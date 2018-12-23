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Московский листок

После отступления перед требованиями "жёлтых жилетов" Макрон собрался наступать

Опубликовано 23.12.2018 в разделе комментариев 1

франция революция жёлтые жилеты
После отступления перед требованиями "жёлтых жилетов" Макрон собрался наступать

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что правительство страны примет жесткие меры в отношении тех лиц, которые устраивали погромы во время манифестаций "желтых жилетов". Такое заявление он сделал вечером в субботу телеканалу BFM в ходе своего визита в Чад, передает ТАСС.

"Я внимательно следил в течение всего дня за происходившим в стране и меня об этом информировал министр внутренних дел. Совершенно очевидно, что французской юстицией будут приняты очень жесткие меры в отношении правонарушителей", - сказал Макрон.

"Франции сейчас необходимо, чтобы воцарился порядок и согласие. Страна нуждается в общем согласии, единстве, совместном продвижении к важным коллективным целям. Важно сейчас добиться примирения и ликвидировать разногласия", - подчеркнул президент.

В субботу, напомним, число граждан, задержанных в ходе протестных мероприятий, организованных движением "Желтые жилеты" во Франции, возросло до 220. За все время протестов погибло 10 человек.

Президент Франции находится с субботы с двухдневным визитом в Чаде, где он посетил в Нджамене военную базу, на территории которой расположен главный штаб французских частей, принимающих участие в региональной антитеррористической операции.

Вместе с 1 тыс. военнослужащих Макрон отпраздновал приближение Рождества - традиция таких визитов главы государства, министра обороны или начальника главного штаба в войска, задействованные во внешних операциях, существует со времен президента Жака Ширака.

Как и в прежние годы, рождественское угощение для солдат и офицеров было приготовлено шеф-поваром Елисейского дворца, которым в настоящее время является Гийом Гомез. Две тонны деликатесов были доставлены в Чад на самолете. На вечерний ужин с президентом военные получили закуски с фуа-гра и другими паштетами, блюдо из дичи со сморчками, сыры, пили вино и шампанское, а к кофе каждый участник банкета получил коробку шоколадных конфет. Меню в точности повторяло то, что подавалось в прошлом году французским военным на торжественном ужине на базе в городе Ниамей (Нигер).

- Что может быть глупее, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - ехать в очередную "загранку" и оттуда грозить суровым возмездием своему народу? Вот уж если политик дурак, то дурак неумеренный, если даже принадлежит к партии умеренных! Отметим при этом, что число протестующих не столь велико, как например в Москве 2011-12, - сегодня насчитали сорок тысяч по всей Франции, однако эффективность их политической борьбы, уже выраженной в Манифесте, гораздо выше московских "аналогов". Кстати, это подействовало и на москвичей - сегодня к станции метро "Улица 1905 года" вышли уже тысячи против прежних сотен - выразить протест строительному беспределу Собянина и Хуснуллина. Другой вопрос, что после таких манифестов французам нужны и территориальные завоевания - а что там не будет Макрона, так это как у нас в 1905-м, когда к Зимнему шли поговоритьс царём под предводительством Гапона, а его и вовсе там не было, зато были примерно те силы, которыми и Макрон пытается нынче грозить...

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Всего комментариев к статье: 1
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Долой полицейский произвол!
Француз написал 23.12.2018 17:09
Союз нерушимый республик свободных
Сплотил навеки великий шенген
Да здравствует созданый волей олигархов
Единый могучий Евро Союз
Слався,Отечество наше свободное
Дружбы мигрантов надежный оплот
Партия Меркель-сила народная
Нас к торжеству толерантности ведет
Сквозь дым марихуаны сияло нам солнце свободы
И Сорос великий нам путь озорил
На липовое дело поднял Сорос народы
На лень и безвиз нас вдохновил
В победе бессмертных идей толерантности
Мы видим грядущее нашей страны
И голубому знамени Славной Отчизны
Мы будет всегда беззаветно верны
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