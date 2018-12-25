Трепещите, враги народа!..

В полдень 21 декабря 2018 года у памятника Сталину в Архангельске собрались десятки горожан, чтобы в торжественной обстановке отметить День рождения Руководителя Советского народа и Генералиссимуса Советского Союза.

Это уже устоявшаяся традиция последних лет, своего рода - семейный праздник со Сталиным в Архангельске. По памятным датам, четырежды в год: 23 февраля, 5 марта, 9 мая и 21 декабря по зову сердца, верные патриотическому и партийному долгу советские патриоты и коммунисты областного центра и гости Архангельска приходят к памятнику, произносят речи, возлагают цветы, хором поют советские песни, вспоминают былые годы и обмениваются мыслями о революционном возрождении Советского государства.

И так - год за годом, уже тринадцать лет подряд.

А всё началось 21 декабря 2005 года. В тот день, группа коммунистов из Рабочей Компартии, Большевистской компартии и трёх школьников, в соответствии с поданным в мэрию уведомлением, собралась в небольшом сквере в центре города у постамента памятника Сталину, чтобы провести «встречу трёх поколений в день рождения Сталина».

На семь участников того мероприятия пришлось свыше десятка «товарищей в форме» и «без формы», которые окружили «место встречи» и на десятой минуте мероприятия всех «участников встречи» подхватили под «локоточки», погрузили в милицейские воронки и доставили в милицейское отделение, для оформления протокола о привлечении к административной ответственности…

Так продолжалось пять лет: -«Сталинское» мероприятие, задержание, «обезьянник», протокол, судебное постановление, штраф…

Справедливости ради уточним - не всегда судьи соглашались с доводами «полицай/ ментов» и… тогда «потерпевшие» подавали на «полицай/ ментов» встречный гражданский иск и взыскивали с них по тысяче рублей «компенсации морального вреда за перенесённые страдания».

В следующее пятилетие общественная атмосфера вокруг имени Сталина в городе значительно изменилась.

Сталин стал неофициальным участником праздничного шествия горожан в День Победы 9 мая. То есть, если раньше появление человека с советским флагом и портретом Сталина в праздничной колонне однозначно заканчивалось приводом и протоколом в отделении милиции/полиции, то теперь полицай/ менты его как-бы переставали видеть.

Окончательная легализация Сталина в Архангельске произошла на городском митинге 21 декабря 2015 года. На том митнге был дан старт общественной кампании по сбору финансовых средств на изготовление и установку памятника Сталину в городе Архангельске.

И уже через год, в декабре 2016 года советская общественность Архангельской области с ликованием приветствовала Иосифа Виссарионовича Сталина на боевом рубеже в Привокзальном микрорайоне Архангельска.

Впереди - победный марш «Бессмертного Сталинского Полка» и гранитный постамент в центре Архангельска!

Дело наше правое - победа будет за нами!

Трепещите враги народа - вам не избежать кары народной!