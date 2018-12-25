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Московский листок

Российский автономный интернет обойдется в 134 млрд в год

Опубликовано 25.12.2018 в разделе комментариев 0

Российский автономный интернет обойдется в 134 млрд в год

Единовременные затраты на реализацию поправок к законам "О связи" и "Об информации", известных как законопроект о "суверенном интернете" могут достичь 25 миллиардов рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на отзыв экспертов.

Кроме того, потребуются компенсации операторам связи в случае нарушений работы сети, риск которых оценивается участниками отрасли как высокий. Их следует предусмотреть в федеральном бюджете на уровне до 10% от объема рынка, то есть 134 млрд руб. в год, говорится в отзыве.

Также эксперты отмечают, что законопроект содержит в себе технически невыполнимые требования: документ «по сути, предлагает операторам связи и другим лицам передать в Роскомнадзор полную схему своей сети и маршрутизации трафика в ней, что технически невозможно, поскольку сеть — живая многоуровневая система, постоянно расширяемая и обновляемая».

Кроме того, в проекте речь идет о передаче в отдельных случаях управления маршрутизаторами от операторов связи к регулятору. Это приведет к неустойчивости работы сетей, так как у Роскомнадзора нет необходимого оборудования, программного обеспечения и профессиональных кадров для такого управления, говорится в отзыве.

"Предлагаемые меры избыточны, технически труднореализуемы и несут серьезные риски нарушения пропуска интернет-трафика на территории России. Задачи, декларированные в документе, решаются нынешними возможностями операторов", - рассказал изданию источник на рынке связи. По его словам, сотовые операторы и без того нагружены обязательствами и регуляторным давлением, включая «закон Яровой» и отмену роуминга, а также до сих пор лишены понимания логики развития стандарта связи 5G.

Напомним, проект об автономной работе рунета внесли в Госдуму 14 декабря глава комитета Совета федерации по госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Они объяснили свою инициативу потенциальной угрозой со стороны США.

 



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