России нужны судьи

Кирилл Барабаш и Валерий Парфёнов с юридическим сопровождением адвоката Николая Курьяновича 19 декабря 2018 года подали в Конституционный Суд жалобу, смысл которой, надо думать, доступен далеко не каждому читателю, а жалоба, по-своему, беспрецедентна!

И хотя об этом говорится в жалобе, но я позволю себе ещё раз кратко подытожить, о чём в ней речь и в чём её беспрецедентная важность для народа.

По главной идее устройства Российской Федерации – согласно Основам конституционного строя – в России главной властью и единственным источником для власти остальных государственных органов власти является народ. В России никто не вправе командовать, НЕ ПОЛУЧИВ ЭТОГО ПРАВА ОТ НАРОДА и тех, кому власть дал народ, - органов государственной власти. Лично сам народ командует при помощи референдумов, а органы государственной власти формирует на свободных выборах. Это статья 3 Конституции РФ.

А согласно статье 10 Конституции, государственные органы власти состоят из трёх ветвей – законодательной, исполнительной и судебной, причём, все эти три власти самостоятельны, то есть каждая их них должна избираться народом отдельно, поскольку, повторю, только народ тот источник, который может дать власть органу власти. Других источников в России власти нет. Президент не может быть источником власти ни прямо, ни как орган государственной власти, поскольку президент не является самостоятельным органом государственной власти. Нет в России такой государственной власти – президентской. Не верите? Поищите её в статье 10 Основ конституционного строя.

Но поскольку судьи у нас не избираются народом, то есть, их власть поступила не из единственного законного источника – не от народа, то у нас ДО СИХ ПОР НЕТ СУДЕЙ. Нет государственной судебной власти, предусмотренной Основами конституционного строя Конституции РФ, которым должны соответствовать все остальные положения Конституции РФ.

И жалобой в КС, Барабаш и Парфёнов требуют от Конституционного суда, чтобы тот, в свою очередь, потребовали от Думы привести соответствующие статьи Конституции в соответствие с Основами конституционного строя – чтобы депутаты ввели выборы судей всех уровней.

Вот в чём огромнейшая важность этой жалобы! И ЗАДАЧА КАЖДОГО ГРАЖДАНИНА довести её смысл до сознания всех остальных граждан России – Барабаш и Парфёнов требуют создать в России суды, которые и предусмотрены Основами конституционного строя, – избираемые народом и независимые от президента и Думы.

Саму жалобу я дам без первой (установочной) части и без выделения её курсивом:

«Конституционный Суд Российской Федерации

__________________________________________

190000, г. Санкт-Петербург, Сенатская площадь, дом 1

ЖАЛОБА

На нарушение конституционных прав и свобод Заявителей применением

пункта «е» статьи 83 и частей 1,2 статьи 128 Конституции Российской Федерации, применённых в уголовном деле, возбуждённом против Заявителей, признанных судом виновными

…

II. Наименование и адрес государственного органа, издавшего закон, конституционность которого обжалуется:

Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г., адрес представляющего народ государственного органа: 103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1.

III. Точное название, номер, дата принятия, источник опубликования обжалуемого закона, конкретный перечень обжалуемых норм:

- пункт «е» статьи 83 «Президент Российской Федерации: … е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов»;

- частями 1 и 2 статьи 128 «1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом»

(приняты всенародным голосованием 12.12.1993 г. с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. №11-ФКЗ).

IV. Нормы Конституции Российской Федерации и Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации», дающие право на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации:

1. Нормы части 2 статьи 16 Конституции РФ: «2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации».

2. Часть 1 статьи 19 Конституции РФ: «1. Все равны перед законом и судом».

3. Норма статьи 46 Конституции РФ: «Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд».

4. Норма части 4 статьи 125 Конституции РФ: «Конституционный Суд Российской Федерации по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, применённого или подлежащего применению в конкретном деле, в порядке, установленном федеральным законом».

5. Норма статьи 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ (в редакции ФКЗ №7 от 03.11.2010 г.): «В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд Российской Федерации:

1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:

3) по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, применённого или подлежащего применению в конкретном деле».

6. Норма статьи 96 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ: «Правом на обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с индивидуальной или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают граждане, чьи права и свободы нарушаются законом, применённым или подлежащим применению в конкретном деле».

V. Конкретные основания к рассмотрению обращения Конституционным Судом Российской Федерации:

1. Статья 3 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. №1-ФКЗ установила задачу Конституционного суда: «В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, - и из этой задачи следует, что Конституционный суд обязан рассматривать соответствие статей самой Конституции основам конституционного строя, в противном случае, пункт 2 статьи 16 Конституции остаётся без защиты.

2. Нормы статьи 97 Федерального конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» от 21.07.1994 г. N 1-ФКЗ: «Жалоба на нарушение законом конституционных прав и свобод допустима, если: 1) закон затрагивает конституционные права и свободы граждан; 2) закон применён или подлежит применению в конкретном деле, рассмотрение которого завершено или начато в суде или ином органе, применяющем закон».

3. Пункт «е» статьи 83 Конституции РФ:

«Президент Российской Федерации: … е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов»;

4. Часть 1 статьи 128 Конституции РФ:

«1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации».

5. Часть 2 статьи 128 Конституции РФ:

«2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом».

Пункт «е» статьи 83, части 1, 2 статьи 128 Конституции РФ не соответствуют Основам конституционного строя РФ, установленным:

6. Частями 1-3 статьи 3 Конституции РФ:

«1. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ.

2. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления.

3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

7. Статьёй 10 Конституции РФ:

«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны».

8. Частью 2 статьи 16:

«2. Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации»

VI. Описание обстоятельств, свидетельствующих о применении обжалуемых норм в конкретном деле Заявителей:

Заявители являются общественными деятелями, которых осудили суды, созданные вопреки Основам конституционного строя и по указаниям пункта «е» статьи 83 и частей 1, 2 статьи 128 Конституции РФ. Поскольку указанные положения игнорируют требования Основ конституционного строя, то такие положения являются незаконными.

Незаконный суд над Заявителями лишил их конституционного права, установленного частью 1 статьи 47 Конституции РФ:

«1. Никто не может быть лишён права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых оно отнесено законом».

Заявители были осуждены не судом, созданным в соответствии с Основами конституционного строя РФ, а судом, назначенным властным лицом, отделённым от судейской ветви власти и не получившим полномочия судейской власти от единственного источника власти в стране.

VII. Позиция заявителей по поставленному ими вопросу и её правовое обоснование со ссылкой на соответствующие нормы Конституции Российской Федерации (описание и аргументация предполагаемого нарушения положений Конституции Российской Федерации):

Государственная Дума, проявляя преступное бездействие, до сих пор не приняла изменения в статьи 83 и 128 Конституции РФ, которые привели бы к созданию в России законных судов – судов, которые требуют создать в РФ Основы конституционного строя, конкретно, часть 2 статьи 16: «Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституционного строя Российской Федерации».

Статья 3 Конституции установила, что «единственным источником власти в Российской Федерации является её многонациональный народ», «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти» и «высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». То есть власть в России можно получить только от народа, а не от какого-то президента - президент не только не является источником власти, но и, согласно статье 10 Конституции, не является самостоятельным государственным органом власти: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную». Никакой отдельной президентской власти основы конституционного строя не предусматривают.

Единственный источник власти - народ - вручает власть трём органам государственной власти России на свободных выборах. Если народ данное должностное лицо или его начальника не избирал на свободных выборах, то согласно Основам конституционного строя, такое лицо в России не власть.

Согласно статье 10 Конституции РФ: «Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны», - однако не может никакая власть быть самостоятельной, если членов этой власти отбирает другая власть. Такая власть будет полностью зависимой и исполнять волю тех, кто членов этой власти отобрал и назначил. Согласно статьям 83 и 128 Конституции РФ, по которым президент отбирает и назначает судей, судебная власть будет служанкой при президенте.

В России ни одного судью, ни единого члена высших судебных органов народ не избирал. Следовательно, в России предусмотренные Конституцией суды отсутствуют, а право граждан на рассмотрение их дел тем судом, который предусмотрен Основами конституционного строя – избранным народом и независимым – попрано.

Государственная дума РФ не меняет эти статьи Конституции на статьи о всенародных выборах судей, и тем самым препятствует народу быть источником судебной власти. Это свидетельствует о преступном бездействии депутатов Госдумы и способствует другим нарушениям закона.

Пример Заявителей

22.07.2015 г. под благовидным предлогом борьбы с экстремизмом против Заявителей было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 2822 УК РФ за «создание инициативных групп по проведению референдума; последующее проведение референдума с целью внесения изменений в Конституцию РФ об ответственности высших органов власти перед народом; пропаганда идеи принятия закона «Об оценке деятельности Президента и членов Федерального собрания Российской Федерации народом России»». Фактически за создание инициативной группы по проведению референдума Заявители и были осуждены, что следует из приговора судьи Тверского районного суда г. Москвы Криворучко А.В. от 10.08.17 г. И это при том, что воспрепятствование праву на референдум, согласно статье 141 УК РФ, является уголовным преступлением, а согласно ч.1 ст.1 ФЗ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ – экстремизмом.

Но никакие доводы Заявителей в судах Москвы не рассматривались. Достаточно сказать, что в приговоре не только не рассмотрены доводы защитника Заявителей, но даже не упомянуты. Как можно подобное считать судом?

С другой стороны, всё объясняет то, что в Москве судей не народ избирает, а их подбирают слуги президента - управление судебного департамента города Москвы. И его руководители, В. Липезин и Л. Лопатина, в 2015 г. были арестованы за хищения до 2 млрд руб., из которых свыше 300 млн руб. были похищены под предлогом, что эти деньги ушли на оплату переводчиков в судах. Эти самые люди участвуют в подборе кандидатур на занятие должностей судей в Москве.

Как следуют из сообщений РИА-Новости и других официальных СМИ, с этим хищением положение таково. В московских судах услуги переводчиков стоили в среднем 165 рублей в час (из которых собственно переводчику доставалось 45, остальное посреднику), оплата ведётся на основании постановления судьи. И чтобы Липезину и Лопатиной деньги, выделенные на оплату переводчиков украсть, судьи Москвы обязаны были соучаствовать в краже вынесением фальшивых судебных постановлений. Без участия судей Москвы эта кража неосуществима.

Вот несколько фактов из уголовного дела Липезина и Лопатиной, просочившиеся в прессу. По сведениям из Преображенского райсуда г. Москвы, в оплату постановлений судей о привлечении к делу переводчиков из бюджета поступило 4,3 млн руб., а фактически на оплату реальных переводчиков ушло всего 50 тыс. руб. Остальное с помощью судей украдено! По сумме 1400 судебных постановлений о привлечении переводчиков, учтённых следствием, требовалось оплатить 13,7 млн руб., а за реально участвовавших в делах переводчиков заплачено всего 81 тыс. руб., остальное украдено. И всего на счёт посредников в воровстве со счёта управления Судебного департамента по Москве поступило 322,8 млн руб. бюджетных средств в оплату судебных постановлений о привлечении переводчиков, из которых 321,4 млн руб. «похищено путём обмана». Но и это не всё: сумма ущерба бюджету, нанесённого Липезиным и Лопатиной, может составлять 1,5 млрд руб. по Москве и 0,5 млрд руб. по Московской области.

Поскольку эти деньги невозможно было украсть без участия судей – без написания судьями липовых постановлений о привлечении к делу переводчиков, – то многие судьи Москвы могут являться соучастниками воровства.

Из этих примеров видно: поскольку судьи Москвы не избраны в соответствии с Основами конституционного строя РФ, это способствует их превращению в преступное сообщество.

Преступники в судах г. Москвы, считающиеся судьями, не пресекали действий других преступников в Следственном комитете России и Прокуратуре. Приведем другой пример из дела Заявителей.

Незаконное уголовное преследование против Заявителей инициировано в 2013 г. бывшим следователем СК по ЦАО Москвы А. Бычковым. Позже Бычков сам оказался фигурантом уголовного дела за то, что преступно пытался освободить из СИЗО двух товарищей «вора в законе» по кличке Шакро Молодой. Следствие против Заявителей велось под руководством полковника Крамаренко, который в настоящее время арестован, как пособник «вора в законе». Утверждал незаконный арест и содержание в СИЗО Заявителей руководитель СК по Москве генерал Дрыманов, который в настоящее время также арестован как пособник «вора в законе».

Таким образом, преступное бездействие Государственной думы РФ привело к тому, что в России вместо избранных в соответствии с Основами конституционного строя членами судебной власти граждан зачастую судят члены преступного сообщества. А благодаря преступникам в судебных мантиях, уголовные дела фабрикуют откровенные преступники в СК и Прокуратуре.

VIII. Требование, обращённое в связи с жалобой к Конституционному Суду Российской Федерации:

Проверить соответствие Основам конституционного строя Конституции [1] РФ:

- пункта «е» статьи 83 Конституции РФ «Президент Российской Федерации: … е) представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации; назначает судей других федеральных судов»;

- частей 1 и 2 статьи 128 Конституции РФ «1. Судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации назначаются Советом Федерации по представлению Президента Российской Федерации. 2. Судьи других федеральных судов назначаются Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом.»

Рассмотрение жалобы прошу провести с личным участием Заявителей и их представителя, с позволением СМИ вести видеозапись и трансляцию.

Приложения:

копия жалобы Заявителя на 7 л. - 1 экз. копия приговора Тверского райсуда г. Москвы от 10.08.2017 г. на 41 л. - 2 экз. копия апелляционного определения Московского горсуда от 21.12.2017 г. на 39 л. - 2 экз. копия адвокатского удостоверения представителя - 2 экз. ордер представителя - 1 экз. копия ордера представителя - 1 экз. копия паспорта первого заявителя на 1 листе - 2 экз. копия паспорта второго заявителя на 1 листе - 2 экз. текст статьи 83 Конституции РФ на 1 л. - 2 экз. текст статьи 128 Конституции РФ на 1 л. - 2 экз. квитанция об оплате госпошлины - 1 экз. копия квитанции об оплате госпошлины - 1 экз.

Дата 19.12.2018 года.

Заявление подписали:

Первый заявитель Барабаш Кирилл Владимирович

Второй заявитель Парфёнов Валерий Николаевич

Представитель Заявителей, адвокат Курьянович Николай Владимирович».

В том, что данная жалоба будет рассмотрена Конституционным судом, как и требует закон, нет ни малейших надежд, вот поэтому и требуется участие всех граждан, вот поэтому ещё раз подчеркну, задача каждого гражданина довести смысл жалобы до сознания всех остальных граждан России!