Про реагенты, отравления и эпидемию раковых опухолей

Наступила зима, навалило снега - и в ответ злобной природе городские службы Москвы поднавалили реагентов. Как водится, куда попало - и на проезжую часть, где это имеет какой-то смысл, и на тротуары, где было бы достаточно просто убрать снег лопатой, и даже на газоны, что уж вовсе неизвестно зачем.

Естественно, выступил со своими предложениями Илья Яшин, теперь глава Красносельского района Москвы - и больше никто вроде бы. Видимо, остальные довольны.

С антикоррупционными выводами Яшина и спорить нечего - просто посмотреть ролик и принять к сведению. 6 миллиардов наших с вами денег, потраченных на эту отраву, объясняют практически всё. Тем более, что основной поставщих реагента уже сидит, а "добрые покупатели" почему-то тоже сидят, но в своих креслах. Да в общем тоже ясно, почему.

С химией же и бихимией процесса далеко не все так ясно, Яшин тут не специалист. Надо разбираться самостоятельно.

Казалось бы, ну поваренная соль, которую мы с вами кладем в суп, ну муравьиная кислота, ну мраморная крошка, по сути известняк... Ничего такого ужасного.

Но вот вы попробуйте съесть много поваренной соли, совсем много - отравитесь. Другое дело, что организм не примет. А теперь вспомните такой термин из школьных уроков географии - "солончаки". Это у нас в южных степях полно такого добра, когда почва засаливается до такой степени, но ничего живого на ней существовать не может. Вот в такой солончак и превращается столица нашей родины, сколько не сажай потом липы по цене "мерседеса" каждая.

Может и хрен бы с ней, со столичной почвой? В конце концов, на выходные можно на дачу съездить... Но живем-то мы не на дача, у нас тут жизнь проистекает. На солончаке. Где зеленые насаждения больше не фильтруют воздух и не обогащают его кислородом. Где все живое почему-то жить больше не может. Только человек. Но может ли?..

Опять же муравьиная кислота - в малых дозах консервант E236, но разве снег малыми дозами растопишь? А в больших - концентрация до 10 % обладает раздражающим эффектом, больше 10 % — разъедающим. То есть при попадании внутрь растворяет не только снег, но и стенку желудка или легочную альвеолу. Контакт с концентрированными парами муравьиной кислоты может привести к повреждению глаз и дыхательных путей. Случайное попадание внутрь даже разбавленных растворов вызывает явления тяжёлого некротического гастроэнтерита.

При контакте с кожей жидкая муравьиная кислота вызывает сильные химические ожоги. Попадание даже небольшого её количества на кожу причиняет сильную боль, поражённый участок сначала белеет, как бы покрываясь инеем, потом становится похожим на воск, вокруг него появляется красная кайма. Кислота легко проникает через жировой слой кожи, поэтому если не промыть сразу, то потом уже бесполезно.

Что реагенты делают со свиной кожей ботинок, знают все. А вот что с человеческой - известно не каждому...

Но я бы напомнил о воздухе. Кому не знакомо ощущение влажного едкого пара, который стоит над обильно посыпанной реагентом дорогой даже в мороз? Мы все им дышим, причем непрерывно и всю зиму. И миллионы автомобильных колес ежесекундно размельчают снег вместе с реагентом, создавая над городом аэрозольное облако такой концентрации, какая не снилась никаким отравителям в Солсбери.

В общем, известно, что высокая концентрация муравьиной кислоты вызывает аллергические реакции дыхательных путей, повреждения зрительного нерва и тяжелый гастроэнтерит.

А теперь зададимся вопросом - рост онкологических заболеваний в Москве, причем в первую очередь легких, желудка и крови не связан ли, в том числе, и с высокой концентрацией химических веществ в воздухе во время зимней обработки столичных улиц реагентами? Причем в виде аэрозолей, то есть весьма активных химических форм.

Я думаю, таких работ просто не проводилось - навряд ли город выступит заказчиком столь убойной для себя эпидемиологии.