Государство убивает нас "горячим говном"

Диетологи порекомендовали россиянам отказаться от употребления в пищу пяти продуктов, вызывающих онкологические заболевания. В "смертоносный" топ-5 попали кексы, леденцы, горячий шоколад, брауни и газированные напитки. Самыми "химическими" оказались кексы и пирожные, покрытые цветной глазурью. Оказывается, в изготовлении глазури используют красители на основе нефтепродуктов, пишет "Российская газета". У детей такое лакомство может спровоцировать развитие синдрома дефицита внимания, гиперактивность и даже онкологию.
Леденцы также представляют серьезную опасность для здоровья. Искусственные красители, входящие в их состав, содержат генетически модифицированный кукурузный сироп. Употребление этого вещества тоже может стать причиной появления рака.
Кроме того, кукурузный сироп — один из ингредиентов газированных напитков, не менее опасных для здоровья. Горячий шоколад попал в этот список вследствие высокого содержания в составе очищенного сахара и гидрогенизированного масла. Популярные сейчас брауни также содержат генетически модифицированные масла.
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Итак, пишет об этом "Российская газета", то есть официальный орган правительстав РФ, существующий на прямые бюджетные деньги. То есть можно считать, что правительство РФ прекрасно осведомлено, чего категорически нельзя употреблять в пищу россиянам, но при этом совсем не запрещает ни эти продукты целиком, ни использование в пищевой промышленности опасных для жизни и здоровья ингредиентов.
Я понимаю, деньги не пахнут, но все-таки хоть какую-то видимость приличий соблюдать нужно. Или уже нет?
Теперь по пунктам.
1. Кекс сам по себе абсолютно безобидная вещь, если, конечно, не питаться одними кексами. Речь идет о вполне легальном, официально разрешенном включении в кексы химических веществ (красителей), которых людям употреблять нельзя. То есть медицина употреблять запрещает, а сангигиена - дозволяет. Все знают, что отрава, но спокойно смотрят, как люди ее едят.
2. Леденцы. Сами по себе не очень полезная пища, поскольку это практически чистый сахар. Но это одновременно и самые дешевые сласти для детей, а чтобы детям еще сильней их хотелось, их нужно подкрасить отравой.
Тут, как и с кексами, очень простая "химия". Дети любят сладкое не просто так. Дети чрезвычайно подвижны, они тратят очень много энергии, и просто не успевают восполнять эти потери за счет обычной еды - им хочется чего-то легко усвояемого и вкусного. И сладкое как раз удовлетворяет этим условиям. Но подпихивать детям, вместо полноценной еды или хотя бы простых углеводов, подкрашенную отраву - это куда ж ниже еще катиться?
3. Газировка. Это, считай, жидкие леденцы по своему составу. Жажду, кстати, почти не утоляет, поскольку содержит много сахара (или, что еще хуже, его заменителей), которые в свою очередь жажду как раз вызывают. Ну тут маркетинг понятный: захотел пить - купил газировки - выпил и еще сильней захотел пить - опять купил.
Но почему государство позволяет выпускать газировку с заведомо вредными веществами в ее составе? Помните напиток "Фанта", который по сути и не напиток вовсе, а скорее чистящее средство?
4. Горячий шоколад. Это уже напиток для взрослых. Вкусно, калорийно... Хотел добавить "полезно", но осекся. Оказывается, этот напиток вреден из-за "очищенного сахара и гидрогенизированного масла". То есть под видом горячего шоколада нам подают фальсификат, там не какао, а какие-то другие масла. Почему же за эту наглую фальсификацию людей не берут под ручки и не сажают? Ведь вам продают горячий шоколад, то есть растворенный шоколад, а на самом деле это какая-то сладкая бурда с похожим вкусом!
Ну так назовите это честно "горячим говном", и не вводите в заблуждение граждан!
5. Брауни. Это тоже не для детей. Это продукт постиндустриального общества - вам нужно срочно загрузить в свои уставшие мозги порцию чего-то сладкого и калорийного, у вас короткий обеденный перерыв, вы выскочили в кофейню на 15 минут. И вот - бинго! Кусок практически шоколада, только мягкий и нежный. И опять фальсификация - коричневое далеко не всегда шоколад!
А почему бы не запретить продавать людям в пищу заведомо не то, что им положено есть как биологическому виду?
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Объясняю. Кормление биологического вида Homo sapiens давно поставлено на индустриальную основу, и имеет основной задачей вовсе не обеспечение вас вкусной и здоровой пищей, а прибыль. Поэтому чем больше дерьма за максимальные деньги, тем прибыль выше. Это позиция бизнеса, который теперь "наше всё": бизнес рождает, бизнес вскармливает, бизнес хоронит.
Буржуазное государство должно, по идее, будучи избранным большинством граждан, стоять на защите интересов этих граждан. От кого? Да от бизнеса, который, будь ему это выгодно, давно пустил бы нас всех на тушенку, да вот беда - кому ее тогда продавать?
Но в реальности на то государство и буржуазное, чтобы на самом деле ставить на первое место интересы бизнеса, и только потом координировать с ними интересы граждан. В данном случае, чтобы бизнес от собственной жадности не потравил всё стадо раньше времени. То есть стадо обречено по определению, но с него надо снять максимальное количество шерсти, прежде чем пустить на мясо и шкуры.
Гражданин РФ должен всю жизнь тяжело работать за минимальные деньги, основную часть которых должен тратить на то, чтобы назавтра дотащить свое бренное тело до работы. Его надо лечить, пока можно дешево и быстро вернуть его в строй, а если в перспективе долгое и не очень успешное лечение - его надо побыстрей утилизовать. Ну и к пенсии он должен доходить максимально выпотрошенным, чтобы не слишком-то долго обременять собой Пенсионный фонд.
Поэтому много сладкой и сомнительного качества выпечки, лимонад без лимона и в каждом кармане таблетки, которые давно запрещены для домашнего скота, поскольку их концентрация в мясе делает его несъедобным.
Приятного аппетита, сограждане!
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
стоик1556 написал 24.12.2018 13:09
fxs написал 24.12.2018 13:09
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
таки написал 24.12.2018 13:02
таки написал 24.12.2018 13:00
Сергеев написал 24.12.2018 13:00
В пищевые продукты стали добавлять консерванты (а если называть вещи своими именами - антибиотики), усилители и эмульгаторы вкуса, цвета, формы и т.д., которые никто и никогда не испытывал на людях!
Все это в глобальном масштабе обренулось масштабнейшей эпидемией рака.
И является фактически оружием массовой депопуляции беднейших слоев населения.
Богатые пользуются органическими экологически-чистыми продуктами.
хахаха написал 24.12.2018 12:54
счетовод написал 24.12.2018 12:53
таки написал 24.12.2018 12:50
хахаха написал 24.12.2018 12:46
таки написал 24.12.2018 12:42