Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае и запрудил Бурею

В Хабаровском крае упал гигантский метеорит. Небесное тело при падении врезалось в скалу и буквально разнесло ее. Обломками завалило реку Бурея. Из-за этого образовалась естественная дамба из камней и поваленных деревьев.

Инцидент произошел несколько дней назад в безлюдном районе Хабаровского края. Поэтому о последствиях падения метеорита стало известно только сейчас. «Судя по всему, метеорит был громадный, если он смог засыпать русло реки на 40 метров», — приводит VSE.42.RU слова главы Верхнебуреинского района Хабаровского края Алексея Маслова. Он добавил, что при таянии льдов из-за естественной дамбы может произойти затопление ближайших населенных пунктов. Тогда, по словам Маслова, в районе придется ввести режим ЧС.

Напомним, последнее падение крупного метеорита произошло в 2013-м году утром 15 февраля в Челябинской области, спровоцировав взрывную волну, выбившую окна. При падении насчитывалось не менее 150 пострадавших от осколков выбитых стекол жителях региона.

В ответ на сообщения об исчезновении сотовой связи в Челябинске представители мобильных операторов тогда заявили, что неполадки в городе были вызваны резкой перегрузкой сети из-за желания уральцев связаться с близкими.

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