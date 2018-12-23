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Московский листок

Отдохнуть в Турции с Шиком: государство ничего не должно брянским детям

Опубликовано 23.12.2018 в разделе комментариев 1

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Отдохнуть в Турции с Шиком: государство ничего не должно брянским детям

Журналисты обвинили чиновников города Клинцы Брянской области в организации поездки в Турцию для своих детей за счет благотворительного фонда. Поездка состоялась еще в марте, а в апреле на нее отреагировала прокуратура, но известно об этом стало только на этой неделе. В администрации Клинцов считают, что никаких злоупотреблений не было.

О скандале 20 декабря написал главный редактор портала "Клинцы.Инфо" Владимир Шик в материале, посвященном целому ряду нарушений со стороны главы города Олега Шкуратова. Автор не пояснил, почему история всплыла только спустя столько месяцев.

В статье говорится, что в марте группа детей из Клинцов посетила турецкий город-побратим Демре по линии международного благотворительного фонда помощи детям с тяжелыми заболеваниями и находящимся в тяжелой жизненной ситуации. По данным СМИ, речь идет о фонде имени убитого в Турции российского дипломата Андрея Карлова, созданном в ноябре 2017 года.

У большинства поехавших в Демре детей родители работают в городской администрации или в правоохранительных органах, говорится в статье. Там также приводится официальный ответ клинцовской прокуратуры, в котором говорится, что власти не доводили информацию о поездке до жителей.

"Правовые акты, устанавливающие критерии и порядок отбора несовершеннолетних для поездок за границу, администрацией не принимались. По вышеуказанным причинам должным образом не был организован отбор детей для поездки за границу, в связи с чем не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению", - признали в прокуратуре.

Отмечается, что еще в апреле надзорное ведомство внесло представление врио главы Клинцовской городской администрации. В материале также опубликовано видео с комментариями главы Клинцов Шкуратова и его бывшего заместителя Людмилы Лубской. Чиновники заявили, что не видят никакого нарушения в том, что в Турцию поехали не подопечные благотворительного фонда, а дети вполне обеспеченных родителей.

"А дети работников администрации - это не дети города Клинцы?" - отреагировала Лубская. Шкуратов добавил, что не видит "никакой пошлости" в поездке. В субботу глава города объяснил порталу "Брянск Today", что отбором детей, по его информации, занимался отдел образования.

"Не вижу никаких проблем. Была квота 50 детей. Решили отправить в первую очередь тех, кто добился определенных успехов в учебе, спорте, общественной деятельности - отличников, победителей олимпиад, спортивных соревнований, юнармейцев. Не знаю, почему журналист решил, что должны были ехать именно дети с тяжелыми заболеваниями. По моим данным, фонд не ставил таких условий", - сказал Шкуратов.

Он отметил, что на одного ребенка нужен был один сопровождающий взрослый, а "с детьми-инвалидами в этом плане сложнее". Глава Клинцов признался, что и сам ездил в Турцию со своей дочерью - призером и победительницей областных и районных соревнований по прыжкам в длину. "Когда Владимир Шик прыгнет на 5,45 метров в длину, тогда пусть тоже претендует на поездку в Демре", - сказал чиновник, имея в виду главного редактора "Клинцы.Инфо".

Он также сообщил, что оплачивал билеты в Турцию для себя, а проживание обеспечивала принимающая сторона. Владимир Шик в свою очередь уточнил "Брянску Today", что, по его данным, отдых детей оплатили турецкие бизнесмены по просьбе фонда имени Карлова.

От редакции: Это всё, конечно, новейшая история... В неё надо вникать, и видеть в ней переливы, переходы смысловых противоположностей и классовых противоположностей тоже - борьбу и единство. Фамилия дипломата Карлова - открывает определённую страницу в отношениях РФ и Турции, весьма односторонних и натянутых. Поскольку правящий класс в России - нефтегазовая олигархия, через эту призму строятся и отношения, - "Турецкий поток" и прочее сырьё (никель, например) идёт в Турцию, оттуда же в РФ поступают готовые товары, от овощей-фруктов до трикотажа-бижутерии. Убийство Карлова расположилось в цепи враждебных актов, обусловленных "контролируемым" исламизмом - которого Эрдоган считает своим союзником, но при этом "союзник" частенько выходит из-под контроля.

Итак, именем Карлова, налагающим определённую печать траурности и обязательств на турецкую сторону, назван некий фонд - уже удачное прикрытие "распила"... Но вроде бы фонд занят хорошим делом, на турецкие лиры возит в Турцию отдыхать детей из России, чем отчасти оправдывает своё название, поскольку наш "Грибоедов" вопиет об отмщении в век, когда бабло побеждает зло. И вот именно под такой вывеской оказываются старые, ещё позднесоветские блатные реалии, когда губернские чинуши суют своих детишек туда, где уплочено и где покомфортнее, а уж "почётные грамоты" найдутся для оправдания блата.

Фамилии у чинуш, как и полагается в подобной классической для Руси истории - вполне гоголевского звучания, и Шик, и Шкуратов (корень звучит), ну и теперь они, как тот Лужков нам докажут, какие у них талантливые и жёны, и дети. А что они имеют достаточно в закромах, чтоб оплатить себе перелёт, чтобы "сопровождать" на неожиданный корпоративный отдых - так это отягчающее обстоятельство! Помощь фонда малоимущим талантливым детям обернулась очередным раздольем для блатных и богатых: гуляй, Клинцы, разговаривай, Расея!.. Да, и именно эти чинуши будут нам говорить с высоких трибун, как сказочно растут наши доходы и что ИХ государство нам ничего не должно - ни многодетным семьям, ни малоимущим родителям, которые не то что об отдыхе в Турции, вообще об отдыхе для себя хотя бы в Крыму или доме отдыха ближайшем областном не мечтают!..

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Всего комментариев к статье: 1
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Слава ВУкраине!
Юлия Латынина написал 23.12.2018 15:42
У Путина есть тройник и ручник!
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