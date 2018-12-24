Государство убивает нас "горячим говном"

Диетологи порекомендовали россиянам отказаться от употребления в пищу пяти продуктов, вызывающих онкологические заболевания. В "смертоносный" топ-5 попали кексы, леденцы, горячий шоколад, брауни и газированные напитки. Самыми "химическими" оказались кексы и пирожные, покрытые цветной глазурью. Оказывается, в изготовлении глазури используют красители на основе нефтепродуктов, пишет "Российская газета". У детей такое лакомство может спровоцировать развитие синдрома дефицита внимания, гиперактивность и даже онкологию.

Леденцы также представляют серьезную опасность для здоровья. Искусственные красители, входящие в их состав, содержат генетически модифицированный кукурузный сироп. Употребление этого вещества тоже может стать причиной появления рака.

Кроме того, кукурузный сироп — один из ингредиентов газированных напитков, не менее опасных для здоровья. Горячий шоколад попал в этот список вследствие высокого содержания в составе очищенного сахара и гидрогенизированного масла. Популярные сейчас брауни также содержат генетически модифицированные масла.

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Итак, пишет об этом "Российская газета", то есть официальный орган правительстав РФ, существующий на прямые бюджетные деньги. То есть можно считать, что правительство РФ прекрасно осведомлено, чего категорически нельзя употреблять в пищу россиянам, но при этом совсем не запрещает ни эти продукты целиком, ни использование в пищевой промышленности опасных для жизни и здоровья ингредиентов.

Я понимаю, деньги не пахнут, но все-таки хоть какую-то видимость приличий соблюдать нужно. Или уже нет?

Теперь по пунктам.

1. Кекс сам по себе абсолютно безобидная вещь, если, конечно, не питаться одними кексами. Речь идет о вполне легальном, официально разрешенном включении в кексы химических веществ (красителей), которых людям употреблять нельзя. То есть медицина употреблять запрещает, а сангигиена - дозволяет. Все знают, что отрава, но спокойно смотрят, как люди ее едят.

2. Леденцы. Сами по себе не очень полезная пища, поскольку это практически чистый сахар. Но это одновременно и самые дешевые сласти для детей, а чтобы детям еще сильней их хотелось, их нужно подкрасить отравой.

Тут, как и с кексами, очень простая "химия". Дети любят сладкое не просто так. Дети чрезвычайно подвижны, они тратят очень много энергии, и просто не успевают восполнять эти потери за счет обычной еды - им хочется чего-то легко усвояемого и вкусного. И сладкое как раз удовлетворяет этим условиям. Но подпихивать детям, вместо полноценной еды или хотя бы простых углеводов, подкрашенную отраву - это куда ж ниже еще катиться?

3. Газировка. Это, считай, жидкие леденцы по своему составу. Жажду, кстати, почти не утоляет, поскольку содержит много сахара (или, что еще хуже, его заменителей), которые в свою очередь жажду как раз вызывают. Ну тут маркетинг понятный: захотел пить - купил газировки - выпил и еще сильней захотел пить - опять купил.

Но почему государство позволяет выпускать газировку с заведомо вредными веществами в ее составе? Помните напиток "Фанта", который по сути и не напиток вовсе, а скорее чистящее средство?

4. Горячий шоколад. Это уже напиток для взрослых. Вкусно, калорийно... Хотел добавить "полезно", но осекся. Оказывается, этот напиток вреден из-за "очищенного сахара и гидрогенизированного масла". То есть под видом горячего шоколада нам подают фальсификат, там не какао, а какие-то другие масла. Почему же за эту наглую фальсификацию людей не берут под ручки и не сажают? Ведь вам продают горячий шоколад, то есть растворенный шоколад, а на самом деле это какая-то сладкая бурда с похожим вкусом!

Ну так назовите это честно "горячим говном", и не вводите в заблуждение граждан!

5. Брауни. Это тоже не для детей. Это продукт постиндустриального общества - вам нужно срочно загрузить в свои уставшие мозги порцию чего-то сладкого и калорийного, у вас короткий обеденный перерыв, вы выскочили в кофейню на 15 минут. И вот - бинго! Кусок практически шоколада, только мягкий и нежный. И опять фальсификация - коричневое далеко не всегда шоколад!

А почему бы не запретить продавать людям в пищу заведомо не то, что им положено есть как биологическому виду?

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Объясняю. Кормление биологического вида Homo sapiens давно поставлено на индустриальную основу, и имеет основной задачей вовсе не обеспечение вас вкусной и здоровой пищей, а прибыль. Поэтому чем больше дерьма за максимальные деньги, тем прибыль выше. Это позиция бизнеса, который теперь "наше всё": бизнес рождает, бизнес вскармливает, бизнес хоронит.

Буржуазное государство должно, по идее, будучи избранным большинством граждан, стоять на защите интересов этих граждан. От кого? Да от бизнеса, который, будь ему это выгодно, давно пустил бы нас всех на тушенку, да вот беда - кому ее тогда продавать?

Но в реальности на то государство и буржуазное, чтобы на самом деле ставить на первое место интересы бизнеса, и только потом координировать с ними интересы граждан. В данном случае, чтобы бизнес от собственной жадности не потравил всё стадо раньше времени. То есть стадо обречено по определению, но с него надо снять максимальное количество шерсти, прежде чем пустить на мясо и шкуры.

Гражданин РФ должен всю жизнь тяжело работать за минимальные деньги, основную часть которых должен тратить на то, чтобы назавтра дотащить свое бренное тело до работы. Его надо лечить, пока можно дешево и быстро вернуть его в строй, а если в перспективе долгое и не очень успешное лечение - его надо побыстрей утилизовать. Ну и к пенсии он должен доходить максимально выпотрошенным, чтобы не слишком-то долго обременять собой Пенсионный фонд.

Поэтому много сладкой и сомнительного качества выпечки, лимонад без лимона и в каждом кармане таблетки, которые давно запрещены для домашнего скота, поскольку их концентрация в мясе делает его несъедобным.

Приятного аппетита, сограждане!

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск