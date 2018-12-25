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Московский листок

Главный телевизионный "рупор Кремля" задолжал телецентру "Останкино" миллиард рублей

Опубликовано 25.12.2018 в разделе комментариев 1

Главный телевизионный "рупор Кремля" задолжал телецентру "Останкино" миллиард рублей

Телевизионный технический центр «Останкино» подал в Арбитражный суд Москвы два иска на общую сумму около 164 миллионов рублей к Первому каналу. Как сообщает "Коммерсант", иски поданы 24 декабря на сумму 89,5 миллиона и 73,9 миллиона рублей.

По словам источников издания, долги телеканала касаются услуг телепроизводства, передачи сигнала, аренды помещений и оборудования. Всего «Первый» и его подрядчики задолжали телецентру больше миллиарда рублей.

«Первый канал» испытывает трудности с 2014 года, рассказывали изданию его сотрудники и производители контента. Аналитики PwC в докладе, подготовленном по заказу совета директоров канала, подсчитали, что для стабилизации финансового состояния ему требуется господдержка по 6,5 млрд руб. в 2018–2021 годах и по 5 млрд руб. в 2022–2025 годах. Согласно «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году «Первый» получил около 8 млрд руб. субсидий (из них 5 млрд руб. – на распространение сигнала), а в 2018-м — 3,5 млрд руб. Для сравнения: холдинг ВГТРК получает в 2018 году около 25 млрд руб., ОТР — 1,5 млрд руб. ОТР при этом не транслирует рекламу, а субсидии ВГТРК идут на поддержку социально значимых дотационных активов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Денег нет, но вы там врите
С.П.Вдиван написал 25.12.2018 12:32
Да за такой поток патритупизма телевышка должна только спасибо говорить.
Только "Голос" и смотрю по первому.
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