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Московский листок

Трепещите, враги народа!..

Опубликовано 25.12.2018 автором Василий Поздеев в разделе комментариев 2

ссср сталин
Трепещите, враги народа!..

В полдень 21 декабря 2018 года у памятника Сталину в Архангельске собрались десятки горожан, чтобы в торжественной обстановке отметить День рождения Руководителя Советского народа и Генералиссимуса Советского Союза.

Это уже устоявшаяся традиция последних лет, своего рода - семейный праздник со Сталиным в Архангельске. По памятным датам, четырежды в год: 23 февраля, 5 марта, 9 мая и 21 декабря по зову сердца, верные патриотическому и партийному долгу советские патриоты и коммунисты областного центра и гости Архангельска приходят к памятнику, произносят речи, возлагают цветы, хором поют советские песни, вспоминают былые годы и обмениваются мыслями о революционном возрождении Советского государства.

И так - год за годом, уже тринадцать лет подряд.

А всё началось 21 декабря 2005 года. В тот день, группа коммунистов из Рабочей Компартии, Большевистской компартии и трёх школьников, в соответствии с поданным в мэрию уведомлением, собралась в небольшом сквере в центре города у постамента памятника Сталину, чтобы провести «встречу трёх поколений в день рождения Сталина».

На семь участников того мероприятия пришлось свыше десятка «товарищей в форме» и «без формы», которые окружили «место встречи» и на десятой минуте мероприятия всех «участников встречи» подхватили под «локоточки», погрузили в милицейские воронки и доставили в милицейское отделение, для оформления протокола о привлечении к административной ответственности…

Так продолжалось пять лет: -«Сталинское» мероприятие, задержание, «обезьянник», протокол, судебное постановление, штраф…

Справедливости ради уточним - не всегда судьи соглашались с доводами «полицай/ ментов» и… тогда «потерпевшие» подавали на «полицай/ ментов» встречный гражданский иск и взыскивали с них по тысяче рублей «компенсации морального вреда за перенесённые страдания».

В следующее пятилетие общественная атмосфера вокруг имени Сталина в городе значительно изменилась.

Сталин стал неофициальным участником праздничного шествия горожан в День Победы 9 мая. То есть, если раньше появление человека с советским флагом и портретом Сталина в праздничной колонне однозначно заканчивалось приводом и протоколом в отделении милиции/полиции, то теперь полицай/ менты его как-бы переставали видеть.

Окончательная легализация Сталина в Архангельске произошла на городском митинге 21 декабря 2015 года. На том митнге был дан старт общественной кампании по сбору финансовых средств на изготовление и установку памятника Сталину в городе Архангельске.

И уже через год, в декабре 2016 года советская общественность Архангельской области с ликованием приветствовала Иосифа Виссарионовича Сталина на боевом рубеже в Привокзальном микрорайоне Архангельска.

Впереди - победный марш «Бессмертного Сталинского Полка» и гранитный постамент в центре Архангельска!

Дело наше правое - победа будет за нами!

Трепещите враги народа - вам не избежать кары народной!

 



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Всего комментариев к статье: 2
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Значит Путин по ошибке поднял пенсионный возраст? Его обманули статистики?
Васильев написал 25.12.2018 11:06
Полтора года назад бывшая зав. ЗАГС Киселевска мне сообщила интереснейшую новость: ЗАГС передает статистике данные по населению: умерших, родившихся и т.д.
Назад получает сведения официальные из Статистики. Завышение населения более 10 тыс. Тогда зав. ЗАГС пытается поправить сведения, но получает в ответ, что - если хочешь работать - молчи! Есть ложь, ложь, ложь и статистика, которую озвучивает Путин, чтобы поднять пенсионный возраст!
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ПУТИН КАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ АРМИИ ЛУБЯНСКИХ ПРАНКОВ ???
Литва написал 25.12.2018 10:33
ДЕБИЛЫ, УГОЛОВНИКИ И САДИСТЫ НА СЛУЖБЕ В ЭФСБ. ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И НЕ ЖЕЛАЕТ УБИРАТЬ СВОИ ФЕКАЛИИ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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