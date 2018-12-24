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Московский листок

"Сбройлеры" не только дерутся с местной молодёжью, но и громят дома отдыха на Херсонщине

Опубликовано 24.12.2018 в разделе комментариев 0

вандализм крымнаш всу херсон
"Сбройлеры" не только дерутся с местной молодёжью, но и громят дома отдыха на Херсонщине

Расположившиеся на базе отдыха в Геническом районе Херсонской области военнослужащие 57-1 бригады ВСУ разграбили и разгромили учреждение. Полиция отказалась предпринимать какие-то меры в отношении военных.

Военнослужащим определили место расположения на базе отдыха в связи с введением в стране военного положения, передает телеканал 360 со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Сергея Журавко. Расквартированные бойцы успели вынести из пансионата множество ценных предметов, включая плазменные телевизоры. В холле оказалось разбито большое витражное окно, а сами номера изобиловали пустыми бутылками из-под алкоголя.

Заселение в пансионат военные объяснили приказом, согласованным с главой Генического района. На претензии директора реакции не последовало. Впрочем, как и от полицейских, которые также не дали хода жалобам директора.

Отметим, что это не единственный на Херсонщине случай варварского поведения тех, кого Порошенко готовит к "освобождению Крыма". В Голопристанском районе Херсонщины ширятся толки об очередном побоище между военнослужащими ВСУ и молодежью из села Новая Збурьевка с кровопролитными последствиями. По самым скромным прикидкам, в нем участвовало не менее десятка человек!

Как установило следствие, двое контрактников отделения десантной бригады, охранявшего полевой склад боеприпасов и стрелкового оружия, в период военного положения и без разрешения начальника склада ночью отправились в село «веселиться». Там они напились, отправились на дискотеку в частном клубе, и повздорили со здешними парнями.

Десантников(!) те по очереди выводили из клуба, и жестоко избивали толпой. Один из военнослужащих в ответ складным ножом ранил обидчика в легкое, после чего большинство участников драки разбежалось, а десантники, с закрытыми черепно-мозговыми травмами и множественными ушибами, да раненый ножом юноша остались лежать на земле. Всех троих забрали в больницу, где сельчанина уже прооперировали – его жизнь вне опасности.

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