"Цифровая экономика" обойдется россиянам в 1,8 трлн рублей

Объем финансирования российской программы по развитию цифровой экономики превысит 1,8 трлн руб. в ближайшие пять лет, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. "Предполагаемые объемы финансирования нацпрограммы по цифровой экономике на 2019–2024 годы превысит 1,8 трлн руб., из них более 1 трлн — это средства федерального бюджета", - цитирует главу правительства ТАСС.

Медведев отметил, что особое внимание будет уделено информационной безопасности. По его словам, этой теме посвящен отдельный проект в программе по цифровому развитию. "Предполагаемый объем финансирования до 2024 года - чуть более 30 млрд рублей, 18 из них - это федеральные деньги", - отметил он.

По мнению председателя правительства, в решении проблемы информационной безопасности "главную роль играет российское программное обеспечение". "Будем принимать меры, чтобы у нас свои сервисы рождались, которые могут гарантировать защиту персональных данных, защиту платежных систем", - пообещал Медведев.

Он также отметил, что в 2024 году россияне смогут получать 70% госуслуг в цифровой форме. По словам Медведева, данный проект "будет полностью финансироваться из федерального бюджета, до 2024 года на это потребуется 235 млрд рублей".