Цунами перед рождественскими каникулами

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222. Два часа назад называли всего 20, но уже ясно - в подобных ситуациях итоговая цифра бывает на 2, а то и три порядка выше. Пока - на один порядок уже поднялась.

Почему так происходит, в общем, понятно, и виноватых тут нет. Спасательные работы идут медленно, часто в труднодоступных местах, то есть отчет о числе пострадавших возникает еще позже, еще медленней - сначала люди пытаются спасать людей, а потом уже отчитываются о проделанной работе.

К утру, полагаю, число пострадавших может перевалить и за 2 тысячи.

Что неприятно - сезон катастрофических природных явлений совпадает с сезоном новогодних каникул. И если б на это время приглась ядерная война, то, боюсь, на очереди в аэропортах это не повлияло бы.

Наш человек смотрит прежде всего на скидку, а уж потом на ее причину. Думаю, скидки на Зондских островах в этом сезоне будут просто умопомрачительные...

А.Б.