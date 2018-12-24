Предсказатели "Болотной" видят в массах рост революционных настроений, но не видят лидеров

Экономисты Михаил Дмитриев, Сергей Белановский и психологи Анастасия Никольская и Елена Черепанова подготовили доклад "Осенний перелом в сознании россиян: мимолетный всплеск или новая тенденция?". По их мнению, в обществе появился запрос на миролюбивую внешнюю политику. Также отмечается рост недовольства бюджетников и ожидание большей социальной справедливости, сообщает РБК.

Исследование проводилось в продолжение весенних опросов, выявивших падение интереса россиян к внешней политике, рост недовольства по отношению к внутренней и спад надежд на помощь со стороны государства. Тогда отмечалось, что россияне в массе своей поддерживают внешнюю политику страны, одновременно обращая внимание на то, что страна расходует слишком много средств на поддержку других государств и при помощи внешней политики отвлекает от внутренней повестки. Спустя полгода в высказываниях респондентов проявился запрос на миролюбивую внешнюю политику, причиной чему стали "шпионские скандалы, падающие ракеты, отдельные высказывания российских политиков, затянувшаяся война в Сирии". В октябре 68% респондентов заявили, что Россия через пять лет видится им слабеющей и отстающей в развитии от других стран.

При этом в майском исследовании ранее доминировавший запрос на сильного лидера сменился запросом на справедливость, причем в настоящее время опрашиваемых интересует не столько более равномерное распределение доходов и активов (дистрибутивная справедливость), сколько равенство всех перед законом, или так называемая процессуальная справедливость. все больше раздражения вызывают резкие высказывания чиновников по социальной тематике, а также повышение пенсионного возраста, ставшее для многих внезапным.

Одновременно с ослаблением надежд россиян, связанных с сильным лидером, аналитики фиксируют запрос на политических лидеров нового типа, которые должны уважительно относиться к людям, быть честными и демократичными, признавать свои ошибки, действовать в интересах народа. Эти качества слабо пересекаются с позитивными и негативными качествами, по которым россияне оценивали Владимира Путина в июльском опросе Левада-центра, что может означать рост контрэлитных настроений.

Растет и запрос респондентов на перемены - важные для выхода страны из кризиса реформы, временно ухудшающие условия жизни, готовы поддержать до 76% респондентов. Россияне уже не требуют немедленных улучшений и ради конечного позитивного результата готовы ждать и терпеть лишения, а также участвовать в общественных движениях. При этом у них практически отсутствует содержательное понимание необходимых изменений. Эксперты сравнивают массовое сознание с "пустым сосудом", ждущим новых лидеров, вызывающих доверие.

От редакции: Иногда от формулировки вопроса зависит главное. Вот что такое на языке тех же левадовцев - реформы? Это, конечно же, либеральные реформы, всё дальше уводящие страну от социалистических завоеваний. Другого смыслового наполнения у слова "реформы" у нас с начала 90-х не было и не будет. Ну, и чего же ждут всё те же граждане, которые требуют социальной справедливости - что, продолжения путинских, всё тех же, что и при Ельцине были, либеральных реформ, то есть одичания капитализма, всё большего социального расслоения, вскармливания элит?! Новых реформ, подобных пенсионной, ждёт обнищавший народ? Конечно же, нет! И терпеть граждане будут только те изменения в экономике, которые вернут государственный контроль и ответственность туда, откуда их изгнали либеральные реформы, проводимые самим же государством. То есть ждут граждане не реформ и готовы терпеть не реформы, а - что?

А - возвращение того самого социализма, который при Путине невозможен, что он недавно честно сам и признал. Буржуазная политика сама по себе так воздействует на общество и видит его, что "гражданское общество" всё время оказывается в роли ждущей женщины (Гитлер в "Майн кампфе" точно описал взгляд буржуазного, фашистского политика на общество - это женщина, а женщине нужна ницшеанская плётка). Ну, в случае либерал-социологов - нужна уже не плётка, а лидер. Но подход тот же самый, буржуазно-идеалистский: не массы творят историю, а лидеры. Не начать ли с другого конца - с программы перемен, которую разделяло бы подавляющее большинство? А к программе уже приложится и "рычаг", способный сдвинуть нагромождения путинских реформ с социалистического потенциала страны и снова дать ему, этому потенциалу простор реализации - то есть социальные силы, которые именно реформами отстранены от источников знаний, здоровья, самореализации в профессии. Вот так надо нынче "перводить" либерал-социологические выводы. Народ ждёт Второй социалистической революции, живёт надеждой на революцию-возврат в СССР, но пока недоверчив к тем, кто не только не лидеры, а даже не умеет формулировать программу и методы востребованных, вызревших перемен.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП