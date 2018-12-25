Кто засекретил катастрофу 25 декабря 2016-го?

Утром 25 декабря 2016 г. на 70-й секунде взлета с сочинского аэропорта Адлер потерпел авиакатастрофу и упал в Черное море Ту-154 Минобороны. В 5.25 утра он стартовал и вскоре пропал с радаров.

Погибли 84 пассажира и 8 членов экипажа. В их числе совсем молодые солисты, танцоры и балерины армейского Ансамбля песни и пляски вместе с худруком генералом В.Халиловым. Их угодливый шаман-авантюрист Шойгу послал в Сирию «поплясать на костях».

Транслировать «кровавое шоу» мировому сообществу должны были 9 журналистов 3-х телеканалов - Первого, НТВ, «Звезды».

Среди погибших директор департамента культуры МО А.Губанков и его пресс-секретарь Оксана Бадрутдинова. А также доктор Лиза, 7 офицеров Генштаба с секретными миссиями. Тела всех оказались расчленены на «фрагменты», которые потом водолазы МЧС искали и подбирали на дне морском.

Мнения о причинах катастрофы сразу разделились. Если официальные комиссии (ФСБ, Минтранс) исключали возможность взрыва на борту, то по характеру повреждений на обломках личного самолета министра независимые эксперты настаивали именно на взрыве.

«Не было в мировой практике случая, - писали они в выводах, - чтобы после падения самолета в воду тела пристегнутых к креслам пассажиров превращались в «мясо».

Официальным расследованием ни шатко, ни валко уже два года занимается Следком г-на Бастрыкина. Но мы-то уже с вами знаем, что очень часто его задача - не вскрыть, а скрыть следы преступления. У него «висяков» - как на паршивой собаке блох. Вспомните хотя бы теракт 3 апреля 2017 г. в питерском метро. А еще взрыв А-321 над Синаем 31 октября 2015 г.

И знаете, кто победил в споре? Глава комитета СовФеда по обороне и безопасности В.Озеров! Уже через четыре часа после известия об ужасной авиакатастрофе, то есть, едва придя на службу, он моментально заявил СМИ: «Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии».

Какие еще могут быть сомнения? Когда экс-депутат ГД, а нынче «сенатор» Пушков из своего кабинета уже пятый год поучает европейских лидеров, а заодно и рыжего Трампа, мы же прекрасно понимаем, чьи установки он озвучивает.

В предварительном анализе комиссия Минобороны виновником трагедии назвала опытного пилота М.Волкова. Выходило из ее заключения, что на 30-35-й секунде взлета он сошел с ума и перепутал небо с землей. А потому мог (так и написано - «мог») направить самолет в воду. Мальтийский рыцарь из Тувы, оказывается, все еще мыслит категориями скотовода-кочевника.

Год назад в этот день он не обмолвился о трагедии ни словом. Вообще за два года ни разу о ней не заикнулся. Как и о сбитом по указке Эрдогана пилоте Олег Пешкове, которого посылал бомбить в Сирии без воздушного прикрытия истребителем.

Не буду на этом зацикливаться, но наблюдатели отмечали: 25 декабря тогда был первый день католического Рождества и Хануки.

Авторы версии настаивали на «ритуальном жертвоприношении» лучшего ансамбля русской и советской песни и пляски.

Два года страна ждет, к каким окончательным выводам причин катастрофы придет бесстрашный покоритель Сирии. И уже можно согласиться с теми кто считат: следствие он замял и засекретил. Виновные в гибели 92 жертв его личных амбиций не названы. Хотя, конечно, это в первую очередь он сам. Ведь так хотелось повыпендриваться на весь мир.

Трагедия под Сочи - еще одно свидетельство вопиющей некомпетентности бывшего инструктора Красноярского крайкома КПСС, не имеющего никакого военного образования. Даже школы прапорщиков. Но храбро усевшегося в кресло министра обороны и нацепившего на себя генеральские погоны.

Писали уже, что для своего времени Ту-154 был всем хорош. Но его давно сняли с магистральных рейсов из-за тяжелых авиакатастроф. И в Европу перестали пускать из-за «повышенных шумовых характеристик». К тому же безнадежно морально устарел.

Министр обороны из кадровых военных никогда бы не сделал этот экземпляр Ту-154 30-летней давности своим персональным «воздушным извозчиком». А шаман сделал. Кто мог ему запретить использовать эту «карету прошлого», если он с президентом… ну, сами понимаете.

К тому же аналитики подсказывают: поменьше бы этому выскочке надо хвалиться новыми ракетами, если он фактически угробил в стране всю Гражданскую оборону.

Именно в его бытность главой МЧС были уничтожены последние бомбоубежища для населения и… не построено ни одного нового. А деньжищи на них выделялись колоссальные.

Вот он намекает министру обороны ФРГ Урсуле фон дер Ляйен, будто кое-что из истории «может повторить». Только не говорит при этом, куда бежать гражданам России по сигналу «Воздушная тревога». Потому что некуда.

Мы журналистским сообществом несколько раз задавали этот вопрос самым компетентным инстанциям. В том числе главе тайной канцелярии президента А.Вайно и Д.Рогозину - в его бытность вице-премьером и куратором МЧС. Но даже отписки не удостоились.

А на читательских форумах нам советовали: «Накрываться одеялом и ползти на кладбище». Лично я поползу на свой огород - у меня там небольшой погреб под картошку.

А вы?

P.S. По просьбам коллег напоминаю имена и фамилии журналистов, погибших два года назад по шойгинской прихоти.

Первый канал: Дмитрий Рунков, Вадим Денисов, Александр Сойдов. НТВ - Михаил Лужецкий, Олег Пестов, Евгений Толстов. Трое журналистов «Звезды» - Павел Обухов, Александр Суранов и Валерий Ржевский.

Где они похоронены, Сергей Кужугетович? По вашей же воле их послали в Сирию. А то поехали бы на кладбище, помянули…