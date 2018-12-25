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Московский листок

Кто засекретил катастрофу 25 декабря 2016-го?

Опубликовано 25.12.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 5

авария шойгу гибель
Кто засекретил катастрофу 25 декабря 2016-го?

Утром 25 декабря 2016 г. на 70-й секунде взлета с сочинского аэропорта Адлер потерпел авиакатастрофу и упал в Черное море Ту-154 Минобороны. В 5.25 утра он стартовал и вскоре пропал с радаров.

Погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа. В их числе совсем молодые солисты, танцоры и балерины армейского Ансамбля песни и пляски вместе с худруком генералом В.Халиловым. Их угодливый шаман-авантюрист Шойгу послал в Сирию «поплясать на костях».

Транслировать «кровавое шоу» мировому сообществу должны были 9 журналистов 3-х телеканалов - Первого, НТВ, «Звезды».

Среди погибших директор департамента культуры МО А.Губанков и его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова. А также доктор Лиза, 7 офицеров Генштаба с секретными миссиями. Тела всех оказались расчленены на «фрагменты», которые потом водолазы МЧС искали и подбирали на дне морском.

Мнения о причинах катастрофы сразу разделились. Если официальные комиссии (ФСБ, Минтранс) исключали возможность взрыва на борту, то по характеру повреждений на обломках личного самолета министра независимые эксперты настаивали именно на взрыве.

«Не было в мировой практике случая, - писали они в выводах, - чтобы после падения самолета в воду тела пристегнутых к креслам пассажиров превращались в «мясо».

Официальным расследованием ни шатко, ни валко уже два года занимается Следком г-на Бастрыкина. Но мы-то уже с вами знаем, что очень часто его задача - не вскрыть, а скрыть следы преступления. У него «висяков» - как на паршивой собаке блох. Вспомните хотя бы теракт 3 апреля 2017 г. в питерском метро. А еще взрыв А-321 над Синаем 31 октября 2015 г.

И знаете, кто победил в споре? Глава комитета СовФеда по обороне и безопасности В.Озеров! Уже через четыре часа после известия об ужасной авиакатастрофе, то есть, едва придя на службу, он моментально заявил СМИ: «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии». 

Какие еще могут быть сомнения? Когда экс-депутат ГД, а нынче «сенатор» Пушков из своего кабинета уже пятый год поучает европейских лидеров, а заодно и рыжего Трампа, мы же прекрасно понимаем, чьи установки он озвучивает.

В предварительном анализе комиссия Минобороны виновником трагедии назвала опытного пилота М.Волкова. Выходило из ее заключения, что на 30-35-й секунде взлета он сошел с ума и перепутал небо с землей. А потому мог (так и написано - «мог») направить самолет в воду. Мальтийский рыцарь из Тувы, оказывается, все еще мыслит категориями скотовода-кочевника.

Год назад в этот день он не обмолвился о трагедии ни словом. Вообще за два года ни разу о ней не заикнулся. Как и о сбитом по указке Эрдогана пилоте Олег Пешкове, которого посылал бомбить в Сирии без воздушного прикрытия истребителем.

Не буду на этом зацикливаться, но наблюдатели отмечали: 25 декабря тогда был первый день католического Рождества и Хануки.
Авторы версии настаивали на «ритуальном жертвоприношении» лучшего ансамбля русской и советской песни и пляски.

Два года страна ждет, к каким окончательным выводам причин катастрофы придет бесстрашный покоритель Сирии. И уже можно согласиться с теми кто считат: следствие он замял и засекретил. Виновные в гибели 92 жертв его личных амбиций не названы. Хотя, конечно, это в первую очередь он сам. Ведь так хотелось повыпендриваться на весь мир.

Трагедия под Сочи - еще одно свидетельство вопиющей некомпетентности бывшего инструктора Красноярского крайкома КПСС, не имеющего никакого военного образования. Даже школы прапорщиков. Но храбро усевшегося в кресло министра обороны и нацепившего на себя генеральские погоны.

Писали уже, что для своего времени Ту-154 был всем хорош. Но его давно сняли с магистральных рейсов из-за тяжелых авиакатастроф. И в Европу перестали пускать из-за «повышенных шумовых характеристик». К тому же безнадежно морально устарел.

Министр обороны из кадровых военных никогда бы не сделал этот экземпляр Ту-154 30-летней давности своим персональным «воздушным извозчиком». А шаман сделал. Кто мог ему запретить использовать эту «карету прошлого», если он с президентом… ну, сами понимаете.

К тому же аналитики подсказывают: поменьше бы этому выскочке надо хвалиться новыми ракетами, если он фактически угробил в стране всю Гражданскую оборону.

Именно в его бытность главой МЧС были уничтожены последние бомбоубежища для населения и… не построено ни одного нового. А деньжищи на них выделялись колоссальные.

Вот он намекает министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен, будто кое-что из истории «может повторить». Только не говорит при этом, куда бежать гражданам России по сигналу «Воздушная тревога». Потому что некуда.

Мы журналистским сообществом несколько раз задавали этот вопрос самым компетентным инстанциям. В том числе главе тайной канцелярии президента А.Вайно и Д.Рогозину - в его бытность вице-премьером и куратором МЧС. Но даже отписки не удостоились.

А на читательских форумах нам советовали: «Накрываться одеялом и ползти на кладбище». Лично я поползу на свой огород - у меня там небольшой погреб под картошку.

А вы?

 

P.S. По просьбам коллег напоминаю имена и фамилии журналистов, погибших два года назад по шойгинской прихоти.

Первый канал: Дмитрий Рунков, Вадим Денисов, Александр Сойдов. НТВ - Михаил Лужецкий, Олег Пестов, Евгений Толстов. Трое журналистов «Звезды» - Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский.

Где они похоронены, Сергей Кужугетович? По вашей же воле их послали в Сирию. А то поехали бы на кладбище, помянули…



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Всего комментариев к статье: 5
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(без названия)
Ченко написал 25.12.2018 12:32
"Официальным расследованием ни шатко, ни валко уже два года занимается Следком г-на Бастрыкина. Но мы-то уже с вами знаем, что очень часто его задача - не вскрыть, а скрыть следы преступления." - обязанностью МИЛИЦИОНЕРА есть РАСКРЫТЬ преступление, обязанностью ПОЛИЦЕЙСКОГО есть СКРЫТЬ его следы и списать папку с нераскрытым преступлением в архив...
А насчет журналистов Первого канала, НТВ и им подобных - они сами должны быть объектами расследований за антигосударственную деятльность!..
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(без названия)
Барракуда написал 25.12.2018 12:25
Хороши пропукинские "кадры"! Министр обороны - тувинский шаман без какого-либо военного образования, но зато с мальтийской "цацкой". Премьер министр - дебиловатый "повелитель времени" Димон Тосканский. Ну и далее по списку - одни профи ... Куда плывем, граждане?
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(без названия)
Энигма написал 25.12.2018 12:11
ЧЕКИСТЫ СТРЕЛЯЛИ В КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДАЛЬНОБОЙЩИКОВ В ПИТЕРЕ А ПОПАЛИ КАК ВСЕГДА В МЕТРО. АКТ ЗАПУГИВАНИЯ И ПОДАВЛЕНИЕ ВОССТАНИЯ ШОФЕРОВ. ВЗРЫВЫ СТ. МЕТРО ПАРК КУЛЬТУРЫ И СТ. ЛУБЯНКИ - ПОСЛАНИЕ ИЧКЕРСКИХ ГОРЦЕВ - КУЛЬТУРА ЛУБЯНКИ ВЗРЫВАТЬ
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за последние 5 лет УРКО-ЧЕКИСТЫ УРОНИЛИ ОКОЛО 20 САМОЛЁТОВ
Мальта написал 25.12.2018 12:04
ДЕБИЛЫ, УГОЛОВНИКИ И САДИСТЫ НА СЛУЖБЕ В ЭФСБ. ПИТЕРСКИЙ ЛАКЕЙ ЛЮДВИГ АРИСТАРХОВИЧ ПУТЕН НАГАДИЛ НАМ ПОД ДВЕРИ И НЕ ЖЕЛАЕТ УБИРАТЬ СВОИ ФЕКАЛИИ, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Преступное сообщество коммерсантов во главе перзидента Российской Федерации и Федеоральной службы безопасности. Осуществляет гонения в отношении сотрудников нашей общественной организации, в связи с противодействием крепостному бизнесу в России. Наши сайты необоснованно удалены из поисковой выдачи, недобросовестных компаний Яндекс, Google, Bing и из других сайтов поиска. Непрерывно ведется удаленная прицельная стрельба из инфразвуковой пушки, производятся выстрелы амплитудой до 150 децибел, тем самым умышленно наносится вред здоровью (слуху, сердцу, легким и др. органам) средней тяжести. Постоянно поступают угрозы, опасные для жизни и здоровья. Летом 2012 года, по улице Северодвинская в гор. Москва, было совершено покушение на убийство, посредством попытки наезда автомобилем на одного из сотрудников нашей организации. С помощью электронной спецтехники на основе электромагнитного излучения, удаленно выводится из строя либо принудительно корректируется работа любых электронных приборов. На аппаратном уровне, преступники манипулируют всеми системными процессами электроприборов, такими как например: персональные компьютеры, телефоны, карты памяти, а так же любой другой бытовой техникой домашнего (офисного) обихода. В километре от офиса и дома расположен мощный акустический приемник, который позволяет преступникам из ЭФСБ РФ снимать акустическую вибрацию с окон и др. твердых предметов а так же с голосовых связок (гортани), тем самым оборотням в погонах доступен как внешне издаваемый так и внутренний голос. Для удаленной слежки применяется тепловизор и спутниковое оптическое оборудование. В комплект инженера-чекиста, так же входит сверхмощный электро энцефалограф (миелофон), который позволяет удаленно снимать данные с мозговой активности и интерпретировать их в мысленные потоки. Радиус действия всей спецтехники до 10 километров и более. Весь сетевой трафик интернета проходит через сервера принадлежащие ЭФСБ РФ, в итоге вся информация в электронном виде сильно ограничена и модифицирована. Блокируется обмен ключами шифрования по защищенному протоколу https, как следствие у преступного сообщества из ЭФСБ РФ, есть не законный доступ ко всем сервисам интернета, в том числе платежным. Интернет провайдер ООО ТТК он же ОАО РЖД, препятствует выходу в сеть интернет через прокси серверы, при активном соучастии мелких интернет провайдеров (посредников). Блокируется доступ к электронным почтовым сервисам, социальным сетям и публичным видео хостингам, для сокрытия данной информации от общественности.
Бандиты из эФСБ производит принудительную маршрутизацию с целью модификации пакетов данных с множества интернет ресурсов. Наши IP адреса подменивает сервер ЭФСБ с IP 194.67.37.158 принадлежащий билайн.
ПОЧЕМУ ПУТЕН СВОИМИ ЗАКОНАМИ БЕЗНАКАЗАННО ПОДРЫВАЕТ КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ ??? В РОИССИИ НЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ, ТАК, КАК СУДЬИ НАЗНАЧАЮТСЯ ПУТЕНЫМ А ДОЛЖНЫ ИЗБИРАТЬСЯ НАРОДОМ. А ВЫ СОГЛАСНЫ БЫТЬ ОСУЖДЕННЫМИ ЛАКЕЕМ ПУТЕНЫМ ЗА СВОБОДУ: МЫСЛИ, СЛОВА, ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, ТРУДА...???
Подробности читайте на сайте: https://www.propiska-v-moskve.ru/mify-o-propiske.html или https://moderatorrr.livejournal.com/437.html
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Да здравствует Социалистическая Революция!!!
Финни написал 25.12.2018 11:50
Ничего удивительного.Для фашистских властей Рашки главным врагом является многонациональный российский Народ.Мы живем в оккупации.Агония расистского криминального режима будет недолгой.Геноцид абсолютного большинства населения закончится Социальной революцией.
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