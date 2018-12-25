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Московский листок

Экс-главу Росалкогольрегулирования объявили в международный розыск

Опубликовано 25.12.2018 в разделе комментариев 1

Экс-главу Росалкогольрегулирования объявили в международный розыск

Бывший глава Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) Игорь Чуян объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Юнона Царева.

По ее словам, Чуяну заочно предъявлено обвинение по ч.3 ст.33 и ч.2 ст.201 УК РФ (Организация злоупотребления полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Наказание по данному обвинению предусматривает либо штраф в размере до одного миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до десяти лет. Во вторник суд рассмотрит ходатайство следователя о его заочном аресте.

Напомним, Игорь Чуян возглавлял Росалкогольрегулирование на протяжении почти 10 лет. В июле 2018 года он был освобожден от должности по собственной просьбе. На его место был назначен Игорь Алешин.

 

 



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
ооод написал 25.12.2018 15:58
Желаю правоохранительным органам РФ успеха в их безнадежном деле. Как они могут найти Чуяна, если он, по сообщениям прессы, свалил в Израиль?
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