Трамп назначил руководить Пентагоном своего "филолога Иванова"

С 1 января должность исполняющего обязанности главы Пентагона займет заместитель Мэттиса Патрик Шанахан, о чем на своей странице в твиттере написал президент США Дональд Трамп. Он отметил многочисленные достижения Шанахана, а также выразил уверенность, что он хорошо справится с работой.

Шанахан работал в должности замглавы министра обороны США с 2017 года. На эту должность его также назначил Трамп. До прихода на службу в министерство Шанахан работал в корпорации «Боинг», где отвечал не только за гражданское, но и за военное направление.

В частности, он курировал военные заказы, такие как поставку лазерных систем для ВВС, а также производство компонентов для систем ПРО США. В этой корпорации он проработал более 30 лет, завершив карьеру в ней в должности старшего вице-президента по вопросам поставок.

«В отличие от Мэттиса, у него нет военного опыта, никакого предыдущего опыта правительства и небольшого опыта внешней политики», — отмечает The Washington Post. У Шанхана нет прямых связей с Россией, однако корпорация «Боинг», где он работал, тесно сотрудничает с Москвой. Компания приобретает в России титан для своих самолетов, которые производит дочернее предприятие компании «Рособоронэкспорт» корпорация ВСМПО-АВИСМА. Оно в 2007 году создало совместное предприятие с «Боинг».

От редакции: Это, конечно, чудеса времён политики голого пиара - руководить таким громадным военным ведомством без военного опыта? Воистину тут уверуешь в какие-то тайные и чуть ли негенетические связи Трампа и Путина, ведь это именно Путин за неимением иных верных кадров сделал министром обороны своего друга-филолога. Такие чудеса были возможны в не собирающейся нигде воевать России, однако Чечню-то "замиряли" старые военные кадры, а не филологи. Филологи только стояли на фоне чужих побед. Видимо, такого же подозрительного рода политика кажется и Трампу новаторством: главное личная преданность, и был бы друг, а уж должность для него найдётся. И вот Меттис, который категорически против отступления из Сирии, покидает Пентагон. Хорошо это или плохо для СШа и для РФ? Скорее всего плохо, потому что прямое управление Пентагоном сделает Трампа ещё наглее, а уж что он не собирается ни с кем и ни с чем мириться, он за год своего правления доказал. Возможно, теперь террор, направленный не на дальние рубежи, а на мигрантов из Центральной Америки, обретёт армейские масштабы. Ну, и с Украиной "сотрудничать" будет гораздо проще, без сопротивления "военспецов" - тут уже поставками летального оружия "Трампнаш" не ограничится.

Д.Ч.

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