критикой что-то не так.

Если российские «левые» считают себя материалистами – или нет?!.. – тогда надо признать, что Путин сидит потому, что имеет достаточную социальную базу. И вместо того, чтобы понять эту базу; вместо того, чтобы переманить на свою сторону - опять мелкое траля-ля, на кого не так посмотрел, что не так сказал и в таком духе. Да ему наплевать на подобные уколы, если все работает до сих пор! Если работает прием - отвезти малыша в столичную больницу, чтобы заткнуть остальные рты – он будет делать это и раз, и два, и три, пока самого не повезут туда же. Но, судя по его упитанному виду и бестолковости «левых», до этого далеко.

Следовательно, если подойти к сему мероприятию без субъективных эмоций, то социальную базу президента можно охарактеризовать уже известной фразой – реставрации социализма не будет. В том-то и дело, - иначе она и не была бы произнесена, - ЭТО РАБОТАЕТ ДО СИХ ПОР! То есть, любой россиянин знает, что двигаться назад нехорошо. Не прогрессивно. Не научно. А раз так, и Путин против этого - то он и является светочем всего хорошего, прогрессивного, научного. И что, «левый деятель» от Кагарлицкого до Удальцова разгромил этот базовый «либеральный» постулат?!.. То-то же! Поэтому «глупый» Путин наверху - а «умные» … ну, не будем нервничать, а во всем спокойно разберемся.

Основная позиция автора этих строк известна многим читателям. Но дело ниже дойдет до конкретного примера для пущей наглядности и практической применимости. Но все же о предпосылках для ясного старта. Очень часто, чтобы победить сильного врага, надо пережить катарсис ужасной правды о своих недостатках. Но на то и катарсис, - и когда пелена спадает с глаз, - чтобы увидеть путь к победе. К примеру, если бы Сталин не пережил такой катарсис в начале Отечественной, и чему есть многочисленные свидетельства, то навряд ли его последующие решения были достойными выдающегося стратега.

Нечто подобное назрело, коль враг одолевает с разгромным результатом, и сейчас. Но тогда, во-первых, вот вам катарсис: социализм в Советском Союзе отсутствовал. Отсутствовал от слова «вообще», а не типа «незрелый» и прочая чушь. Но, во-вторых, вот вам и путь победы: если социализм строить на самом деле, и чем быстрее, тем лучше - то от капитала, тем более российского, не останется и следа!

***

А все остальное – бестолковщина. Бег кретина по кругу. Банальный маразм в виде отрицания самого понятия «качество». Ведь нельзя гегелевскую диалектику превращать в голимый релятивизм. Нельзя процессы развития низводить до бернштейнианского уровня «движение все – результат ничто». То есть, или социализм был как качественное явление со стимулом распределения по труду, и тогда он не может быть хуже капитализма со стимулом стоимости рабочей силы по определению (самая незрелая социальная форма движения выше самой зрелой биологической и тому подобное); или стимул стоимости рабочей силы оказался эффективнее, но только в единственном случае – случае наличия все того же примитивного «военного коммунизма». А чтобы и рыбку съесть, и косточкой не подавиться – это путаница в мозгах. И не надо эту банальную кашу выдавать за «творческое развитие».

Автор может доказать во всеоружии, - только скажите, где и когда - что «великий перелом» убил даже попытку эквивалентного обмена трудом между городом и деревней в виде НЭПа. С этого момента обмен перестал быть эквивалентным вплоть до краха Союза. Но тогда и социализм отсутствовал - а присутствовали лишь усложненные, мутировавшие, но все те же формы «военного коммунизма». Разумеется, с одной стороны, таковой строй был нужен на самый трудный период времени. Как бы мы выиграли Отечественную без него – большой вопрос. Но факт, с другой стороны, что даже усложненный «военный коммунизм» выдохся к восьмидесятым. Отсюда и исторический феномен как стремительного взлета, так и стремительного падения Советского Союза. А то некоторые «левые» хотят, чтобы и волки сыты, и овцы целы. Мол, первое мне шибко нравится – а второе шибко не нравится. Не без первого не было бы второго, и наоборот. Это стороны одной медали. Насколько быстро взлетели путем обильного выкачивания ресурсов деревни – настолько быстро и рухнули, когда «бак опустел».

Но тогда нельзя реставрировать то – что не существовало в природе. Это нонсенс! Если социализма не было – то и реставрировать нечего. А раз так, то ни пошел бы Путин к чертям собачим со своей демагогией. Поэтому не назад к социализму – а ВПЕРЕД к социализму. А вот теперь о конкретике этого пути.

***

Скандал в Ангарске из-за остановившихся лифтов во многих домах в разгаре. А для пожилых и больных людей это отнюдь не хухры-мухры. Пока доберешься на девятый этаж, валидол кончится. Так и ноги отбросишь раньше времени.

А не работают лифты потому, что подрядчик – акционерная банда «Звезда» (сволочи, еще и хорошее слово стырили) – запорол все дело. Но особенность всего дела в том, что далее пошла какая-то пошлейшая трагикомедия. И прокуроры пугают, и депутаты создали комиссию, и решения-постановления принимают, и пятое-десятое, и время тянется не первый месяц – а гр. Хамуляку как представителю подрядчика, похоже, до лампочки. До сих пор на свободе и сыт-пьян. Ведет себя на переговорах вполне по фамилии, то есть по-хамски. Единственно, что выяснилось, и почему такая беспомощность властей - оказывается, эта банда местный монополист. А вот нет такого профиля организаций в должной мере. Если этих козлов разогнать, да других обучать, да пока получат всякие корочки да лицензии – еще хуже будет. Вот и остается лишь на нервы давить. Но у кого и нервы по фамилии, толку не очень.

Или другой случай, который, можно биться об заклад, закончится также. Ухты-ахты, «Мэра Ангарска уличили в нарушении антикоррупционного законодательства» http://www.ogirk.ru/2018/12/21/mjera-angarska-ulichili-v-narushenii-antikorrupcionnogo-zakonodatelstva/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop А мы и не знали, понимаешь.

По сути то же самое – «… По ситуации, связанной с конфликтом интересов, в ходе проверки было установлено, что администрацией Ангарского городского округа заключен ряд муниципальных контрактов с фирмами, фактически подконтрольными мэру. Доверительным управляющим этих фирм является сын Сергея Петрова…» Но папа выкрутится и достаточно легко, можно не сомневаться. По той же старой методе – а нет свободных организаций под рукой, способных выполнить контракты в должной мере. Как только Петров поднимет эту тему, и который потяжеловеснее Хамуляка – все проверки увянут, как цветы зимой.

А, может быть, дефицит организаций потому, что русский народ ленивый, и работает только из-под палки Петровых-Кожемяко?!.. Не смешите. Все элементарно. Сначала мафия с помощью продажных чиновников или гробит успешные государственные или муниципальные предприятия; или гребет гораздо больше денег на государственных и муниципальных подрядах; укрепляется таким образом; опускает рейдерством и подобным беспределом остальных участников рынка (а не выигрывает в честной конкуренции), опять покупая силовиков и банкиров - и вуаля! Мимо монополии не пройти, не проехать. Старый «добрый» принцип янки в действии – слишком большой, чтобы умереть.

И таких примеров – уйма. Любой читатель может найти похожее у себя дома. Поэтому единственным мощным конкурентом такому раскладу хотя бы на местном уровне может быть советский муниципалитет с развитым кооперативным движением. Только тогда разговор принимает серьезный оборот. Тогда хороших подрядчиков будет пруд пруди; но и козлам можно будет рога обломать. Хотя при таком раскладе и козлы исчезнут, понимая, что «золотые денечки» прошли.

О таком раскладе уже упоминалось, но еще раз. Кооператив по самой своей структуре эффективнее акционерной банды. По крайней мере, на местном уровне. Ведь акционерная верхушка не зависит от трудового коллектива, а зачастую и мелких акционеров – поэтому гораздо проще сговориться насчет монополии и жить за счет этой ренты. Не очень большой по затуханию экономики из-за спада конкуренции и спроса, но стопроцентной. А акционерные «низы» не вертятся, потому что бесполезно. Все равно нет доступа к распределению прибыли. А в кооперативе ровно наоборот. И «верхи» вынуждены пыхтеть, иначе ближайшее собрание трудового коллектива отправит к черту переизбранием – и «низы» крутятся день и ночь, так как заслуженная копеечка не обойдет карман. И насчет монополии весьма непросто, потому что много небогатых, но властных работников. Пока они не насытятся, что фактически невозможно – монополия мешает завоеванию рынков со всем вытекающим. А если и «политика» не мешает, а помогает, уничтожая ростки мафии, как сорняки – тогда вся система показывает прекрасные результаты типа «Мондрагона».

Но еще раз – все это возможно с надежной политической «крышей» против мафии в огромном большинстве случаев. То бишь, пока кооператив не встал на ноги. А надежная «крыша» - это Советы с высокоразвитым рабочим классом. Вот тут мы и подошли к сути дела. Надо уточнить еще раз, что получилось с Советским Союзом. Коль будет четкая социалистическая альтернатива – то путинский капитализм не нужен хоть так, хоть этак.

***

Чтобы город не съел деревню на свою же погибель – город и деревня должны быть все же более специализированы. Специализация не убивает, а интенсифицирует при должном раскладе. Не нужны миллионы полурабочих-полукрестьян, заполонивших многочисленные примитивные хрущевки, и превратившиеся в полчища мещан, не имеющих интересы выше джинсов и жвачки. Этакое ни мясо, ни рыба, а бесклассовая биомасса. Что и послужило почвой для краха Союза.

А нужна пусть немногочисленная, но высокопрофессиональная когорта рабочих с высоким интеллектом, как в ленинском Петрограде - и многочисленные дружины профессиональных кооператоров, оборотистых не менее, а более, чем буржуазные менагеры. Тогда и социалистическая производительность труда будет весьма высокой. То бишь, она станет именно социалистической. Еще раз – отнюдь не обязательно, чтобы мелкобуржуазный крестьянин исчезал механистически путем переезда в город. Проблема совсем в другом – чтобы он стал настолько профессиональным кооператором и затем агропромышленником, что не уступал бы высокопрофессиональному рабочему по уровню развития. По крайней мере, был очень близок к нему. Но тогда каждый будет делать свою часть работы весьма профессионально – и капиталу карачун.

Может быть, через очередные сто лет на базе отрицания отрицания опять возникнет ситуация, когда деревни в том понимании станет слишком много. Но все это будет уже настолько развитым обществом и проблемой будущих поколений, что ныне глупо и голову ломать. Дай бог сделать свое и назревшее отрицание. Поэтому современная проблема совсем другая! Нормальных деревень меньше, чем городов – что, в целом, полный абсурд. Отсюда общество в гигантском экономическом, социальном, политическом и идеологическом кризисе. Нет органичного единства умственного и физического труда, города и деревни.

Теперь насчет политического лечения. Две крайности «левых» раздражают неимоверно трудовой народ. Автор знает об этом из непосредственных слов трудящихся. Это якобы практические зюгановцы, с одной стороны – и якобы теоретики, с другой.

Зюгановцы борются за такие-то поблажки в законах, за такие-то программные подвижки, за миллиметровые достижения по поручениям депутатам, но насчет захвата власти – ни-ни. Обсерятся от страха. Это уже видно всякому. Но маргинальные партии типа Сурайкина хоть сейчас на баррикады – а для чего конкретно, хрен его знает. Уря-уря, давай-давай, иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю, что – и вся недолга. Поэтому партия, которая соединяла бы стратегию с тактикой, выдержку со смелостью, новизну с опытом, а цель захвата власти с последовательностью шагов к ней – отсутствует.

Но путь наметился. Первое – даешь кооперативы вместо акционерщины и вытекающего отсюда монополизма. Куда уж конкретнее и куда уж практичнее, стоит ткнуть пальцем в любую точку на карте страны. Отсюда и работа для молодых, что архиважно; и сохранение средств на базе реальной конкуренции с муниципальными надбавками для бюджетников; и более широкий спрос, что также выгодно индивидуальному предпринимательству; и захват других рынков по качеству продукта; и можно продолжить по желанию любого читателя.

Второе – но, разумеется, к бабке не ходи, только советский муниципалитет создаст кооперативы. Ну не Петров же с Хамуляками будут создавать собственных конкурентов. Это элементарно.

Третье – но советские муниципалитеты могут создать советские губернии по захвату муниципального фильтра. Если уж без них борьба прорывается наружу типа Хакассии – то с ними тем более.

Четвертое… а все! Появляется современный Минин и Пожарский из двух-трех подлинно красных губерний; да с поддержкой столичных советских муниципалитетов и кооперативов; да с раскруткой мирового кризиса и большим недовольством режимом со стороны трудящихся, хотя куда уж больше – то и перспективы налицо.

Поэтому, с одной стороны, все вышесказанное практично на базе насущных интересов трудящихся – а с другой стороны, сама жизнь поведет по столбовой дороге развития. Говорить на эту тему можно бесконечно в экономическом, политическом, идеологическом и прочем плане; и примеров гигантской необходимости кооперативов и губительной их недооценки в прежние советские времена можно приводить множество – но ученого учить только портить. Все сказанное настолько назрело и перезрело, поэтому абсолютно очевидно, что нет смысла тянуть кота за хвост.

***

Или, другими словами, чтобы расписать эту стратегию и тактику еще подробнее – нужна другая партия. Или нынешняя, но которая встанет твердо и гласно на этот путь.

Поэтому, при всем уважении к Кагарлицким и Удальцовым – и не в фамилии дело, да пусть будут хоть Тюлькины-Сивковы-Вассерманы, все едино – нынешняя критика путинского режима ни в постель, ни в Красную Армию. Потому что Путин может разрушить все эти «могучие» потуги одним ударом дубины под названием «реставрация социализма». Раз социализм нужно реставрировать – то какой-то он затхлый. Старый. Реакционный. Не нужный.

А если это не так; если социализм не существовал в природе, и поэтому ни о какой реставрации и речи не идет; а РОВНО НАОБОРОТ, все еще предстоит построить – то признать эту реальность одним не позволяет бесконечное надувание щек, а другим отсутствие то ли мозгов, то ли мужества.

Ну так как насчет социальной базы?!.. Таковая пойдет за Путиным, за Навальным, за Удальцовым-Кагарлицким – или за автором этих строк рано или поздно?!.. Решайте. Если что, Минин имеется. Пожарского не хватает.