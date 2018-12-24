Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае и запрудил Бурею

Опубликовано 24.12.2018 в разделе комментариев 0

космос дальний восток хабаровск метеориты

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело при падении врезалось в скалу и буквально разнесло ее. Обломками завалило реку Бурея. Из-за этого образовалась естественная дамба из камней и поваленных деревьев.

Инцидент произошел несколько дней назад в безлюдном районе Хабаровского края. Поэтому о последствиях падения метеорита стало известно только сейчас. «Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — приводит VSE.42.RU слова главы Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексея Маслова. Он добавил, что при таянии льдов из-за естественной дамбы может произойти затопление ближайших населенных пунктов. Тогда, по словам Маслова, в районе придется ввести режим ЧС.

Напомним, последнее падение крупного метеорита произошло в 2013-м году утром 15 февраля в Челябинской области, спровоцировав взрывную волну, выбившую окна. При падении насчитывалось не менее 150 пострадавших от осколков выбитых стекол жителях региона.

В ответ на сообщения об исчезновении сотовой связи в Челябинске представители мобильных операторов тогда заявили, что неполадки в городе были вызваны резкой перегрузкой сети из-за желания уральцев связаться с близкими.

Новости по теме:

Челябинский метеорит на видеорегистраторе

Челябинский метеорит уже продают на eBay за $50-1000



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Репортаж из Южно-Сахалинска
Репортаж из Южно-Сахалинска
24.12.2018
"Ежовщина&#8221; или Большой террор: что это было?
"Ежовщина” или Большой террор: что это было?
24.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Предсказатели "Болотной" видят в массах рост революционных настроений, но не видят лидеров (0)
Математик, почетный член ФИДЕ замерз до смерти (3)
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае и запрудил Бурею (0)
Трамп назначил руководить Пентагоном своего "филолога Иванова" (0)
Государство убивает нас "горячим говном" (18)
Про реагенты, отравления и эпидемию раковых опухолей (15)
Инвестиционный климат в РФ такой, что не только капиталы, но и фонды бегут за границу (2)
Его пребывание на посту главы РПЦ и есть "оскорбление чувств верующих" (24)
"Сбройлеры" не только дерутся с местной молодёжью, но и громят дома отдыха на Херсонщине (2)
Цунами перед рождественскими каникулами (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Sapienti sat
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Париж всё равно в дыму
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Правительство РФ предупреждает: мы вас маленько потравим
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кому сдохнуть без очереди? В Москву! В Москву!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss