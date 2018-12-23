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Московский листок

Порошенко уравнял в правах освободителей Украины от нацизма и нацистских приспешников

Опубликовано 23.12.2018 в разделе комментариев 0

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Порошенко уравнял в правах освободителей Украины от нацизма и нацистских приспешников

Петр Порошенко подписал поправки в закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», сообщает Верховная рада. Документ, принятый Радой 6 декабря, дополняет список участников боевых действий, которым положена дополнительная социальная защита, в том числе льготы на оплату коммунальных услуг и проезд в общественном транспорте, а также медицинское обслуживание и обеспечение медикаментами. 

В список льготников теперь включаются участники боевых действий в составе Организации украинских националистов—Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА; запрещена в РФ). Ранее льготы полагались только тем бойцам ОУН-УПА, которые, по решению властей Украины, вели действия против Германии в 1941–1944 годах. По состоянию на май 2018 года численность лиц, которые были в составе ОУН-УПА составляет 1201 человек. 

Ранее Верховная рада приняла постановление, в соответствии с которым день рождения лидера ОУН Степана Бандеры будет официально отмечаться на Украине. «Степан Бандера был выдающимся деятелем и теоретиком украинского национально-освободительного движения»,— говорится в документе. 110-я годовщина со дня рождения Степана Бандеры приходится на 1 января 2019 года. 

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведорганами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию. После освобождения Украины от Германии УПА стала воевать против красноармейцев, сотрудников советских правоохранительных органов и партийных работников.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный уточняет:

- Нынче модно искать внутренних врагов - "национал-предателей" как их зовут околокремлёвские блоггеры. Но я хотел бы на секундочку поискать таковых в "Коммерсанте", который процитировал выше. Что это - невежество или переписывание истории Второй мировой войны? Ладно бы такое допустил украинский официозный или националистический ресурс - но они там всё же чтят историю своего национализма, уж если гимн бандеровцев стал общевойсковым гимном. Это вот что за странная такая фраза "вместе с немецкими разведорганами"? Что, в 1941-м году во Львове не было бандеровцев, в самом начале агрессии - тех самых бандеровцев, которых успешно отлавливал НКВД, но всех перестрелять не успел, пришлось отступить когда? Что - лохи или враги из экс-березовского, а ныне подпутинского "Коммерсанта" называют Львовский погром, где именно бандеровцы были форврадами - "сотрудничеством с разведорганами"?!! И это мы-то после этого вякаем по Путин-ТВ что-то в сторону Запада и "небратьев" про переписывание итогов Второй мировой, коего мы не допустим, как её, Великой Победы, подлинные и едва ли не единственные наследники?! Конечно, Порошенко тут опередил наших антисоветчиков - хотя, памятник Солженицыну, "литературному власовцу", как прозвал его Шолохов, это тоже подарочек таким же борцам с советской властью, какими были бандеровцы... Но Порошенко создаёт казус и прецедент: буквально во вчерашнем региональном материале дня на ФОРУМе.мск описывался "Шталаг 328", лагерь смерти, устроенный нацистами и бандеровцами во Львове, где убито с 1941 по 1944 без малого полтораста тысяч советских граждан, а так же поляков, итальянцев, французов, англичан, бельгийцев (да-да, Евросоюз уважаемый, да-да!) - в цитадели, которая нынче стала пятизвёздочным отелем. Так вот - что, государство Украина теперь будет платить одинаковые пенсии и начислять льготы и калекам, которых бандеровцы мучили в концлагерях, и самим бандеровцам?! Это и есть торжество прав человека и европейских ценностей в освобождённой от большевистского гнёта и памятников Ленину Украине? Порошенко не боится тут национал-шизофрении? Всё-таки украинский национализм, как бы ни был он хорош и годен для диктатуры нынешней постсоветской буржуазии, тоже имеет некие полюса и границы, где переходит в фашизм, который исторически был поражён в 1945-м, и вот объявлять так смело мучителей родителей живых ещё украинцев, а есть же ещё и малолетние узники концлагерей, которые "пенсионеров"-бандеровцев помнят и могут узнать в лицо - что, вот этот плевок в лицо всей стране Порошенко считает патриотическим актом?!! Смелый мужик - даром что комсомолец в прошлом... Что - теперь Европарламент, ПАСЕ, ЕСПЧ, Гаагский трибунал и прочие евробюрократы тоже промолчат в тряпочку? Или только Польша одна отзывает подальше от обандерившейся по самые уши хунты своего посла - имея личные национальные счёты и виды на Львов?

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