15 декабря 2018 года в 18.30 в помещении Московского горкома КПРФ по адресу: ул. Гиляровского, дом 29 состоялось IV (дополнительное) занятие Исторического лектория

Занятие прошло в виде круглого стола Клуба левых историков и обществоведов (КЛИО) на базе Исторического лектория при МГК КПРФ по теме «”Ежовщина” или Большой террор: что это было?».

Недавно исполнилось 80 лет постановлению СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 17 ноября 1938 года с запретом органам НКВД и прокуратуры производить какие-либо массовые операции по арестам и выселению, с ликвидацией судебных «троек» и т. д. А 9 декабря 1938 года Н. И. Ежов был освобождён от обязанностей наркома внутренних дел.

Эта тема трагическая, сложная, многоплановая, поэтому были рассмотрены лишь отдельные аспекты проблемы.