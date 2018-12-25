Москва куда опасней, чем Афганистан

Более 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут задействованы для охраны безопасности и порядка на улицах Москвы во время новогодних и рождественских праздников – 30 тысяч сотрудников полиции и 20 тысяч сотрудников Росгвардии, активистов общественных пунктов охраны порядка, дружинников и сотрудников частных охранных предприятий.

Когда Александр Македонский направился завоевывать Персию, с ним было всего 30 тысяч воинов.

Численность всех вооруженных сил такой страны, как Швеция, составляет 29,5 тысяч человек.

Вторжение в Афганистан обеспечили порядка 40 тысяч военнослужащих.

Сейчас в Афганистане находятся всего 12 тысяч солдат НАТО.

Нет, я не против, чтобы порядок в большом городе обеспечивали многочисленные силы правопорядка. Чтобы, если что, сотрудника полиции было несложно отыскать. Но 50 тысяч человек - это целая армия немаленького по размерам государства.

Что, в Москве идет партизанская война, как в Афганистане, что требуется вооруженных людей больше, чем в этой стране - причем площадь Афганистана раз в тысячу больше, чем у столицы РФ, да и населения побольше.

Или Москва - это завоеванный пришельцами город, порядок в котором нужно поддерживать силами, способными выиграть небольшую войну где-нибудь на востоке?

Если относительный порядок и спокойствие в Москве нужно поддерживать такими силами и средствами, то недорого стоит такой порядок.

Хотя... Даже боязно представить, в какую сумму обходится эта необъявленная война властей с собственным населением.

Что, и правда если сократить раз в 10 число правоохранитеей на улицах города, то немедленно начнется поножовщина?

Но с другой стороны, при таком количестве вооруженных людей на страже власти, конечно, опасаться народа ей уже не приходится. Только самой себя...

Анатолий Баранов