Математик, почетный член ФИДЕ замерз до смерти

Математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов замерз до смерти в столичном районе Теплый Стан. Э. Дубов был членом Московского математического общества, педагогом, международным шахматным арбитром, почетным членом ФИДЕ. В 1990-е гг. занимал пост президента Шахматной федерации Москвы.

Утром 22 декабря в столичную клиническую больницу от дома на ул. Профсоюзная доставили неизвестного пожилого мужчину с общим переохлаждением и обморожением конечностей, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. 23 декабря гражданин умер в реанимации. Полиция установила личность покойного — это 80-летний Эдуард Львович Дубов, проживавший на ул. Академика Варги.

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Я уж лет пятнадцать пишу о проблеме замерзающих людей на улицах одной из крупнейших столиц мира. Каждую зиму, в зависимоти от погоды, 200-300 человек замерзают насмерть, а около тысячи становятся инвалидами. Нельзя сказать, что в последние годы ничего не делается. Кое что сдвинулось, служба появилась...

Однако ж факт - человек-то замерз! И мороза-то особого не было.

Еще есть заблуждение, что от мороза гибнут в основном бомжи, алкоголики и прочий асоциальный элемент. Это чистой воды заблуждение! Основные жертвы холодов - это вполне социально адаптированные граждане, часто даже благополучные. Ну зашел человек в гости, выпил немного лишнего, потом по дороге домой упал и заснул. И замерз!

И редко когда случайный прохожий нагнется посмотреть, что с человеком? А уж отвести в теплое помещение или вызвать "скорую" - это редкость большая. Хотя, вроде бы, давно все живем в суровом климате, а все друг к другу относимся словно папуасы.

Можно было б сказать, что когда в такую ситуацию попадет какая-то значительная персона, что-то сдвинется. Но серьезные персоны у нас пьяненькие на дорогах не валяются со времен незабвенного Бориса Николаевича. Они и пешком давно не ходят, и с охраной. Последний, кто из видных деятелей ходил по Москве пешком и без охраны, был, пожалуй, Борис Немцов. Все знают, чем закончилось...

Ну вот математик и шахматист погиб по простой и нелепой, в общем-то, причине. Замерз в одном из самых благополучных районов Москвы.

Анатолий Баранов