Литовские учителя лишь забастовкой сумели выбить повышение зарплат, но забастовку могут возобновить

В ходе забастовки, продлившейся более месяца, работникам образования Литвы удалось, наконец, договориться с профильным министерством об изменении системы оплаты труда. Существующая модель оплаты будет существенно доработана и разъяснена на местах – соответствующее соглашение профсоюз работников образования Литвы подписал с исполняющим обязанности министра образования и науки Рокасом Масюлисом, передает информационное агентство DELFI.

Со своей стороны, президент Литвы Даля Грибаускайте внесла в бюджет на следующий год поправки, изменяющие размер оплаты труда педагогов. В соответствии с распоряжением главы государства, правительство должно выделить на сферу образования 2,2 млрд евро.

При этом в профсоюзе отметили, что достигнутые договоренности и даже президентское распоряжение пока не обрели материальный формат, так как источники дополнительного финансирования отрасли пока не определены. Как отметил глава профсоюза Андрюс Навицкас, в случае, если правительство затянет решение этого вопроса, протестные действия учителей могут возобновиться уже в начале следующего года.

Отметим, что в последнее время на всём постсоветском пространстве лишь забастовками и голодовками удаётся выбивать полагающиеся трудящимся деньги - или даже долги, то есть оплату за давно выполненную работу. Правда, если литовские учителя выбили лишь теоретическое измнение системы оплаты, то в Москве огромный хлебокомбинат сумел забастовкой выбить лишь о 6 тысяч рублей на одного трудящегося в счёт погашения долгов по зарплате.

Работникам московского хлебокомбината "Черкизово", ранее объявившим голодовку, 20 декабря начали выплачивать "зарплату". Об этом ТАСС сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"18 декабря ООО "Торговый дом "Настюша", аффилированным предприятием которого является ОАО "Черкизово", осуществил выплаты по имеющейся задолженности перед работниками на общую сумму 600 тыс. рублей", - сообщила представитель прокуратуры Москвы.

В конце прошлой недели 105 работников хлебокомбината объявили голодовку. Хлебозавод является дочерним предприятием компании "Настюша" Игоря Пинкевича, с лета прошлого года находящегося под арестом по делу о мошенничестве со средствами дольщиков.

Материалы по теме:

Торт и розги

Собянину хлеб не по зубам

Голодающим выдали по 6 тысяч рублей

В Московском регионе продолжается "Неделя гнева"

Московские учителя меньше ста тысяч-то уже и не получают - зажрались...