Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Предсказатели "Болотной" видят в массах рост революционных настроений, но не видят лидеров

Опубликовано 24.12.2018 в разделе комментариев 0

либералы болотная социология
Предсказатели "Болотной" видят в массах рост революционных настроений, но не видят лидеров

Экономисты Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и психологи Анастасия Никольская и Елена Черепанова подготовили доклад "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?". По их мнению, в обществе появился запрос на миролюбивую внешнюю политику. Также отмечается рост недовольства бюджетников и ожидание большей социальной справедливости, сообщает РБК.

Исследование проводилось в продолжение весенних опросов, выявивших падение интереса россиян к внешней политике, рост недовольства по отношению к внутренней и спад надежд на помощь со стороны государства. Тогда отмечалось, что россияне в массе своей поддерживают внешнюю политику страны, одновременно обращая внимание на то, что страна расходует слишком много средств на поддержку других государств и при помощи внешней политики отвлекает от внутренней повестки. Спустя полгода в высказываниях респондентов проявился запрос на миролюбивую внешнюю политику, причиной чему стали "шпионские скандалы, падающие ракеты, отдельные высказывания российских политиков, затянувшаяся война в Сирии". В октябре 68% респондентов заявили, что Россия через пять лет видится им слабеющей и отстающей в развитии от других стран.

При этом в майском исследовании ранее доминировавший запрос на сильного лидера сменился запросом на справедливость, причем в настоящее время опрашиваемых интересует не столько более равномерное распределение доходов и активов (дистрибутивная справедливость), сколько равенство всех перед законом, или так называемая процессуальная справедливость. все больше раздражения вызывают резкие высказывания чиновников по социальной тематике, а также повышение пенсионного возраста, ставшее для многих внезапным.

Одновременно с ослаблением надежд россиян, связанных с сильным лидером, аналитики фиксируют запрос на политических лидеров нового типа, которые должны уважительно относиться к людям, быть честными и демократичными, признавать свои ошибки, действовать в интересах народа. Эти качества слабо пересекаются с позитивными и негативными качествами, по которым россияне оценивали Владимира Путина в июльском опросе Левада-центра, что может означать рост контрэлитных настроений.

Растет и запрос респондентов на перемены - важные для выхода страны из кризиса реформы, временно ухудшающие условия жизни, готовы поддержать до 76% респондентов. Россияне уже не требуют немедленных улучшений и ради конечного позитивного результата готовы ждать и терпеть лишения, а также участвовать в общественных движениях. При этом у них практически отсутствует содержательное понимание необходимых изменений. Эксперты сравнивают массовое сознание с "пустым сосудом", ждущим новых лидеров, вызывающих доверие.

От редакции: Иногда от формулировки вопроса зависит главное. Вот что такое на языке тех же левадовцев - реформы? Это, конечно же, либеральные реформы, всё дальше уводящие страну от социалистических завоеваний. Другого смыслового наполнения у слова "реформы" у нас с начала 90-х не было и не будет. Ну, и чего же ждут всё те же граждане, которые требуют социальной справедливости - что, продолжения путинских, всё тех же, что и при Ельцине были, либеральных реформ, то есть одичания капитализма, всё большего социального расслоения, вскармливания элит?! Новых реформ, подобных пенсионной, ждёт обнищавший народ? Конечно же, нет! И терпеть граждане будут только те изменения в экономике, которые вернут государственный контроль и ответственность туда, откуда их изгнали либеральные реформы, проводимые самим же государством. То есть ждут граждане не реформ и готовы терпеть не реформы, а - что?

А - возвращение того самого социализма, который при Путине невозможен, что он недавно честно сам и признал. Буржуазная политика сама по себе так воздействует на общество и видит его, что "гражданское общество" всё время оказывается в роли ждущей женщины (Гитлер в "Майн кампфе" точно описал взгляд буржуазного, фашистского политика на общество - это женщина, а женщине нужна ницшеанская плётка). Ну, в случае либерал-социологов - нужна уже не плётка, а лидер. Но подход тот же самый, буржуазно-идеалистский: не массы творят историю, а лидеры. Не начать ли с другого конца - с программы перемен, которую разделяло бы подавляющее большинство? А к программе уже приложится и "рычаг", способный сдвинуть нагромождения путинских реформ с социалистического потенциала страны и снова дать ему, этому потенциалу простор реализации - то есть социальные силы, которые именно реформами отстранены от источников знаний, здоровья, самореализации в профессии. Вот так надо нынче "перводить" либерал-социологические выводы. Народ ждёт Второй социалистической революции, живёт надеждой на революцию-возврат в СССР, но пока недоверчив к тем, кто не только не лидеры, а даже не умеет формулировать программу и методы востребованных, вызревших перемен.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Выгоден ли России разрыв договора о дружбе с Украиной?:
Результаты
Интернет-ТВ
Репортаж из Южно-Сахалинска
Репортаж из Южно-Сахалинска
24.12.2018
"Ежовщина&#8221; или Большой террор: что это было?
"Ежовщина” или Большой террор: что это было?
24.12.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Предсказатели "Болотной" видят в массах рост революционных настроений, но не видят лидеров (0)
Математик, почетный член ФИДЕ замерз до смерти (3)
Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае и запрудил Бурею (0)
Трамп назначил руководить Пентагоном своего "филолога Иванова" (0)
Государство убивает нас "горячим говном" (18)
Про реагенты, отравления и эпидемию раковых опухолей (15)
Инвестиционный климат в РФ такой, что не только капиталы, но и фонды бегут за границу (2)
Его пребывание на посту главы РПЦ и есть "оскорбление чувств верующих" (24)
"Сбройлеры" не только дерутся с местной молодёжью, но и громят дома отдыха на Херсонщине (2)
Цунами перед рождественскими каникулами (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Sapienti sat
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Париж всё равно в дыму
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Правительство РФ предупреждает: мы вас маленько потравим
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Кому сдохнуть без очереди? В Москву! В Москву!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss