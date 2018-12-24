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Московский листок

Репортаж из Южно-Сахалинска

Опубликовано 24.12.2018 в разделе комментариев 0

Репортаж Максима Калашникова с митинга 22.12.2018 в Южно-Сахалинске. Почему теперь вопрос стоит не только в протесте против возможной передачи Японии Малой Курильской гряды, но и в отвержении нового кризисного явления - насильственного поглощения регионов? Зачем мародерско-сырьевая «элита» занялась рейдерством (переделом) не только отраслей и предприятий, но теперь уже и целых областей РФ? Партия Дела – против торговли русскими землями. Экспертные мнения Игоря Минервина (бывший вице-мэр Южно-Сахалинска, экс-ректор Сахалинского госуниверситета) и Сергея Пономарева (член Русского географического общества). Новый механизм сдачи Курил японцам?



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