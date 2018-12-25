Непобедимая (к 60-летию победы кубинской революции)

«Революция — это битва между будущим и прошлым»

Фидель Кастро

Первого января 1959 г. на Кубе победила революция. В отличие от нас кубинцы никогда не называли свою революцию Великой. Тем не менее, эта революция без преувеличения потрясла мир, изменив судьбу не только самой Кубы, но и оказав огромное влияние на другие страны Латинской Америки и воодушевив миллионы людей во всем мире идеями свободы, справедливости, человеческого достоинства и солидарности.

К концу пятидесятых годов хозяйничавшие на этом сказочном по красоте острове США превратили его в казино и бордель для американских бизнесменов и мафиози. Чудовищная безработица, страшные трущобы, нищета, недоедание и безграмотность населения, полная зависимость от импорта продовольствия и вообще всего и вся, произвол и бесправие и на этом фоне – роскошные виллы мафиози, сотни публичных домов и игорных заведений – такой была Куба при диктаторе Ф.Батисте. У Кубы были все шансы повторить страшную судьбу соседнего Гаити с его нищетой и бесправием населения. И вот на этом фоне возмущенная несправедливостью, произволом и нищетой горстка молодых людей во главе с Фиделем Кастро совершает казалось бы невозможное – прямо под боком у США поднимает восстание под лозунгами свободы, равенства, справедливости, получает всенародную поддержку и свергает диктатора Батисту.

В первые же несколько лет была успешно проведена национализация и аграрная реформа (все желающие получили земельные наделы), были реализованы крупные проекты в области энергетики, металлургии, строительных материалов, переработки отходов сахарного тростника, начато строительство в сельской местности благоустроенных поселков городского типа. Было провозглашено расовое и этническое равноправие, введено бесплатное школьное образование для всех детей, расширена система высшего образования, десятки тысяч добровольцев отправились в сельскую местность для обучения безграмотных. По свидетельству долго проработавшего на острове С.Г.Кара-Мурзы», «Куба в 60-е годы просто дышала счастьем. Оно сияло на каждом шагу». Жизнь миллионов кубинцев преображалась буквально с каждым днем.

Произошедшая без какой бы то ни было поддержки извне Кубинская революция, стала самым серьезным вызовом гегемонии США в Западном полушарии. Она, казалось, дала однозначный ответ на вопрос о том, каким путем пойдет человечество, и какие идеи будут править миром.

В своей мировоззренческой основе кубинская революция исходит из универсалистского идеала Просвещения, и в этой всечеловечности своего вектора она близка мировоззрению русской революции, как никакая другая. В ней есть проект для всего человечества, абсолютно неприемлемый (как и советский проект) для потребительского мессианства США. Именно поэтому США, безраздельно хозяйничавшие на Кубе до революции, последовательно пытались избавиться от Фиделя Кастро. Ни один политический лидер в мире за всю историю не пережил такого количества покушений - 638! Его пытались отравить, взорвать, застрелить, воздействовать на него радиацией, спорами сибирской язвы и прочими экзотическими средствами. Менялись американские президенты, но неизменными оставались антикастровская риторика и политика, направленная на экономическое удушение острова Свободы.

После краха СССР кубинская революция, вызвавшая когда-то безудержный восторг демократов всего мира, как по взмаху дирижерской палочки, стала объектом патологической и ничем не оправданной злобы и клеветы. Жадно ждала либеральная тусовка, чтобы Куба рухнула без СССР, свернула с избранного пути, отказалась от своих завоеваний, встала в очередь за кредитами МВФ, пригласила западных советников. СМИ смаковали каждое сообщение о трудностях, которые переживала республика: о нехватке продуктов, о снижении потребления белка, о нехватке горючего для автобусов, об отключениях электричества, о появлении на улицах рикш. Как их бесило, что не растет на Кубе детская смертность, не закрываются школы, университеты и детские сады, что «тоталитарный режим» «заставляет» получать двенадцатилетнее образование и не допускает до работы не прошедших диспансеризацию, что за рубеж не уплыл ни один доллар. Молчанием обходила либеральная пресса тот факт, что даже в самое тяжелое для себя время блокадная Куба продолжала принимать на лечение и проведение дорогостоящих операций по пересадке костного мозга тысячи детей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Специализированный медицинский центр, расположенный в лучшем на острове оздоровительном лагере Тарара, бесплатно лечил пострадавших детей долгие 20 лет, вплоть до 2012 г. Несмотря на все тяготы кубинский карточный социализм воспринимался населением как исторически необходимый и потому справедливый. И это ощущение справедливости, соблюдение максимального равенства, сплоченность помогли кубинцам выдержать все тяготы девяностых, сохранить национальное достоинство и единство.

Многие решения и подходы, которые изобрели и реализовали за эти годы кубинцы, просто восхищают. В условиях тотального дефицита буквально всех ресурсов благодаря филигранной работе дипломатии и разведки, оригинальным и строго выверенным социальным формам «особого периода» удалось сохранить мораль и культуру общества, кадровый потенциал, высокие стандарты медицины и образования. По индексу развития человеческого потенциала в списке ООН Куба находится на 51 месте и на 16 позиций опережает(!) Россию.«Никто не представляет себе, сколько может сделать маленькая страна Третьего мира с очень малыми ресурсами, когда существует настоящий дух солидарности»,- сказал в одном из своих выступлений Фидель Кастро.

После революции Фидель Кастро много размышлял над опасностями «обывательского коммунизма» и соревнования с «обществом потребления». Общество потребления Фидель называл одним из самых зловещих изобретений развитого капитализма. Не умаляя важности удовлетворения материальных потребностей, он полагал, что высшее качество жизни — в знаниях, в культуре, а не в количестве и разнообразии пищи и одежды.

У меня сохранилось незабываемые впечатления о четырех моих встречах с команданте, о двух из которых расскажу. Первая произошла в 1985 г. и полностью перевернула мое (на тот момент тридцатилетнего человека) восприятие мира. Возглавлявшаяся академиком Ю.А.Овчинниковым делегация АН СССР, в состав которой я входил, приехала тогда в Гавану подписывать новое соглашение о научном сотрудничестве. После завершения официальной части визита советской делегации Фидель Кастро неожиданно приехал поздно вечером попрощаться с главой делегации Ю.А.Овчинниковым, который был не только выдающимся ученым и организатором науки, но и мыслителем в самом точном смысле этого слова. Начавшийся разговор о проблемах бытия, границах научного познания и развитии человека продолжался до самого утра, более пяти часов.

Фидель Кастро делился размышлениями о том, что реализация задач социалистического проекта сама по себе еще не делает людей счастливыми, рост материального достатка без обогащения духовной сферы человека, незаметно деформирует шкалу ценностей так, что духовная сфера начинает обедняться. Между двумя одинаково важными процессами может даже возникнуть антагонизм. В теории социализма формально эта проблема сформулирована, но совершенно не разработана. Фидель Кастро пришел к выводу о необходимости принципиального увеличения «инвестиций в человека», расширения возможностей участия в деятельности, приносящей духовное удовлетворение. Первыми такими сферами он считал образование, эффективное здравоохранение и спорт.

Ю.А.Овчинников, исходя из советского опыта, считал, что само по себе образование, без обширных сфер деятельности, требующих высокого уровня знаний и умений, не приносит удовлетворения. Напротив, не находя применения своему потенциалу, человек страдает. Разрешение этого противоречия академик Овчинников видел в расширении сфер творческой работы как источника счастья и преодоления рамок «обывательского коммунизма». Фактически речь шла о концепции «общества знания» в социальных условиях Кубы и СССР и об огромном потенциале сотрудничества в этой области. Если бы наше сотрудничество с кубинскими учеными не было прервано, в 90-е годы могли бы сложиться замечательные совместные коллективы.

В 1995 г. мне довелось второй раз принять участие в разговоре с Фиделем Кастро вместе с С.Ю.Глазьевым, благодаря усилиям которого был подписан критически важный для Кубы в девяностые годы межправительственный протокол о поставках на Кубу 3 млн. тонн нефти в обмен на сахар. Фидель подробно расспрашивал нас о происходивших в России процессах. Было очевидно, что он много размышлял над причинами распада СССР и понимал, что новая Россия отказалась от социалистического выбора. Он был убежден, что идет война смыслов, и в этой войне у России могут возникнуть проблемы с молодым поколением, лишенным жизненных ориентиров. Будучи человеком редкой интуиции Фидель до конца жизни был убежден в верности социалистического выбора. В одном из своих последних выступлений он сказал: «Капитализм имеет тенденцию воспроизводиться при любой общественной системе, потому что он коренится в эгоизме и низменных инстинктах людей. У человечества не остается иной альтернативы, кроме преодоления этого противоречия, потому что иначе оно попросту не сможет выжить». Мир, по его мнению, «стоит перед альтернативой - стать лучше или исчезнуть».

В двухтысячные годы большое облегчение кубинской экономике принесла «лево-патриотическая волна» в Южной Америке, прямые поставки энергоресурсов из Венесуэлы. Появились все признаки того, что самый тяжелый период преодолен.

Нынешний глава Белого дома Дональд Трамп провозгласил «новый» курс на ужесточение американской политики против суверенной Кубы. Введенные санкции уже создали дополнительные препятствия для торгово-экономических отношений кубинских компаний с потенциальными партнерами из США и третьих стран, они затрагивают не только государственную экономику, но и негосударственный сектор. Десятки банков во всех регионах мира под давлением США приостановили отношения с кубинскими компаниями и их филиалами за рубежом. Только за 2018 г. кубинские специалисты оценивают ущерб от санкций в 4,3 млрд. долл.

Но Кубе не привыкать к санкциям и эмбарго. Она выстояла в далекие шестидесятые, отразив высадку американского десанта в Заливе свиней, она с большим достоинством пережила распад СССР и социалистической системы. Одиннадцать американских президентов (от Эйзенхауэра до Обамы) безуспешно разными методами пытались сломить дух кубинского народа. Нынешнему американскому президенту на его «новый» курс ответил Председатель Государственного совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес: «…кубинская внешняя политика останется неизменной, и мы вновь заявляем, что никто не достигнет цели ослабить Революцию или сломить кубинский народ, поскольку Куба не сделает уступок в ущерб своему суверенитету и независимости, не будет обсуждать принципы и принимать условия. Мы никогда не уступим давлению или угрозам; решения о переменах, которые могут быть необходимы, будет и впредь суверенно принимать кубинский народ».

Воля, мужество и стойкость кубинцев и их лидеров, приверженность идеалам революции и избранному пути не могут не вызывать восхищения. Кубинские лидеры всегда ставили и ставят себя не над народом, а лишь в первых его рядах. Как это контрастирует с предательством советской партийной верхушки, предавшей идеалы, проигнорировавшей высказанную на референдуме волю народа и перешедшей на сторону геополитического противника. «Трус, предатель – всегда презираем»,- пел Владимир Высоцкий в Балладе о времени,-«а добро остается добром – в прошлом, будущем и настоящем!»

«Не в силе Бог, но в правде»,- сказал Александр Невский своей дружине и новгородскому народу перед битвой со шведами в 13 веке… и победил. «В мире нет силы, способной сокрушить силу правды и идей»,- говорил на другом конце земли в 20 веке команданте Фидель Кастро, неизменным принципом которого было никогда и никому не лгать… и всегда побеждал. Глубокий мыслитель и большой оптимист Фидель Кастро был уверен, что экономический порядок и неолиберальная глобализация, навязанные миру, беспомощны в сфере идей и этики, где и будет происходить главная битва нашего времени. И конечный результат этого сражения всегда будет на стороне правды и потому на стороне человечества.

Опыт кубинской революции, предложившей альтернативный глобалистскому путь развития и сумевшей вопреки всему отстоять ее завоевания, дает человечеству надежду на светлое будущее, в котором будут царить идеалы Справедливости, Солидарности, Достоинства.