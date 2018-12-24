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Московский листок

Цунами перед рождественскими каникулами

Опубликовано 24.12.2018 в разделе комментариев 2

Цунами перед рождественскими каникулами

Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222. Два часа назад называли всего 20, но уже ясно - в подобных ситуациях итоговая цифра бывает на 2, а то и три порядка выше. Пока - на один порядок уже поднялась.

Почему так происходит, в общем, понятно, и виноватых тут нет. Спасательные работы идут медленно, часто в труднодоступных местах, то есть отчет о числе пострадавших возникает еще позже, еще медленней - сначала люди пытаются спасать людей, а потом уже отчитываются о проделанной работе.

К утру, полагаю, число пострадавших может перевалить и за 2 тысячи.

Что неприятно - сезон катастрофических природных явлений совпадает с сезоном новогодних каникул. И если б на это время приглась ядерная война, то, боюсь, на очереди в аэропортах это не повлияло бы.

Наш человек смотрит прежде всего на скидку, а уж потом на ее причину. Думаю, скидки на Зондских островах в этом сезоне будут просто умопомрачительные...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
электро-Макс написал 24.12.2018 03:53
А как же местные коммунисты-онанисты??? Много упоротых бедняжек пострадало или отправилось в объятия Бланка??? Ведь индоМанданезия это оплот учения Мордехая Леви в юго-восточной азижопии...
Срочно необходима гуманитарная помощь от Ресурсной фПедерации!!! Может и сам ВВПешко слетает на подмогу продвинутым аборигенусам???
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В пустыне, чахлой и сырой, гуляет девушкасхней! По виду - вроде пулемет! Для обороны подойдет...
!!!KKTOTQ!TAKIDA!!!&&& написал 24.12.2018 03:35
"Число жертв цунами, обрушившегося на побережье Зондского пролива в Индонезии, возросло до 222."
- Казалось бы, причем здесь путин?
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