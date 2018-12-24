Его пребывание на посту главы РПЦ и есть "оскорбление чувств верующих"

Дня не пройдет, чтобы патриарх Кирилл не выступил с очередным публичным нравоучением. То с какой-то стати потребует увеличить в школах количество часов по изучению религии.

То при поддержке авантюристки Няши разинет рот на государственный Исаакиевский собор, который даже в царские времена не принадлежал огосударствленной церкви.

То выступит с одобрением войны в Сирии, хотя, казалось бы, заповедь «Не убий» призывает его к обратному. То потребует от своего орденоносца С.Собянина строить в столице не «200 храмов» по его программе, а больше.

А на днях мы и вовсе увидели его на коллегии Минобороны. Так что пресс-секретарю Кремля даже пришлось объясняться, зачем он там: оказывается, по приглашению министра обороны С.Шойгу.

Того самого «рыцаря» Мальтийского ордена Римско-католической церкви, который на солдатские пайки строит товарищу по партии личную резиденцию под Кубинкой.

Сметную стоимость «главного храма армии» не говорит. Но замах с целью «распила» явно многомиллиардный. Плюс содержание содержанок под видом возрожденных «сестер милосердия».

Не говоря уже о том, что выдающийся прохвост в рясе именем господа своего Путина заставил Росгвардию, «Роскосмос», МЧС, Минобороны, Минобразования подписать с ним прибыльные договоры «о сотрудничестве». Освящения МБР и космических ракет перед стартом - очень, знаете ли, доходное ноу-хау.

И это при том, что в России по Конституции религиозные организации отделены от светского государства и равны перед законом. Смешно сегодня звучит - верно?

Хочу снова оговориться: это не нападки на церковь и тем более - на православную веру. А как раз, наоборот - в ее защиту.

То, что патриарх Кирилл, в миру Владимир Гундяев, был секретным сотрудником КГБ СССР, а стало быть, членом КПСС - секрет Полишинеля только у нас.

На Западе об этом говорят и пишут открыто. Недавно вовсю заговорили и в России, чему сам главбосс РПЦ и стал причиной.

В конце февраля президент Болгарии Румен Радев пригласил коллегу Путина на торжества в честь 140-летия освобождения республики от Османского ига. Намечалось празднование в честь подписания Сан-Стефанского мирного договора по итогам русско-турецкой войны 1877-1878 гг. По нему Болгария как раз и восстановила свою независимость и государственность.

Понятно, что «хозяин Кремля» был зело занят самоназначением себя 18 марта на 4-й срок. Поэтому послал Софию своего вице-президента по делам РПЦ.

Во время беседы с болгарским лидером тот начал выговаривать ему за «принижение роли России в освобождении Болгарии от турок». Радев стал оправдываться, как школяр, посланец Путина по-хамски наседал.

Разгорелся скандал. Точку поставил вице-премьер республики Валерий Симеонов. В интервью национальному телевидению он подверг скандалиста сокрушительной критике:

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как табачный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 миллиардов долларов безакцизных сигарет. На 14 миллиардов долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов — вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч долларов. Кто он? Это не православный священник. Это агент Михайлов — второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость говорить о справедливости.

И еще раз повторил: «Второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится» (8 марта, https://graniru.org/Politics/World/Europe/m.268163.html).

За этими эскападами читалась явная издевка. Чего, мол, взять с такого «святоши», если он в молодости подрабатывал «стукачом» и «сексотом»?

Конечно, официальные российские СМИ, как могли, микшировали разгоревшийся скандал и разоблачения от болгарского вице-премьера, но шила в мешке не утаишь.

Выражения «хитрец», «табачный митрополит», «второразрядный агент советского КГБ», обвинения патриарха в спекуляциях, личной нескромности и алчности широко разошлись по СМИ, Рунету, социальным сетям, личным блогам.

Верующие и неверующие просили выступить с опровержениями наш МИД, Синодальный отдел РПЦ по связям со СМИ, личного пресс-секретаря патриарха. Но они струсили. Получалось, что все сказанное Симеоновым, - правда.

Не будем сейчас спорить: плохо или хорошо, что в советские времена В.Гундяев водил шашни с колдуньей Джуной и был «сексотом» КГБ. Стучал на инакомыслящих, надо полагать сохраняя тайну исповеди.

Вопрос сегодня ставят иначе. Если ты разоблачен - имей смелость подать в отставку с поста главного проповедника слова Божия. По тому самому чекистскому правилу, что проваленный агент должен уйти в тень. Веры тебе - ноль.

Его пребывание на посту главы РПЦ и есть то самое «оскорбление чувств верующих», которые этот оборотень так любит защищать.

Однако предвкушение от получения распиленного за храм «бабла» согревает его порочную душу.