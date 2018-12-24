Цунами перед рождественскими каникулами

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222. Два часа назад называли всего 20, но уже ясно - в подобных ситуациях итоговая цифра бывает на 2, а то и три порядка выше. Пока - на один порядок уже поднялась.
Почему так происходит, в общем, понятно, и виноватых тут нет. Спасательные работы идут медленно, часто в труднодоступных местах, то есть отчет о числе пострадавших возникает еще позже, еще медленней - сначала люди пытаются спасать людей, а потом уже отчитываются о проделанной работе.
К утру, полагаю, число пострадавших может перевалить и за 2 тысячи.
Что неприятно - сезон катастрофических природных явлений совпадает с сезоном новогодних каникул. И если б на это время приглась ядерная война, то, боюсь, на очереди в аэропортах это не повлияло бы.
Наш человек смотрит прежде всего на скидку, а уж потом на ее причину. Думаю, скидки на Зондских островах в этом сезоне будут просто умопомрачительные...
А.Б.
электро-Макс написал 24.12.2018 03:53
Срочно необходима гуманитарная помощь от Ресурсной фПедерации!!! Может и сам ВВПешко слетает на подмогу продвинутым аборигенусам???
!!!KKTOTQ!TAKIDA!!!&&& написал 24.12.2018 03:35
- Казалось бы, причем здесь путин?