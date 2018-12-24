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Московский листок

Инвестиционный климат в РФ такой, что не только капиталы, но и фонды бегут за границу

Опубликовано 24.12.2018 в разделе комментариев 0

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Инвестиционный климат в РФ такой, что не только капиталы, но и фонды бегут за границу

Международные инвесторы в 2018 году вывели из российских фондов рекордный объем средств с 2013 года. Суммарный отток превысил $1 млрд и стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран. В то же время, за счет высокого спроса от внутренних инвесторов российские фондовые индексы оказались среди лучших.

По оценке «Ъ», основанной на данных BofA Merrill Lynch, учитывающего данные EPFR, отток средств инвесторов из фондов, ориентированных на российский рынок за три последние недели, составил $330 млн. Всего за 12 месяцев из российских фондов вывели более $1 млрд. Больше фонды теряли только в 2013 году — $3,1 млрд.

Негативный настрой иностранных инвесторов по отношению к России сохранялся большую часть года. Лишь в январе российские фонды зафиксировали приток инвестиций более $0,5 млрд, а затем рынок накрыли две мощные волны оттока. Весной иностранные инвесторы вывели $700 млн. Летнее затишье сменилось в начале осени новым исходом инвесторов, который продолжается до сих пор.

Движение средств в российских фондах лишь в первом полугодии было в общем тренде развивающихся рынков. По оценкам «Ъ», за неполные 12 месяцев фонды, ориентированные на emerging markets, привлекли более $50 млрд, что на $12 млрд меньше поступлений 2017 года. Из стран БРИК наибольший приток зафиксировали фонды Китая —$31 млрд, еще свыше $500 млн поступило в фонды Бразилии. Отток зафиксировали только фонды Индии, из которых за год было выведено почти $3,5 млрд.

Напомним, Европейский союз 21 декабря продлил экономические санкции "в отношении специфических секторов российской экономики" до 31 июля 2019 года, сообщается на сайте ЕС. Решение о продлении еще на полгода санкций, срок действия которых истекает 31 января 2019 года, связано с "полным отсутствием прогресса в имплементации Минских соглашений", поясняется в сообщении.

13 декабря стало известно, что лидеры Евросоюза единодушно договорились о продлении экономических санкций в отношении России, не увидев шагов Москвы в направлении выполнения Минских договоренностей, которые касаются урегулирования политического кризиса на востоке Украины.

- Это же какой удар, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - от столь желанных либерал-реворматорам "классиков" того капитализма, который Путин и Ко тут строят без малого двадцать лет! Ну, просто всё для них сделано - пусть родной народ вымирает, зато господам инвесторам созданы уникальные условия - ну, вкладывайте вы, господа, побольше в эксплуатацию "отведённого" вам трудового элемента! Ну, не жалейте вы средств для финансирования производственных мощностей, основных фондов!.. Нет, не действуют ежегодные заклинания на питерских экономических форумах - которые служат разве для того, чтоб показывать вымирающему народу, как солидарны отечественные капиталисты с мировыми, как они монолитны и беспощадны в деле искоренения остатков социализма на советской земле. Миф о том, что придёт добрый, но прагматичный инвестор и поднимет советскую индустрию, ещё до конца не распроданную на металлолом - как-то повыветрился с начала 90-х. Да, под этим знаменем прошла и приватизация и припутинская вторая её волна - но что-то заводов в РФ не прибавляется, таких, которые были бы сопоставимы с советскими гигантами и давали бы работу целым городам. Какие-то мелкие заводики строятся - по производству соевого соуса в Подмосковье, например. Или под Ленинградом - Форд и Ниссан. Но это не отечественная индустрия, в которую якобы должны были вкладываться зарубежные инвесторы! Миф этот рухнул - очевидно, что как и для правящей в РФ "питерской" группировки, для иностранных буржуев в стране интересна лишь быстрая сверхприбыль. И вот, Роснефть отдаёт 19,5% акций иностранцам, а месторождение Майское, оказывается, наши путриоты давно подарили индусам! Вот куда идут инвестиции-то! И находятся ещё придурки-путриоты из зюгановских кадров, провозглашающие это ограбление наших недр - добычей средств на высокие технологии... Ладно, землю разоряют - так ещё дурь поселяют в некогда умевшие мыслить головы, вот что всего опаснее. 

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